Đời sống
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái:

Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo

Nữ Vương
Nữ Vương
17/12/2025 08:27 GMT+7

10 năm tuổi nghề thì có tới 8 năm, tôi cùng đồng nghiệp thực hiện những tuyến bài về học bổng Nghị lực mùa thi. Hạnh phúc không gì bằng khi tất cả những nhân vật qua các bài viết đều nhận được sự hỗ trợ to lớn từ bạn đọc. Cuộc đời nhiều bạn đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một bài báo.

Mọi người ai cũng bảo tôi "mát tay", nhưng tôi luôn tin rằng chính sự tử tế, nhân văn được hun đúc từ ngôi nhà chung Thanh Niên đã tạo nên niềm tin trong lòng bạn đọc.

Khi sự tử tế gặp nhau

Một buổi chiều muộn cuối tháng 5.2024, chuông điện thoại lại reo và tôi bấm nghe ngay vì đinh ninh sẽ có thêm bạn đọc hảo tâm muốn giúp đỡ nhân vật trong bài viết vừa đăng sáng hôm đó (em Hồ Huỳnh Nhi trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa). Trước đó, suốt cả ngày tôi và Ban Bạn đọc của báo cũng đã nhận rất nhiều cuộc gọi với mong muốn hỗ trợ nhân vật. Thế nhưng lần này thì khác, người gọi điện là một shipper, đến để giao món quà của bạn đọc gửi tặng tôi.

Xin tên, số điện thoại của bạn đọc nhưng shipper bảo khách dặn không cung cấp. Phải lấy cớ nếu không biết người tặng là ai sẽ không thể nhận món quà, shipper mới gọi điện cho khách để tôi được nói chuyện với người tặng. Đầu dây bên kia là giọng một cô đã có tuổi, cô nói: "Đó là món quà cô muốn tặng cho con vì đọc bài viết sáng nay của con, cô cảm động quá".

Những cuộc đời đổi thay nhờ bài Báo Nghị lực mùa thi từ Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tặng hoa cho các bạn trẻ nhận học bổng Nghị lực mùa thi năm 2025

Ảnh: Độc Lập

Tôi lập tức cảm ơn, xin phép từ chối và đề nghị bạn đọc gửi tặng phần quà đó cho nhân vật trong bài viết. Cô nói ngay: "Sáng nay sau khi đọc bài báo, cô đã gửi một khoản tiền vào tài khoản của Báo Thanh Niên để hỗ trợ nhân vật trong bài viết, nhưng cô vẫn muốn gửi một phần quà cho tác giả. Cảm ơn con vì đã rất có tâm và phải dành nhiều tâm huyết mới có thể viết được những bài cảm động như vậy. Và cũng nhờ những phóng viên như con, bạn đọc mới biết đến những hoàn cảnh thương tâm như này để giúp đỡ. Cô đọc Báo Thanh Niên mỗi ngày và bài viết nào của con về những hoàn cảnh như này cô đều đọc, đều rất xúc động và giúp đỡ cho các nhân vật. Chính vì thế, dù chỉ là món quà nhỏ thôi nhưng mong con hãy nhận cho cô vui".

Vòng tay nhân ái

Học bổng mang tên người anh hùng

Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Cầm món quà trên tay, tôi rưng rưng hạnh phúc. Vì hơn ai hết, tôi biết rằng khi những sự tử tế gặp nhau, giá trị nhận lại là vô cùng lớn. Hồ Huỳnh Nhi sau bài viết đăng trên Báo Thanh Niên đã nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng. Không chỉ có em thay đổi cả cuộc đời, có thể viết tiếp ước mơ vào giảng đường mà ông bà của em cũng có tiền để chữa bệnh, nhà cửa được các đơn vị hỗ trợ sửa chữa, không còn lo cảnh chạy nắng vì quá nóng, chạy mưa vì dột khắp nơi…

Mỗi nhân vật tôi gặp đều có hoàn cảnh khác nhau. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ một thân một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mỗi ngày chỉ có mì gói hoặc ai cho gì ăn nấy. Mỗi lần gặp là tôi lại khóc cùng các em, xót xa cho những cảnh đời trớ trêu; và mỗi khi chào ra về, tôi đều dúi vào tay các em chút tiền. Dù số tiền không nhiều và dù tôi biết rằng sau khi bài viết đăng lên, các em sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ để vượt qua nghịch cảnh, nhưng ngay thời điểm đó, các em cần bữa ăn đủ chất hơn để có sức cho kỳ thi quan trọng phía trước.

Nguyễn Hùng Mạnh, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin giúp đỡ cậu học trò ở trọ, bữa ăn chỉ rau hoặc mì gói đăng trên Báo Thanh Niên ngày 23.5.2023, từng chia sẻ: "Sau khi hoàn thành buổi thu thập tư liệu cho bài viết thì chị (tức là tôi, tác giả bài viết - NV) đã lấy tiền túi của mình để đưa em 500.000 đồng. Chị dặn em ăn uống cho đầy đủ, yên tâm ôn thi đại học. Cảm xúc của em lúc đó rất khó tả và chính sự quan tâm chân tình đó đã giúp em có thêm động lực tập trung ôn thi thật tốt".

