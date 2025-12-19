Thanh Niên và tôi: Chuyện bây giờ mới kể về những cuộc thi của Thanh Niên

Kỷ niệm không thể quên SEA Games 27

Năm ấy, tôi tham gia cuộc thi Dự đoán kết quả SEA Games 2013 do Báo Thanh Niên tổ chức. Chương trình đưa ra 3 câu hỏi chính, tôi trả lời đúng cả 3. Đến phần câu hỏi phụ quyết định thứ hạng giải thưởng "Có bao nhiêu phiếu trả lời đúng 3 câu trên?". Đáp án của tôi là 432 phiếu/438 phiếu đáp án của chương trình, tức là tôi chỉ lệch 6 phiếu. Song, khi ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi, có 2 bạn đưa ra đáp án lần lượt là 427 phiếu/438 phiếu chương trình và 449 phiếu/438 phiếu chương trình, đều lệch 11 phiếu, đã đoạt giải 3 là tour du lịch Thái Lan 5 ngày.

Tôi và vợ - Nguyễn Thị Thu, người cùng tham gia nhiều cuộc thi của Báo Thanh Niên ẢNH: TGCC

Ngạc nhiên, vì lẽ ra tôi mới là người được giải. Kiểm tra lại, tôi phát hiện mình đã chủ quan sai sót, do gửi phiếu bằng thư thường lại đúng vào dịp Tết Nguyên đán, bưu điện luôn quá tải nên thư đến trễ, phiếu quá hạn quy định. Tôi bị loại một cách đáng tiếc và không ngờ như thế. Âu cũng là trải nghiệm quý giá, qua đó tôi rút ra bài học "Sự cẩn trọng luôn là điều cần thiết, không thể thiếu trong mọi công việc, mọi trường hợp, hoàn cảnh".

Vỡ òa niềm vui liên tiếp giành giải thưởng của Thanh Niên

Cách đây 16 năm, ngày còn đi làm, hằng ngày tôi thường đọc báo giấy Thanh Niên, một trong số các tờ báo được cơ quan đặt sẵn. Ngoài phần tin tức thời sự, tôi chỉ thích xem trang thể thao. Hôm ấy, mắt dừng lại khá lâu nơi một bài viết ngắn dự thi SEA Games. Đọc xong, ngẫm nghĩ như vầy khả năng mình viết cũng được. Chiều về, cơm nước xong tôi tức tốc giấy bút vào cuộc. Sáng hôm sau bài viết hoàn thành, lấy tên tác giả là Nguyễn Thị Thu - tên vợ tôi. Vì sao vậy? Vì tôi nghĩ mình đang công tác ở cơ quan, bài đứng tên mình thấy cũng bất tiện.

Rồi tác phẩm được gửi đi trong hồi hộp, đợi chờ. Dân gian có câu "Lù khù có ông Cù độ mạng". Ơn giời, tôi ở trong hoàn cảnh ấy. Lần đầu tiên tập tành viết lách gửi bài đi thi, may sao được ngay giải nhì 15 triệu đồng tiền mặt, giá trị lúc ấy khá cao. Từ đó tôi hăng hái tham gia mọi cuộc thi của Thanh Niên, bài vở vẫn lấy tên vợ Nguyễn Thị Thu cho… hên.

Ơn giời, tiếp tục gặt hái thành công, tôi thu hoạch đâu cũng tầm 10 giải cả thảy. Tất nhiên vợ đã đứng tên, tôi chỉ có nhiệm vụ tháp tùng nàng đi nhận thưởng. Rồi cũng lấn cấn, về nhà, tôi dò ý: "Này em, hồi chiều dự lễ tổng kết vui ghê, nhỉ? Giải thưởng khá đấy chứ". Vợ tôi hẳn cũng thuộc típ siêu thông minh, đi guốc trong bụng tôi rồi: "Ừ à, vui thiệt, mà bài viết đứng tên em, tiền em ký nhận sổ. Tiền ai nấy giữ, bất khả xâm phạm". Thế là tôi "trả lại" cái tên Nguyễn Thị Thu cho vợ để nàng tự lực cánh sinh.

Tác giả giành giải nhì cuộc thi Dự đoán Wimbledon đi xem US Open (2017) ẢNH: TGCC

Và thêm một kỷ niệm đáng nhớ năm 2017, cả hai vợ chồng tôi cùng tham gia cuộc thi Dự đoán Wimbledon đi xem US Open. Chung cuộc, tôi giành giải nhì 5 triệu đồng tiền mặt, còn vợ nhận giải khuyến khích là... 3 thùng bia Sài Gòn. Về nhà, vợ ỏn ẻn hỏi: "Anh ơi, hay mình trao đổi giải thưởng hen?". Tôi tủm tỉm: "Ừ à, tiền ai nấy giữ. Em dùng bia đi". Bà nhà tôi đâu biết uống bia, thế là năm ấy, nghiễm nhiên tôi coi như được thưởng "cú đúp", một kỷ niệm thật vui.

Niềm vui ở tuổi U.90

Năm 2023, Thanh Niên tổ chức cuộc thi bình luận các bài báo trên Thanh Niên Online tính điểm, giải thưởng là chiếc đồng hồ đeo tay dành cho 30 người chơi có thứ hạng cao nhất. Tôi tham dự từ đầu, luôn nằm trong tốp 5. Đột ngột, tôi phải nhập viện mổ ruột thừa, điều trị hết hơn tuần. Về nhà, tôi nghĩ mình đã bị loại. Thế nhưng tình cờ mở máy, thấy tên mình vẫn còn trong danh sách, ở hạng 29/30. Thế là tôi lao vào chơi tiếp, níu kéo với hy vọng có giải thưởng. Vị trí biến động liên tục giữa mấy người đội sổ với nhau trong đó có tôi, tranh "chung kết ngược", so kè từng điểm. Tôi gắng duy trì thứ hạng 29/30 cho đến phút chót. Tuy nhiên, ở những tích tắc cuối cùng, thật bất ngờ, tôi thua "phút 89" khi có độc giả khác vươn lên thứ hạng.

Buồn đấy, song cũng qua mau. Hiện nay, ở tuổi 86, tôi vẫn đọc Thanh Niên hằng ngày, vẫn quan tâm tới các cuộc thi của báo. Đến với các cuộc thi, tôi được thư giãn, giảm căng thẳng trong cuộc sống vốn đã nhiều áp lực. Đến với Thanh Niên, chúng tôi được tương tác, giao lưu, hòa mình vào không khí cởi mở thân tình, vào cảm xúc tích cực, niềm vui, tiếng cười. Hãy cứ nghĩ thế sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, tâm hồn thư thái, cuộc sống tươi đẹp biết bao!



