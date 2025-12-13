Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/12/2025 16:05 GMT+7

"Tập sách ảnh '80 năm – một Việt Nam vững tin' của Nguyễn Á không chỉ là những bức ảnh nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến dân tộc, là lời nhắc nhớ về hành trình đã qua và khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam kiêu hãnh", Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - NSNA Đoàn Hoài Trung nhận xét.

Sáng 13.12 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt tập sách ảnh 80 năm – một Việt Nam vững tin và nhận bằng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho nội dung: "Người dành nhiều tâm huyết và công sức để thực hiện bộ sách ảnh công phu gồm 3 cuốn sách, ghi lại hình ảnh cựu chiến binh, các khối lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp đại lễ của đất nước. Công trình đã góp phần khắc họa sinh động dòng chảy sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc Việt Nam". Các tác phẩm gồm: 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca80 năm - một Việt Nam vững tin.

Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn (thứ hai từ trái sang) cùng các khách mời giao lưu tại buổi ra mắt sách

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Về kỹ năng tác nghiệp "đắng cấp" của Nguyễn Á tại buổi giao lưu, thiếu tướng - PGS - TS Nguyễn Hồng Sơn kể: "Giai đoạn Covid - 19 rất khốc liệt, giữa lằn ranh sinh tử, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vẫn luôn bên cạnh và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc chúng tôi trong phòng bệnh để thu vào góc máy những khung hình chân thật nhất, xúc động nhất". 

"Tôi cũng đang đề nghị với Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung sớm tổ chức một triển lãm ảnh về những câu chuyện này. Dù quá khứ có đau buồn nhưng mình nhìn nó với một cách tiếp cận khác. Trong đại dịch thế kỷ, hai tiếng đồng bào thật vô cùng thiêng liêng và kiêu hãnh", PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'- Ảnh 2.

Ảnh từ cuốn sách đang được trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thông điệp từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á

Về nguyên nhân nhanh chóng xuất bản tập sách ảnh thứ 24 mang tên 80 năm - một Việt Nam vững tin, NSNA Nguyễn Á chia sẻ: "Nhiều nơi tôi từng đi qua từ vùng sâu vùng xa như Làng Nủ (Lào Cai), Lũng Cú (Hà Giang, nay là Tuyên Quang), Quảng Trị cho đến những vùng biển đảo từ phía Bắc xuống phía Nam mà tận cùng là Mũi Cà Mau đều để lại trong tâm trí những ấn tượng khó phai mờ. Đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận để tôi cho ra mắt cuốn sách ảnh này, là cuốn sách tập hợp những hình ảnh được chụp trong nhiều năm và đặc biệt là trải nghiệm hơn một tháng dịp A80 ở Hà Nội".

Cuốn sách rất có giá trị, với bìa là hình ảnh cụ bà rạng rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc giữa biển người chan hòa trong không khí lễ hội. Theo NSNA Đoàn Hoài Trung: "Nụ cười hiền hậu, đôi tay dang rộng như muốn ôm trọn niềm vui dân tộc, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tự hào, tất cả khiến người xem cảm nhận được một năng lượng lan tỏa: năng lượng của lòng yêu nước, của sự lạc quan và của niềm tin vào tương lai".

Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'- Ảnh 3.

Bìa sách 80 năm - một Việt Nam vững tin của NSNA Nguyễn Á

Ảnh: NVCC

Nguyễn Á kể tiếp câu chuyện hòa bình bằng '80 năm – một Việt Nam vững tin'- Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (giữa) nhận bằng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sáng 13.12

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Cụ bà không chỉ là một nhân vật đời thường. Bà là hình ảnh của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, qua gian khó, qua những đổi thay của lịch sử. Để rồi hôm nay, giữa dòng người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết đang hòa chung nhịp đập cùng đất nước, hình ảnh của bà trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam xuyên suốt tám thập kỷ", ông Đoàn Hoài Trung chia sẻ.

Cuốn sách 80 năm – một Việt Nam vững tin tôi muốn dành để tri ân các anh hùng của đất nước, những người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nền độc lập và tự do của dân tộc. Qua quyển sách ảnh, tôi ghi lại nhiều câu chuyện xúc động về tình quân dân ấm áp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ nhân dân trong thiên tai bão lũ, với thông điệp: hãy biết trân trọng những giá trị của cuộc sống hòa bình và luôn vững tin về một ngày mai Việt Nam tươi đẹp, ngày càng phát triển", nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.

Xem thêm bình luận