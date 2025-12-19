Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên là vị cứu tinh của con gái tôi

Ngọc Diễm
Ngọc Diễm
19/12/2025 08:34 GMT+7

Đã từ rất lâu, tôi luôn ấp ủ dự định viết dài dòng gửi đến Ban biên tập Báo Thanh Niên như lời cám ơn chân thành nhất tự đáy lòng mình, bởi vì cũng nhờ câu chuyện trên tờ báo này đã vực dậy tinh thần con gái tôi.

Thật trùng hợp Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Thanh niên và tôi, đây chính là cơ hội để tôi được trải lòng.

Trong lúc bế tắc, tôi chợt nhớ câu chuyện trên Báo Thanh Niên

Chuyện bắt đầu từ cách đây gần 3 năm, khi ấy con gái tôi đi du học được tầm vài tháng, khi ấy con 19 tuổi. Vào một đêm khuya, con gọi điện về nhà. Linh tính của người mẹ mách bảo con tôi đang gặp chuyện chẳng lành, trong những phút đầu tiên con im lặng tôi chỉ nghe được tiếng con nức nở, nghẹn ngào, thút thít... Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn, xót xa bất lực như khoảnh khắc ấy.

Đợi con bình tâm, vợ chồng tôi mới hỏi chuyện thì ra con gặp nhiều cú sốc dẫn đến quá tải. Lần đầu tiên con phải sống xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo liệu cộng dồn áp lực học hành rồi còn phải bươn chải làm thêm... Nỗi nhớ nhà da diết và tất cả những rắc rối đó làm con ngộp thở. Con muốn buông xuôi, con muốn từ bỏ và nghiêm trọng nhất con muốn trở về Việt Nam.

Kết thúc cuộc gọi với con, lòng tôi rối bời. Trong lúc bế tắc tột cùng, tôi chợt nhớ ra mình từng đọc Báo Thanh Niên, câu chuyện nhân vật chính đã thực sự chạm đến trái tim và truyền cảm hứng cho người đọc. Tôi vội lục tìm và gửi đường link cho con gái kèm theo lời nhắn nhủ "con nhất định phải đọc câu chuyện này nhe".

Thanh Niên và tôi: Hành trình vượt bão của con gái tôi từ Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

"Con gái tôi sau khi đọc xong đã thay đổi suy nghĩ một cách ngoạn mục"

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đó là câu chuyện về chàng thanh niên Nguyễn Chánh Tín với tựa đề Nghị lực phi thường của chàng trai bại liệt rời quê chinh phục ước mơ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 10.1.2021, là hành trình giành giật sự sống từ lưỡi hái tử thần vươn lên thực hiện ước mơ. Con gái tôi sau khi đọc xong đã thay đổi suy nghĩ một cách ngoạn mục.

Nhờ bài viết trên Thanh Niên, con gái tôi đã vượt qua trở ngại

Con nói rằng thật khâm phục nghị lực, ý chí và tâm đắc với lời nhắn nhủ của nhân vật chính: "Đừng để khi những điều bất như ý xảy đến, thì chúng ta mới nhận ra rằng ta đã từng hạnh phúc mà ta không hề hay biết ...". Tinh thần con phấn chấn lên từng ngày, suy nghĩ thì càng tích cực, từng bước con đã thành công vượt qua mọi trở ngại, khó khăn.

Ai đã làm phụ huynh, sẽ thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ, con vui một mình vui mười, con thất bại, tổn thương mình đau buồn gấp bội. Những tháng ngày tăm tối, u uất của con gái tôi đã lùi xa, giờ đây con đã tự tin bản lĩnh hòa nhập cuộc sống mới nơi đất lạ quê người.

Vượt qua gần hết chặng đường du học, chỉ còn một học kỳ cuối con đã hoàn thành, kết quả học tập của con làm cho cả nhà tự hào đến rơi nước mắt. Nhìn lại tháng ngày chông gai đã qua chính bản thân con cũng không ngờ mình có thể làm được.

Câu chuyện ấy đã đến thật đúng lúc, đúng thời điểm và quan trọng nhất con đã cảm nhận được một cách trọn vẹn để thay đổi chính bản thân mình. Có thể nói rằng "Báo Thanh Niên chính là vị cứu tinh cuộc đời con gái tôi".

Mong rằng những tấm gương sáng, câu chuyện hay làm lay động lòng người sẽ tiếp tục xuất hiện đều đặn trên mặt báo để có thể nâng đỡ, dìu dắt những tâm hồn non dại vượt qua bão tố của cuộc đời.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - 'vị cứu tinh' của con gái tôi - Ảnh 1.

Tin liên quan

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Thanh Niên và tôi: 'Sống đẹp' cho tôi cảm hứng làm nghề

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên và những tiếng lòng được cất lên

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Niên và tôi 40 năm Báo Thanh Niên Báo Thanh Niên cuộc thi viết Thanh Niên và tôi thanh niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận