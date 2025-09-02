Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
02/09/2025 12:55 GMT+7

Những góc máy mượt mà, đầy khí thế tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Một trong những người đứng sau những thước phim tuyệt đẹp đó là anh Lê Bảo Hân - quay phim có tiếng trong giới quay TVC và phim điện ảnh.

Quay lễ diễu binh, diễu hành là vinh dự lớn chưa bao giờ dám mơ

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, khán giả không khỏi trầm trồ trước những thước phim tuyệt đẹp, toát lên sự hoành tráng và khí thế hào hùng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Đặc biệt, các cú máy nửa vòng cung mượt mà hay những góc cận các chiến sĩ thực hiện các động tác điều lệnh tuyệt đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Người đứng sau loạt thước phim này là anh Lê Bảo Hân, đạo diễn hình ảnh - quay phim nổi tiếng trong giới làm phim với nickname Steadihan. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo và đặc biệt là sử dụng steadicam - thiết bị hỗ trợ tạo ra các cảnh quay ổn định, mượt mà.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 1.

Anh Lê Bảo Hân là quay phim có tiếng trong giới làm phim và TVC

ẢNH: FBNV

Hậu trường anh Lê Bảo Hân quay phim tại lễ tổng duyệt

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, anh Hân cho biết bản thân vinh dự khi được mời tham gia quay phim một số khâu tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Anh sinh sống ở TP.HCM và đợt này được mời ra trước ngày chính thức diễn ra sự kiện (Quốc khánh 2.9), anh đã tham gia ghi hình tập dượt ở các buổi sơ duyệt và tổng duyệt. Anh được giao quay các cảnh chuyển động ở phần lễ đài chính với thiết bị steadicam, các phần còn lại do ê kíp VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đảm trách.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 2.

Hình ảnh anh Lê Bảo Hân gắn liền với chiếc steadicam

ẢNH: FBNV

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 3.

Anh Hân rất chú trọng vào việc đầu tư thiết bị quay phim hiện đại

ẢNH: FBNV

“Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh trong một sự kiện trọng đại như thế”, anh xúc động chia sẻ.

Theo anh Hân, dù đã nhiều năm trong nghề, áp lực khi tham gia sự kiện tầm quốc gia vẫn rất lớn. Anh cùng đồng nghiệp luôn giữ sự tập trung cao độ để mang đến cho khán giả những góc máy đẹp, những thước phim chân thực nhất, giúp người xem truyền hình có trải nghiệm sống động như đang đứng trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình.

Người đứng sau các cảnh quay nổi tiếng

Để thực hiện công việc, anh Hân “vác” trên người bộ steadicam nặng hơn 20 kg, trị giá hàng tỉ đồng. Trên sóng truyền hình trực tiếp, một vài lần khán giả thấy hình ảnh anh di chuyển bằng xe scooter điện, mặc áo giáp trợ lực quay phim và hai tay điều khiển steadicam.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 4.
Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 5.
Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 6.

Các thiết bị hiện đại mà anh Hân sử dụng khi làm nghề

ẢNH: FBNV

Steadicam là một thiết bị ổn định hình ảnh cơ học được phát minh bởi Garrett Brown vào những năm 1970, cho phép quay phim mượt mà bằng cách cô lập chuyển động của người quay phim với máy quay. Steadicam hoạt động bằng cách kết hợp các bộ phận cơ khí và hệ thống treo để giảm thiểu rung lắc, tạo ra những cảnh quay có chuyển động mượt mà như dòng chảy, mang lại sự linh hoạt của máy quay cầm tay nhưng độ ổn định tương tự chân máy.

Cú one shot mà anh Hân thực hiện cho phim điện ảnh Bố già

Trong sự nghiệp, anh Lê Bảo Hân từng ghi dấu với nhiều sản phẩm nổi bật. Anh là người thực hiện cú one shot nổi tiếng mở màn cho phim điện ảnh Bố già (năm 2021) của đạo diễn Trấn Thành - một cú máy được định giá tới 1 tỉ đồng. Ngoài ra, anh cũng tham gia quay TVC, trailer cho Vietnam’s Next Top Model 2025, hay như các MV ca nhạc của HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, RHYDER,...

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80 - Ảnh 7.

Các thiết bị này rất nặng và cần sức khỏe tốt mới có thể theo được nghề

ẢNH: FBNV

Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ trải nghiệm làm nghề và các thiết bị quay hiện đại mà mình sở hữu. Ngay cả giới trong nghề cũng nhiều lần ngỡ ngàng trước mức độ đầu tư “khủng” cho trang thiết bị của anh. Với Lê Bảo Hân, việc góp mặt tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 chính là một trong những trải nghiệm quý giá và tự hào nhất trong sự nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

