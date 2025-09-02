Ngắm hình ảnh quân nhân rạng ngời trên phố

Tuyến phố Kim Mã - Văn Cao - Đào Tấn là nơi diễn ra hoạt động giao lưu của các chiến sĩ quân đội và công an. Các khối diễu binh di chuyển qua đây trước khi đến sân vận động Quần Ngựa để tập kết. Những khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn là dịp để các chiến sĩ gặp gỡ và giao lưu với nhau.

Người dân có thể ngắm nhìn những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của các chiến sĩ trong thần thái tự tin rạng ngời.

Những bước chân dũng mãnh của các chiến sĩ trên phố Kim Mã ẢNH: TUẤN MINH

Khối chiến sĩ Đặc công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lễ diễu binh, các chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục rằn ri đặc trưng, vừa mang tính ngụy trang, vừa thể hiện bản lĩnh dã chiến của lực lượng từng góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ẢNH: TUẤN MINH

Khối nữ Chiến sĩ biệt động chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu 5, Quân đoàn 34, Trường sĩ quan Lục quân 2 và Học viện Lục quân ẢNH: TUẤN MINH

Các nữ chiến sĩ vẫy chào, thả tim giao lưu với người dân 2 bên đường vô cùng đáng yêu ẢNH: TUẤN MINH

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc dũng mãnh trong quân phục chỉnh tề ẢNH: TUẤN MINH

Các nữ chiến sĩ quân y xinh đẹp rạng ngời ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng

Chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thả tim gửi lời cảm ơn người dân ẢNH: TUẤN MINH

Khối chiến sĩ Công binh ẢNH: TUẤN MINH

Hiện nay, binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, được nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến, khâm phục ẢNH: TUẤN MINH

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp ẢNH: TUẤN MINH





Người dân vô cùng phấn khích chào đón các chiến sĩ trên phố ẢNH: TUẤN MINH



