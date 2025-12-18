Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc

Tập cười sau "bão lửa"

Câu chuyện Nguyễn Hữu Chính (15 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng) dũng cảm cứu mẹ nuôi được Báo Thanh Niên đăng tải tháng 8.2022. Từ đó, cuộc đời em từ chỗ giữa ranh giới sinh tử đã rẽ sang hướng khác. Độc giả khắp nước bày tỏ niềm cảm phục và yêu thương, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến tận nơi để giúp đỡ.

Chính cùng mẹ đi dạo xung quanh nhà ẢNH: DUY TÂN

Bài đăng chưa đầy một tuần, bạn đọc Thanh Niên đã quyên góp hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ cho em. Đến nay, tổng số tiền giúp đỡ hơn 2 tỉ đồng, giúp gia đình Chính trả hết nợ, mua căn nhà mới, có chi phí điều trị lâu dài để em tái hòa nhập cuộc sống.

"Nếu không có Báo Thanh Niên, chắc giờ tôi không biết nương tựa vào đâu. Nhà nghèo, con bị phỏng nặng, chỉ biết cầu trời. Giờ thấy con khỏe mạnh, tôi mang ơn mọi người lắm", bà Thạch Thị Sà Ra, mẹ ruột của Chính, xúc động nói.

Sau hơn 40 ca phẫu thuật lớn nhỏ, bây giờ Chính có thể tự cầm đũa, muỗng xúc cơm, tập viết. Các ngón tay phải đã được tách hoàn toàn, tay trái chỉ còn dính 2 ngón, dự kiến sẽ phẫu thuật thêm để phục hồi hoàn toàn khả năng vận động.

"Trước đây, con nó đi không nổi và không cầm nắm được gì; giờ thì đi lại dễ dàng, tay cầm nắm chắc chắn. Tuy nói chuyện chưa tròn tiếng, nhưng nói vui lắm, hay kể chuyện và cười hoài. Tôi mừng rơi nước mắt", bà Sà Ra chia sẻ.

Miệng bị co rút, việc phát âm khó khăn nên Chính kiên trì tập nói. Mỗi khi có khách đến thăm, em đều chào hỏi rất lễ phép, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. "Giờ con khỏe nhiều rồi, con muốn học lại", Chính nói chậm rãi, ánh mắt đầy quyết tâm.

Từ khi sức khỏe dần hồi phục, Chính luôn muốn làm điều gì đó có ích cho gia đình. Hiện nay, ngoài việc phụ mẹ trông cháu, quét sân, cho gà ăn, em còn tập làm vườn, trồng rau và câu cá quanh nhà. Vài tháng trước, bà Sà Ra thử cho Chính đi học lại lớp 2. Tuy nhiên, do vết sẹo ở miệng còn nặng, phát âm chưa rõ, một số bạn nhỏ trêu chọc khiến em buồn, tự ti rồi nghỉ cho đến nay. Ở nhà, Chính thường mang tập ra học một mình ở góc bàn nhỏ.

"Chính muốn đi học lại, nhưng vì bạn trêu chọc nên tâm lý tự ti không muốn đến lớp. Tôi khuyên bảo, khi phẫu thuật mũi xong, thở dễ hơn rồi mẹ sẽ xin cho con đi học trở lại", bà Sà Ra nói, nước mắt lăn dài.

Sắp tới, Chính sẽ được phẫu thuật phần mũi để hỗ trợ hô hấp và điều chỉnh thẩm mỹ. Khi ca mổ hoàn thành, em sẽ trở lại trường học.

Sức mạnh của lòng nhân ái

Câu chuyện của Chính không chỉ là hình ảnh của lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người. Ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ, nói: "Trường hợp của Chính là một phép màu. Nhờ báo chí kịp thời lan tỏa, cộng đồng đã cùng nhau giang tay giúp đỡ, biến điều tưởng chừng không thể thành có thể".

Từ một cậu bé bị bỏng 96% cơ thể, tưởng chừng không thể sống, nay Chính đã trở lại cuộc đời với nghị lực phi thường. Bệnh viện từng là ngôi nhà thứ 2 của em, bác sĩ là những người bạn thân quen. Mỗi lần tái khám, Chính đều mang theo cuốn sổ nhỏ ghi chép từng ngày hồi phục, như cách em tự nhắc mình: "Con đã đi qua bão lửa nên không sợ gì nữa".

Chiều muộn ở xã Nhơn Mỹ, căn nhà nhỏ của gia đình Chính vang lên tiếng cười trong trẻo. Em đang bế đứa cháu nhỏ, vừa trêu đùa vừa cười khúc khích. Thấy con vui, bà Sà Ra không giấu được niềm hạnh phúc."Ngày trước, con tôi chỉ nằm một chỗ, phải đút từng muỗng cơm. Giờ nó tự xúc cơm ăn, phụ tôi nấu ăn, hái rau. Có những điều tưởng chừng nhỏ thôi, nhưng với tôi đó là cả một kỳ tích", bà Sà Ra nói.

Bà Lý Thị Hum (69 tuổi, ngụ cùng ấp) kể: "Lúc nghe tin thằng Chính bị nổ bình gas, ai trong xóm cũng khóc. Thằng nhỏ ngoan lắm, hiền, lễ phép, thấy người lớn là khoanh tay chào. Giờ nhìn nó hồi phục, thấy cười nói được, ai cũng mừng trong bụng. Nhiều bữa tôi qua chơi, nó còn phụ tôi hái rau, bắt gà. Thằng nhỏ chịu khó, thương mẹ dữ lắm".

Còn ông Thạch Giang (70 tuổi, ngụ cùng ấp) thì bảo rằng, hình ảnh cậu bé bị băng bó khắp người năm nào nay đã thay bằng dáng vẻ lanh lợi, ánh mắt sáng và nụ cười hiền. "Chính đúng là đứa con ngoan, có hiếu. Nó chịu đau đớn vậy mà không than vãn. Nhờ có tấm lòng của mọi người khắp nơi, mẹ con nó mới có được cuộc sống yên ổn như giờ," ông Giang chia sẻ.