Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 mang dàn thiết bị tiền tỉ giao lưu cùng sinh viên HUTECH

Với chủ đề "Khung hình kể chuyện", hoạt động do khoa Truyền thông - Thiết kế của HUTECH tổ chức nhằm truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên yêu thích lĩnh vực quay phim, đặc biệt là các nhóm ngành công nghệ điện ảnh, truyền hình và truyền thông đa phương tiện.

Steadicam Lê Bảo Hân giới thiệu dàn thiết bị quay phim chuyên nghiệp trị giá hàng tỉ đồng được anh sử dụng trong đại lễ A80 tại Hà Nội ẢNH: HUTECH

Steadicam Lê Bảo Hân là đạo diễn hình ảnh - quay phim giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, TVC, nổi bật với kỹ năng steadicam. Anh từng tham gia nhiều dự án phim như: Bố Già, Ròm, Đất rừng phương Nam, Mai cùng các MV ca nhạc, quảng cáo của nhiều nhãn hàng, nghệ sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80) ở Hà Nội, những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Steadicam Lê Bảo Hân đã gây "sốt" trên mạng xã hội, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả cả nước.

Sinh viên HUTECH cảm thấy thích thú khi được giao lưu với Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 ẢNH: HUTECH

Xuyên suốt buổi giao lưu, Steadicam Lê Bảo Hân đã chia sẻ câu chuyện hành trình nghề nghiệp của bản thân mình. Từ việc xác định đam mê, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm đến rèn luyện kỹ thuật và tư duy hình ảnh để tạo nên những khung hình giàu cảm xúc.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, sinh viên HUTECH còn được thị phạm và trải nghiệm thực tế các thiết bị chuyên dụng ngay tại hội trường. Điều này giúp các bạn hiểu rõ hơn đặc thù công việc của một quay phim chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm thực chiến.