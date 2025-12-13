Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'

Sáng 13.12 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt tập sách ảnh 80 năm – một Việt Nam vững tin và nhận bằng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho nội dung: "Người dành nhiều tâm huyết và công sức để thực hiện bộ sách ảnh công phu gồm 3 cuốn sách, ghi lại hình ảnh cựu chiến binh, các khối lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp đại lễ của đất nước. Công trình đã góp phần khắc họa sinh động dòng chảy sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc Việt Nam". Các tác phẩm gồm: 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca và 80 năm - một Việt Nam vững tin.

PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn (thứ hai từ trái sang) cùng các khách mời giao lưu tại buổi ra mắt sách Ảnh: QUỲNH TRÂN

Về kỹ năng tác nghiệp "đắng cấp" của Nguyễn Á tại buổi giao lưu, thiếu tướng - PGS - TS Nguyễn Hồng Sơn kể: "Giai đoạn Covid - 19 rất khốc liệt, giữa lằn ranh sinh tử, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vẫn luôn bên cạnh và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc chúng tôi trong phòng bệnh để thu vào góc máy những khung hình chân thật nhất, xúc động nhất".

"Tôi cũng đang đề nghị với Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung sớm tổ chức một triển lãm ảnh về những câu chuyện này. Dù quá khứ có đau buồn nhưng mình nhìn nó với một cách tiếp cận khác. Trong đại dịch thế kỷ, hai tiếng đồng bào thật vô cùng thiêng liêng và kiêu hãnh", PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Ảnh từ cuốn sách đang được trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thông điệp từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á

Về nguyên nhân nhanh chóng xuất bản tập sách ảnh thứ 24 mang tên 80 năm - một Việt Nam vững tin, NSNA Nguyễn Á chia sẻ: "Nhiều nơi tôi từng đi qua từ vùng sâu vùng xa như Làng Nủ (Lào Cai), Lũng Cú (Hà Giang, nay là Tuyên Quang), Quảng Trị cho đến những vùng biển đảo từ phía Bắc xuống phía Nam mà tận cùng là Mũi Cà Mau đều để lại trong tâm trí những ấn tượng khó phai mờ. Đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận để tôi cho ra mắt cuốn sách ảnh này, là cuốn sách tập hợp những hình ảnh được chụp trong nhiều năm và đặc biệt là trải nghiệm hơn một tháng dịp A80 ở Hà Nội".

Cuốn sách rất có giá trị, với bìa là hình ảnh cụ bà rạng rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc giữa biển người chan hòa trong không khí lễ hội. Theo NSNA Đoàn Hoài Trung: "Nụ cười hiền hậu, đôi tay dang rộng như muốn ôm trọn niềm vui dân tộc, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tự hào, tất cả khiến người xem cảm nhận được một năng lượng lan tỏa: năng lượng của lòng yêu nước, của sự lạc quan và của niềm tin vào tương lai".

Bìa sách 80 năm - một Việt Nam vững tin của NSNA Nguyễn Á Ảnh: NVCC

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (giữa) nhận bằng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sáng 13.12 Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Cụ bà không chỉ là một nhân vật đời thường. Bà là hình ảnh của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, qua gian khó, qua những đổi thay của lịch sử. Để rồi hôm nay, giữa dòng người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết đang hòa chung nhịp đập cùng đất nước, hình ảnh của bà trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam xuyên suốt tám thập kỷ", ông Đoàn Hoài Trung chia sẻ.