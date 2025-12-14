Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
14/12/2025 13:12 GMT+7

Có một quỹ học bổng 10 năm qua nhận được gần 7 tỉ đồng hỗ trợ, tài trợ. Từ đó, quỹ trao hơn 845 lượt học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn, tổ chức huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho hơn 600 lượt sinh viên.

Sáng nay (14.12), lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học bổng Quang Trung và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Ngày 21.7.2015, Quỹ học bổng Quang Trung chính thức được ra mắt theo Quyết định số 1243/QĐ.UBND, ngày 23.3.2015 của UBND TP.HCM.

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các vị đại biểu, khách mời, các em sinh viên tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học bổng Quang Trung và trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025

ẢNH: THÚY HẰNG

Quỹ học bổng Quang Trung hoạt động không vì lợi nhuận với mục đích cấp học bổng và trao thưởng cho sinh viên quê Bình Định (tỉnh Gia Lai sau sáp nhập) đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện tại TP.HCM. Tiêu chí trao học bổng là sinh viên phải học giỏi, tốt nghiệp xuất sắc hoặc đạt giải tại các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế. Các bạn sinh viên có dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ mới, dự án khởi nghiệp sáng tạo; hoặc sinh viên quê Bình Định nhưng gặp hoạn nạn, nhà nghèo, có nguy cơ bỏ học.

Quỹ cũng hỗ trợ tài chính cho các sinh viên bằng học bổng, tổ chức các buổi start-up (khởi nghiệp), tham quan doanh nghiệp cùng với những hoạt động phát triển cộng đồng để góp phần tạo nên nhiều thế hệ sinh viên giỏi và có ích cho quê nhà.

Ông Nguyễn Đức Điền, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Quang Trung, cho biết: "10 năm qua, quỹ luôn nhận được sự đồng hành của quý doanh nhân, quý nhà hảo tâm đóng góp ban đầu cũng như duy trì nguồn tài chính cho quỹ trong suốt thời gian qua. Từ 2015-2024, quỹ đã nhận được gần 7 tỉ đồng hỗ trợ, tài trợ. Từ đó, quỹ đã trao hơn 845 lượt học bổng, khen thưởng, trợ cấp khó khăn, tổ chức huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho hơn 600 lượt sinh viên".

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đại diện Quỹ học bổng Quang Trung trao tặng kỷ niệm chương tới các nhà hảo tâm, các đơn vị đã đồng hành

ẢNH: THÚY HẰNG

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng - Ảnh 3.

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh phát biểu tại chương trình

ẢNH: THÚY HẰNG

Năm 2025, Quỹ học bổng Quang Trung tiếp tục trao các suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất là 5.000.000 đồng và các khóa kỹ năng mềm. 

40 sinh viên được tuyển chọn từ rất nhiều hồ sơ, qua các vòng sơ tuyển, phỏng vấn, đủ các điều kiện của quỹ, đã được trao học bổng sáng 14.12. Các em bày tỏ niềm xúc động, biết ơn chương trình. Từ đây, các em có thêm cơ hội được viết tiếp ước mơ học tập của mình.

"Sắp tới quỹ cũng sẽ có nhiều hoạt động, cải tiến hoạt động của quỹ để thêm chuyên nghiệp, bài bản, đi vào chiều sâu, hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm", ông Nguyễn Đức Điền chia sẻ.

Giá trị học bổng không thể so được với tấm lòng người đi trước dành cho các em

Tại chương trình, tiến sĩ Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Quang Trung, gửi lời chúc mừng tới những sinh viên được trao học bổng hôm nay.

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng - Ảnh 4.

ẢNH: THÚY HẰNG

Có một quỹ học bổng 10 năm nhận được 7 tỉ đồng - Ảnh 5.

Các em sinh viên được trao học bổng sáng 14.12

ẢNH: THÚY HẰNG

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh cho rằng những giá trị học bổng mỗi em sinh viên nhận được không thể so sánh với tấm lòng những người đi trước với thế hệ sinh viên hôm nay. Không chỉ là những phần tiền, học bổng Quang Trung còn trao cho các em sự động viên, sự truyền lửa, những động lực mạnh mẽ để các em cố gắng nhiều hơn.

Đáng chú ý, tiến sĩ Huỳnh Công Minh nhắn nhủ tới mỗi sinh viên, trong kỷ nguyên mới, các em cần nhìn nhận, thấu hiểu bản thân mình, đâu là thế mạnh, đâu là những kỹ năng cần phải tiếp tục học tập, hoàn thiện trong thời gian tới. Đặc biệt là tiếng Anhcông nghệ, sinh viên phải trang bị thật mạnh 2 công cụ này để thích ứng, thành công trong học tập và công việc.

Tin liên quan

3 học sinh Việt nhận học bổng du học Mỹ, tổng trị giá gần 5 tỉ đồng

3 học sinh Việt nhận học bổng du học Mỹ, tổng trị giá gần 5 tỉ đồng

Trong số 3 em học sinh mới giành học bổng du học Mỹ, có một nữ sinh lớp 10 một trường THPT công lập bình thường tại Đồng Nai. Bằng nỗ lực, ý chí, bạn giành học bổng tương đương 2,1 tỉ đồng của trường trung học Mỹ.

'Học bổng Quang Trung giúp em có thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn'

Học bổng lớn cho sinh viên nghèo Bình Định đang học tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

học bổng Quỹ học bổng Quang Trung 7 tỉ đồng sinh viên Bình Định học bổng cho sinh viên Bình Định học bổng sinh viên nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận