Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng

Sáng nay (14.12), lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học bổng Quang Trung và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Ngày 21.7.2015, Quỹ học bổng Quang Trung chính thức được ra mắt theo Quyết định số 1243/QĐ.UBND, ngày 23.3.2015 của UBND TP.HCM.

Các vị đại biểu, khách mời, các em sinh viên tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học bổng Quang Trung và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Quỹ học bổng Quang Trung hoạt động không vì lợi nhuận với mục đích cấp học bổng và trao thưởng cho sinh viên quê Bình Định (tỉnh Gia Lai sau sáp nhập) đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện tại TP.HCM. Tiêu chí trao học bổng là sinh viên phải học giỏi, tốt nghiệp xuất sắc hoặc đạt giải tại các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế. Các bạn sinh viên có dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ mới, dự án khởi nghiệp sáng tạo; hoặc sinh viên quê Bình Định nhưng gặp hoạn nạn, nhà nghèo, có nguy cơ bỏ học.

Quỹ cũng hỗ trợ tài chính cho các sinh viên bằng học bổng, tổ chức các buổi start-up (khởi nghiệp), tham quan doanh nghiệp cùng với những hoạt động phát triển cộng đồng để góp phần tạo nên nhiều thế hệ sinh viên giỏi và có ích cho quê nhà.

Ông Nguyễn Đức Điền, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Quang Trung, cho biết: "10 năm qua, quỹ luôn nhận được sự đồng hành của quý doanh nhân, quý nhà hảo tâm đóng góp ban đầu cũng như duy trì nguồn tài chính cho quỹ trong suốt thời gian qua. Từ 2015-2024, quỹ đã nhận được gần 7 tỉ đồng hỗ trợ, tài trợ. Từ đó, quỹ đã trao hơn 845 lượt học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn, tổ chức huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho hơn 600 lượt sinh viên".

Đại diện Quỹ học bổng Quang Trung trao tặng kỷ niệm chương tới các nhà hảo tâm, các đơn vị đã đồng hành ẢNH: THÚY HẰNG

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh phát biểu tại chương trình ẢNH: THÚY HẰNG

Năm 2025, Quỹ học bổng Quang Trung tiếp tục trao các suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất là 5.000.000 đồng và các khóa kỹ năng mềm.

40 sinh viên được tuyển chọn từ rất nhiều hồ sơ, qua các vòng sơ tuyển, phỏng vấn, đủ các điều kiện của quỹ, đã được trao học bổng sáng 14.12. Các em bày tỏ niềm xúc động, biết ơn chương trình. Từ đây, các em có thêm cơ hội được viết tiếp ước mơ học tập của mình.

"Sắp tới quỹ cũng sẽ có nhiều hoạt động, cải tiến hoạt động của quỹ để thêm chuyên nghiệp, bài bản, đi vào chiều sâu, hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm", ông Nguyễn Đức Điền chia sẻ.

Giá trị học bổng không thể so được với tấm lòng người đi trước dành cho các em

Tại chương trình, tiến sĩ Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Quang Trung, gửi lời chúc mừng tới những sinh viên được trao học bổng hôm nay.

ẢNH: THÚY HẰNG

Các em sinh viên được trao học bổng sáng 14.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh cho rằng những giá trị học bổng mỗi em sinh viên nhận được không thể so sánh với tấm lòng những người đi trước với thế hệ sinh viên hôm nay. Không chỉ là những phần tiền, học bổng Quang Trung còn trao cho các em sự động viên, sự truyền lửa, những động lực mạnh mẽ để các em cố gắng nhiều hơn.

Đáng chú ý, tiến sĩ Huỳnh Công Minh nhắn nhủ tới mỗi sinh viên, trong kỷ nguyên mới, các em cần nhìn nhận, thấu hiểu bản thân mình, đâu là thế mạnh, đâu là những kỹ năng cần phải tiếp tục học tập, hoàn thiện trong thời gian tới. Đặc biệt là tiếng Anh và công nghệ, sinh viên phải trang bị thật mạnh 2 công cụ này để thích ứng, thành công trong học tập và công việc.