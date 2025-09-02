Ngắm hình ảnh quân nhân rạng ngời trên phố

Sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã tỏa về nhiều hướng. Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, thần thái tự tin cùng những màn bắn tim của các chiến sĩ nhận được sự reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân.
Tuyến phố Kim Mã - Văn Cao - Đào Tấn là nơi diễn ra hoạt động giao lưu của các chiến sĩ quân đội và công an. Các khối diễu binh di chuyển qua đây trước khi đến sân vận động Quần Ngựa để tập kết. Những khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn là dịp để các chiến sĩ gặp gỡ và giao lưu với nhau.
Người dân có thể ngắm nhìn những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của các chiến sĩ trong thần thái tự tin rạng ngời.
Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng
Người dân vô cùng phấn khích chào đón các chiến sĩ trên phố
Bình luận (0)