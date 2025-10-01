Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 mang dàn thiết bị tiền tỉ giao lưu cùng sinh viên HUTECH
Video Giáo dục

Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 mang dàn thiết bị tiền tỉ giao lưu cùng sinh viên HUTECH

Vũ Đoan
Vũ Đoan
01/10/2025 10:13 GMT+7

Dàn thiết bị quay phim chuyên nghiệp trị giá hàng tỉ đồng được Steadicam Lê Bảo Hân mang đến buổi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), vào chiều 27.9.2025.

Với chủ đề "Khung hình kể chuyện", hoạt động do khoa Truyền thông - Thiết kế của HUTECH tổ chức nhằm truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên yêu thích lĩnh vực quay phim, đặc biệt là các nhóm ngành công nghệ điện ảnh, truyền hình và truyền thông đa phương tiện.

Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 giao lưu sinh viên HUTECH - Ảnh 1.

Steadicam Lê Bảo Hân giới thiệu dàn thiết bị quay phim chuyên nghiệp trị giá hàng tỉ đồng được anh sử dụng trong đại lễ A80 tại Hà Nội

ẢNH: HUTECH

Steadicam Lê Bảo Hân là đạo diễn hình ảnh - quay phim giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, TVC, nổi bật với kỹ năng steadicam. Anh từng tham gia nhiều dự án phim như: Bố Già, Ròm, Đất rừng phương Nam, Mai cùng các MV ca nhạc, quảng cáo của nhiều nhãn hàng, nghệ sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80) ở Hà Nội, những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Steadicam Lê Bảo Hân đã gây "sốt" trên mạng xã hội, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả cả nước.

Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80 giao lưu sinh viên HUTECH - Ảnh 2.

Sinh viên HUTECH cảm thấy thích thú khi được giao lưu với Người quay những thước phim ‘tuyệt đối điện ảnh’ đại lễ A80

ẢNH: HUTECH

Xuyên suốt buổi giao lưu, Steadicam Lê Bảo Hân đã chia sẻ câu chuyện hành trình nghề nghiệp của bản thân mình. Từ việc xác định đam mê, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm đến rèn luyện kỹ thuật và tư duy hình ảnh để tạo nên những khung hình giàu cảm xúc.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, sinh viên HUTECH còn được thị phạm và trải nghiệm thực tế các thiết bị chuyên dụng ngay tại hội trường. Điều này giúp các bạn hiểu rõ hơn đặc thù công việc của một quay phim chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm thực chiến.

Tin liên quan

HUTECH Startup Wings 2025: Trà sữa viên nén chạm ngôi quán quân

HUTECH Startup Wings 2025: Trà sữa viên nén chạm ngôi quán quân

Có 6 dự án khởi nghiệp nổi bật đã góp mặt tại vòng chung kết HUTECH Startup Wings 2025, một sân chơi học thuật thường niên do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

Mùa hè xanh HUTECH 2025: Hơn 600 chiến sĩ lan tỏa sức trẻ

Khám phá thêm chủ đề

HUTECH sinh viên HUTECH Lê Bảo Hân đại lễ A80 tuyệt đối điện ảnh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận