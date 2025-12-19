Thanh Niên và tôi: Thanh Niên trong tâm dịch Covid-19

Thanh Niên - chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng lúc đại dịch

Giữa những ngày tháng căng thẳng, đầy khắc nghiệt ấy, khi thành phố giãn cách, khi nỗi lo lắng phủ lên từng nẻo đường, từng mái nhà, Báo Thanh Niên vẫn giữ vững một sứ mệnh không đổi: đem sự thật đến với bạn đọc và lan tỏa sức mạnh của lòng nhân ái.

Thanh Niên trong tâm dịch không chỉ là một trong những bài báo gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi, mà còn là biểu tượng cho sự hy sinh, dũng cảm, tận tâm và trách nhiệm - những giá trị đã làm nên bản sắc của tờ báo suốt nhiều năm qua.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, tin giả lan tràn, nỗi hoang mang lan nhanh hơn cả vi rút, Báo Thanh Niên đã trở thành điểm tựa thông tin đáng tin cậy cho hàng triệu độc giả. Mỗi ngày, những bản tin về số ca nhiễm, các chỉ đạo chống dịch, hướng dẫn y tế… được Thanh Niên cập nhật liên tục với tốc độ nhanh và độ chính xác cao. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là sự kịp thời, mà còn là giọng văn bình tĩnh, nhân văn, giúp người dân hiểu đúng, tránh hoang mang và thêm vững vàng giữa giai đoạn đầy biến động. Trong thời điểm ấy, Thanh Niên thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng.

Giữa tâm dịch, các phóng viên Báo Thanh Niên không ngần ngại tiến vào những điểm nóng: khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các "vùng đỏ". Họ là những người kể chuyện dũng cảm, mang đến góc nhìn chân thực về cuộc chiến mà mỗi con người - từ bác sĩ, tình nguyện viên, shipper đến người dân bình thường - đều đang gắng gượng vượt qua.

Phóng viên Độc Lập, Vũ Phượng (từ trái qua) trên chuyến xe taxi của biệt đội taxi cấp cứu F0 ở TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất của Báo Thanh Niên trong mùa dịch là việc tiếp nhận hàng chục ngàn cuộc gọi qua đường dây nóng. Đằng sau mỗi cuộc gọi là một câu chuyện: Người mẹ đơn thân cầu cứu khi con bị sốt mà không tìm được thuốc; cụ già sống một mình cần thực phẩm; những công nhân mất việc, kẹt lại trong phòng trọ; những tiếng khóc nghẹn vì mất người thân...

Phóng viên không chỉ ghi nhận để viết bài, mà còn trở thành cầu nối, chuyển thông tin đến chính quyền địa phương, giúp nhiều hoàn cảnh nguy cấp được cứu kịp thời.

Trong đợt dịch, không ai yêu cầu phóng viên phải có mặt ở điểm nóng, nhưng họ vẫn đi, âm thầm và dũng cảm. Hình ảnh những phóng viên khoác đồ bảo hộ, mang máy ảnh, máy quay... lặng lẽ tiến vào nơi mà ai cũng muốn tránh để ghi lại từng khoảnh khắc của cuộc chiến chống Covid-19 đã khiến tôi vô cùng xúc động. Họ cho người đọc thấy sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y tế, sự kiên cường của người dân và cả những tia hy vọng nhỏ bé giữa những mất mát.

Phóng viên Độc Lập tác nghiệp tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện dã chiến ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đặc biệt, tinh thần quả cảm và tận tụy của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được phản ánh chân thực qua các bài báo của Thanh Niên. Trong thời điểm mà việc bảo vệ bản thân là ưu tiên hàng đầu, các chiến sĩ bộ đội lại sẵn sàng xông pha, hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm, chăm lo cho người dân ở những khu vực bị phong tỏa. Đó là minh chứng đẹp nhất cho tinh thần yêu nước, yêu dân và lòng hy sinh cao cả.

Chiến sĩ quân đội đang thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 năm 2021 ẢNH: ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên đã để lại dấu ấn đặc biệt

Nhìn lại đại dịch Covid-19, chúng ta càng thấm thía sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần đại đoàn kết. Trong bức tranh ấy, Báo Thanh Niên đã để lại dấu ấn đặc biệt bằng sự dấn thân, trách nhiệm và trái tim ấm áp. Những bài báo không chỉ là thông tin, mà là sự sẻ chia. Những hình ảnh không chỉ là tư liệu, mà là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử khó quên.

Thanh Niên trong tâm dịch vì thế không chỉ là một bài báo, mà là một câu chuyện đẹp về những con người dùng ngòi bút để thắp sáng niềm tin trong những ngày tăm tối nhất. Và cũng chính điều đó đã giúp Báo Thanh Niên trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm xã hội trong đại dịch Covid-19.