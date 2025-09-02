Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngắm hình ảnh quân nhân rạng ngời trên phố

Tuấn Minh - Thu Hằng
02/09/2025 10:33 GMT+7

Sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã tỏa về nhiều hướng. Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, thần thái tự tin cùng những màn bắn tim của các chiến sĩ nhận được sự reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân.

Tuyến phố Kim Mã - Văn Cao - Đào Tấn là nơi diễn ra hoạt động giao lưu của các chiến sĩ quân đội và công an. Các khối diễu binh di chuyển qua đây trước khi đến sân vận động Quần Ngựa để tập kết. Những khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn là dịp để các chiến sĩ gặp gỡ và giao lưu với nhau. 

Người dân có thể ngắm nhìn những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của các chiến sĩ trong thần thái tự tin rạng ngời. 

- Ảnh 1.

Những bước chân dũng mãnh của các chiến sĩ trên phố Kim Mã

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 2.

Khối chiến sĩ Đặc công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lễ diễu binh, các chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục rằn ri đặc trưng, vừa mang tính ngụy trang, vừa thể hiện bản lĩnh dã chiến của lực lượng từng góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 3.

Khối nữ Chiến sĩ biệt động chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Quân khu 5, Quân đoàn 34, Trường sĩ quan Lục quân 2 và Học viện Lục quân

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 4.

Các nữ chiến sĩ vẫy chào, thả tim giao lưu với người dân 2 bên đường vô cùng đáng yêu

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 5.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc dũng mãnh trong quân phục chỉnh tề

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 6.

Các nữ chiến sĩ quân y xinh đẹp rạng ngời

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng

- Ảnh 7.

Chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thả tim gửi lời cảm ơn người dân

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 8.

Khối chiến sĩ Công binh

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 9.

Hiện nay, binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, được nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến, khâm phục

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 10.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp

ẢNH: TUẤN MINH


- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Người dân vô cùng phấn khích chào đón các chiến sĩ trên phố

ẢNH: TUẤN MINH


