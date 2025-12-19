Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên là vị cứu tinh của con gái tôi

Thật trùng hợp Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Thanh niên và tôi, đây chính là cơ hội để tôi được trải lòng.



Trong lúc bế tắc, tôi chợt nhớ câu chuyện trên Báo Thanh Niên

Chuyện bắt đầu từ cách đây gần 3 năm, khi ấy con gái tôi đi du học được tầm vài tháng, khi ấy con 19 tuổi. Vào một đêm khuya, con gọi điện về nhà. Linh tính của người mẹ mách bảo con tôi đang gặp chuyện chẳng lành, trong những phút đầu tiên con im lặng tôi chỉ nghe được tiếng con nức nở, nghẹn ngào, thút thít... Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn, xót xa bất lực như khoảnh khắc ấy.

Đợi con bình tâm, vợ chồng tôi mới hỏi chuyện thì ra con gặp nhiều cú sốc dẫn đến quá tải. Lần đầu tiên con phải sống xa nhà, mọi thứ đều phải tự lo liệu cộng dồn áp lực học hành rồi còn phải bươn chải làm thêm... Nỗi nhớ nhà da diết và tất cả những rắc rối đó làm con ngộp thở. Con muốn buông xuôi, con muốn từ bỏ và nghiêm trọng nhất con muốn trở về Việt Nam.

Kết thúc cuộc gọi với con, lòng tôi rối bời. Trong lúc bế tắc tột cùng, tôi chợt nhớ ra mình từng đọc Báo Thanh Niên, câu chuyện nhân vật chính đã thực sự chạm đến trái tim và truyền cảm hứng cho người đọc. Tôi vội lục tìm và gửi đường link cho con gái kèm theo lời nhắn nhủ "con nhất định phải đọc câu chuyện này nhe".

Đó là câu chuyện về chàng thanh niên Nguyễn Chánh Tín với tựa đề Nghị lực phi thường của chàng trai bại liệt rời quê chinh phục ước mơ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 10.1.2021, là hành trình giành giật sự sống từ lưỡi hái tử thần vươn lên thực hiện ước mơ. Con gái tôi sau khi đọc xong đã thay đổi suy nghĩ một cách ngoạn mục.

Nhờ bài viết trên Thanh Niên, con gái tôi đã vượt qua trở ngại

Con nói rằng thật khâm phục nghị lực, ý chí và tâm đắc với lời nhắn nhủ của nhân vật chính: "Đừng để khi những điều bất như ý xảy đến, thì chúng ta mới nhận ra rằng ta đã từng hạnh phúc mà ta không hề hay biết ...". Tinh thần con phấn chấn lên từng ngày, suy nghĩ thì càng tích cực, từng bước con đã thành công vượt qua mọi trở ngại, khó khăn.

Ai đã làm phụ huynh, sẽ thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ, con vui một mình vui mười, con thất bại, tổn thương mình đau buồn gấp bội. Những tháng ngày tăm tối, u uất của con gái tôi đã lùi xa, giờ đây con đã tự tin bản lĩnh hòa nhập cuộc sống mới nơi đất lạ quê người.

Vượt qua gần hết chặng đường du học, chỉ còn một học kỳ cuối con đã hoàn thành, kết quả học tập của con làm cho cả nhà tự hào đến rơi nước mắt. Nhìn lại tháng ngày chông gai đã qua chính bản thân con cũng không ngờ mình có thể làm được.

Câu chuyện ấy đã đến thật đúng lúc, đúng thời điểm và quan trọng nhất con đã cảm nhận được một cách trọn vẹn để thay đổi chính bản thân mình. Có thể nói rằng "Báo Thanh Niên chính là vị cứu tinh cuộc đời con gái tôi".

Mong rằng những tấm gương sáng, câu chuyện hay làm lay động lòng người sẽ tiếp tục xuất hiện đều đặn trên mặt báo để có thể nâng đỡ, dìu dắt những tâm hồn non dại vượt qua bão tố của cuộc đời.