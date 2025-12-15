Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình

Ngay từ những ngày đầu tìm kiếm nhà bảo trợ cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, chương trình chỉ mong các em được hỗ trợ vật chất để ổn định việc học hành và viết tiếp ước mơ của mình. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, ngoài việc hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng, các nhà hảo tâm còn gắn bó về tình cảm, tinh thần và cũng không quên tạo điều kiện cho các em được vui chơi vào những dịp lễ, tết... để giúp các em không cảm thấy bơ vơ, lạc lõng khi thiếu vắng cha mẹ.

Tháng 10.2022, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát quyết định đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhận bảo trợ lâu dài cho 50 trẻ với tổng kinh phí gần 13 tỉ đồng. Đây là đơn vị bảo trợ số lượng trẻ đông nhất và tổng giá trị bảo trợ cao nhất cho đến thời điểm hiện nay.

Các trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời vui chơi trong chuyến tham quan hè 2025 do Vietluxtour tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ chăm lo vật chất cho các trẻ, mỗi dịp lễ, tết, cán bộ công nhân viên của tập đoàn luân phiên đến từng nhà để trao quà, thăm hỏi và động viên các em. Các thành viên của Tân Hiệp Phát còn nhận nhiệm vụ theo dõi, đỡ đầu, hỗ trợ tinh thần cho một số trẻ. Dịp Tết Nguyên đán, các trẻ và gia đình được mời về trụ sở tập đoàn để dự tiệc tất niên. Các trẻ trong chương trình đã thực sự trở thành thành viên trong đại gia đình Tân Hiệp Phát.

"Chúng tôi trân trọng và khâm phục sức sống, nghị lực vượt qua nỗi buồn và những khó khăn của các em để vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Được các em chia sẻ về những thành tích, tiến bộ trong học tập và dự định tương lai, đó chính là những giá trị tinh thần vô giá mà chúng tôi nhận lại trên hành trình này, truyền cảm hứng để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa, cùng cộng đồng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ.

N HƯ NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ THỨ HAI

Anh Nguyễn Đăng Toàn, nhà bảo trợ cho 13 trẻ từ những ngày đầu phát động chương trình, thì có cách chăm lo cho các con như một người cha, người thầy, người bạn. Mặc dù công việc rất bận rộn, anh luôn dành thời gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của từng trẻ. Vì bảo trợ cùng lúc 13 trẻ với nhiều lứa tuổi nên có những lúc anh phải đóng vai "chuyên gia tâm lý" để khuyên nhủ, định hướng việc học và chọn nghề phù hợp theo sở thích, tính cách của từng em.

Năm 2023, chị Trần Thanh Lan nhận bảo trợ cho 4 trẻ, trong đó có một bé sinh năm 2021. Một năm sau, có 2 trẻ chuyển ra trường TH-THCS Hy Vọng FPT tại Đà Nẵng để học tập và sinh sống. Chị lập tức nhờ chương trình tìm kiếm thêm 2 trẻ khác để tiếp tục bảo trợ. Không chỉ bảo trợ lâu dài, khi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức sự kiện cho các trẻ mà thiếu quà, thiếu kinh phí, chỉ cần gọi điện thoại là chị sẵn lòng hỗ trợ quà, vật phẩm… để tặng các em.

TS Phan Bích Thiện, Việt kiều Hungary, hiện đang bảo trợ em Nguyễn Lê Tường Vy (sinh năm 2012). Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng chị vẫn thường xuyên kết nối liên lạc, động viên thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe của gia đình bé Vy. Thỉnh thoảng, chị còn nhờ con gái mình dạy tiếng Anh online cho bé và mỗi lần có dịp về VN, chị đều sắp xếp đến tận nhà để thăm hỏi gia đình bé.

Sự chăm sóc chu đáo của các nhà tài trợ, nhà bảo trợ đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho nhiều trẻ mồ côi sau đại dịch, giúp nụ cười của các em trở lại sau những mất mát đau thương.

T ÌM LẠI NỤ CƯỜI TUỔI THƠ

Không dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, định hướng học tập…, các đơn vị tài trợ, đồng hành còn chăm lo đời sống tinh thần cho các trẻ vào mỗi dịp hè, tết. Cứ gần đến trung thu, nhiều trẻ trong chương trình lại háo hức chờ đợi ngày tham gia Ngày hội trung thu do Báo Thanh Niên và Saigontourist Group tổ chức.

Đến với ngày hội lớn này, các em được vui chơi miễn phí tại Công viên văn hóa Đầm Sen, được tham gia các trò chơi dân gian, thỏa thích ăn uống những món mà các em rất mê và đặc biệt là được xem ca nhạc, gặp chú Cuội, chị Hằng, nhận bánh trung thu, lồng đèn và cả học bổng. Tính đến mùa trung thu 2025 là năm thứ 4 liên tiếp Saigontourist Group tài trợ cho hoạt động nhiều ý nghĩa này, mang đến cho các em một ngày hội trung thu ấn tượng, vui tươi.

Sau những tháng ngày vất vả học tập, bước vào kỳ nghỉ hè, các em trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời lại được Vietluxtour tổ chức cho đi chơi, tham quan trong 1 ngày để gọi là "xả stress". Từ tour nội đô Biệt động Sài Gòn, Dinh Độc Lập ở năm đầu tiên, đến năm thứ hai, các em tham quan trụ sở UBND TP.HCM và Thảo Cầm Viên.

Dịp hè 2025 vừa qua, các em được đi xa hơn là khu di tích Rừng Sác (Cần Giờ, TP.HCM). Nếu như năm đầu tiên đi chơi hay tham gia ngày hội trung thu, đa số các em còn nhút nhát, ít cười nói sau những mất mát mà bản thân và gia đình đã trải qua, thì những năm sau các em đã rạng rỡ hơn, tươi vui hơn.

Khi nhớ và viết lại những dòng này, chúng tôi thầm cảm ơn những nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành rất nhiều, bởi chính những tình cảm yêu thương, sự tận tâm của các nhà tài trợ đã mang đến cho các em niềm vui, nguồn an ủi, giúp các em tìm lại nụ cười tươi vui, hồn nhiên của tuổi thơ.