Sau bài viết, cuộc đời của Mạnh đã bước sang trang mới. Từ cậu học trò một mình ở trọ, bữa ăn "sang" nhất cũng chỉ rau hoặc mì gói, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên khắp mọi miền. Tổng số tiền hỗ trợ em nhận được là hơn 4,5 tỉ đồng. Sau khi san sẻ lại 1 tỉ đồng cho những hoàn cảnh khó khăn khác, Mạnh và mẹ có căn nhà mới, được đoàn tụ sau bao năm xa cách vì gánh nặng mưu sinh và những biến cố cuộc đời…

Những cuộc đời đổi thay nhờ bài Báo Nghị lực mùa thi từ Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Người nhà của sinh viên nhận học bổng xúc động cảm ơn tác giả

Ảnh: Độc Lập

Lời nhắn gửi cho mai sau

Càng ấm lòng biết bao khi ngay trong giai đoạn đại dịch Covid-19 có những bạn đọc như cô Nguyễn Thị Phương Mai (70 tuổi, ngụ Q.11 cũ), TP.HCM. Cứ sau mỗi bài viết Nghị lực mùa thi, cô đều gọi đến đường dây nóng Báo Thanh Niên xin số điện thoại của tác giả, với mong muốn kết nối để hỗ trợ các nhân vật.

Năm 2021, cô Mai đã kết nối và hỗ trợ 12 trường hợp trong tuyến bài Nghị lực mùa thi. Cô tâm sự: "Đọc hoàn cảnh nào của các em tôi cũng thấy thương quá chừng, không thể bỏ được".

Điều đặc biệt là cô Mai không khá giả, chỉ có tiền lương hưu và mỗi năm cô dành một nửa cộng với việc huy động thêm từ người thân để hỗ trợ. Cô chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đồng hành cùng các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên Báo Thanh Niên, vì tôi muốn nhiều em có cơ hội đạt được ước mơ của mình. Cũng là đỡ gánh nặng cho xã hội khi mai đây các em thành tài, sẽ quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình".

Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo - Ảnh 3.

Cũng trong năm ấy, vì dịch bệnh không thể tổ chức chương trình trao học bổng, nên chúng tôi - những người thực hiện chương trình - đã đến nhà các em để trao tận tay các suất học bổng từ số tiền bạn đọc đóng góp. Trong những trường hợp ấy, có Nguyễn Ngọc Trầm, cậu học trò từng một thân một mình sống trong ngôi miếu nhỏ để nuôi ước mơ vào đại học.

Vì ngôi miếu ở bên kia rạch Bà Lớn, H.Bình Chánh (cũ), TP.HCM, Trầm chèo chiếc ghe nhỏ qua bên này bờ để nhận học bổng. Hình ảnh ấy, cứ mỗi lần nhớ đến lại thấy rưng rưng nơi khóe mắt.

Ngày ấy, cầm học bổng với số tiền khá lớn trên tay, nước mắt em rơi vì quá hạnh phúc, và chúng tôi cũng thế. Chèo chiếc ghe cùng phần học bổng về lại ngôi miếu nhỏ, Trầm quay đầu nhìn lại chúng tôi với nụ cười đầy hy vọng; những tia nắng đầu ngày rọi trên gương mặt em, rạng ngời. Từ đó, cuộc đời em cũng sang trang. Trầm được bước chân vào giảng đường mơ ước và giờ đây em đã là nhân viên của một ngân hàng lớn tại TP.HCM.

Trong 8 năm, chương trình Nghị lực mùa thi đã trao hàng trăm suất học bổng với tổng giá trị hơn 14 tỉ đồng, đến tận tay các học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều khiến Nghị lực mùa thi trở nên khác biệt không chỉ là con số, mà chính là những câu chuyện phía sau mỗi suất học bổng. Đó là hình ảnh cậu học trò Nguyễn Hùng Mạnh một mình ở trọ với gương mặt hốc hác, thân hình gầy gò vì thiếu ăn. Thông qua bài viết trên Báo Thanh Niên, Mạnh đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 4,5 tỉ đồng. Hay hình ảnh nữ sinh Hồ Huỳnh Nhi ở TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ (cũ), không còn cha, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, em như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhi đã nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc hơn 2 tỉ đồng, cùng suất học bổng đại học toàn phần. Một hoàn cảnh thắt lòng khác là Nguyễn Phan Nguyên Trường,

14 tuổi đã sống cảnh đời mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình trong căn phòng trọ nhỏ, bữa ăn chỉ có mì gói hoặc ai cho gì ăn nấy. Thông qua bài viết, Trường đã nhận học bổng hơn 1 tỉ đồng…

40 năm Thanh Niên, song hành với sự phát triển của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện là các chương trình từ thiện xã hội đa dạng. Trong đó, những người làm báo Thanh Niên đã nỗ lực bắc một nhịp cầu nhân ái để rất nhiều bạn đọc, đơn vị hỗ trợ vật chất lẫn công sức nhằm xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh cũng như ươm mầm cho những tài năng của đất nước.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình

Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

nghị lực mùa thi Học sinh khó khăn 40 năm Báo Thanh Niên học bổng cuộc đời đổi thay 40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
