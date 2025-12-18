Thanh Niên và tôi: 'Sống đẹp' cho tôi cảm hứng làm nghề

Thanh Niên - nơi tôi tìm thấy nguồn cảm hứng

Tôi bắt đầu công việc viết lách với vai trò một cộng tác viên tự do, một hành trình đầy đam mê nhưng cũng không ít chông chênh. Trong dòng chảy thông tin hằng ngày, tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện có thể nuôi dưỡng tâm hồn, và Báo Thanh Niên chính là nơi tôi tìm thấy nguồn cảm hứng ấy.

Là fan hâm mộ trung thành của Thanh Niên từ thuở niên thiếu, tôi không chỉ đọc báo để cập nhật tin tức mà còn để học hỏi về cách kể chuyện nhân văn. Những chuyên mục như Người tốt việc tốt hay đặc biệt là cuộc thi ảnh và viết Sống đẹp hằng năm, đã định hình lý tưởng làm nghề trong tôi. Cuộc thi không chỉ đơn thuần là tìm kiếm cái đẹp, mà là một lời tuyên ngôn về trách nhiệm xã hội, là sự tôn vinh trân trọng nhất dành cho những nghĩa cử cao đẹp bị lãng quên giữa bộn bề cuộc sống.

Khi Ban tổ chức Báo Thanh Niên chính thức công bố khởi động Sống đẹp mùa 5, tôi biết đây là cơ hội vàng để tôi hiện thực hóa giấc mơ của mình. Nó không chỉ là cơ hội để tác phẩm của tôi được đứng cạnh những cây bút chuyên nghiệp, mà còn là cơ hội để câu chuyện tử tế mà tôi dày công ghi nhận được lan tỏa trên một mặt báo uy tín.

Cảm xúc lúc ấy thật sự khó tả. Đó là sự hồi hộp của người lần đầu tiên tham gia cuộc thi lớn, là niềm hãnh diện thầm kín khi được thử sức mình tại "sân chơi" lớn của tờ báo mà mình luôn thần tượng. Tôi tự nhủ, dù kết quả thế nào, việc dám dấn thân và gửi bài dự thi cho Thanh Niên đã là một thành công lớn của một cộng tác viên mới vào nghề.

Bộ ảnh Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười tham gia cuộc thi Sống đẹp mùa 5 nói về hoạt động của Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương - Chi đoàn Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) ẢNH: HUỲNH ĐẠT

Để có được tác phẩm ưng ý nhất, tôi đã dành hàng tuần để chọn lọc những thước ảnh, những khoảnh khắc của Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương - nơi mà tôi đã đồng hành trong suốt 6 năm. Những khoảnh khắc lột tả được vẻ đẹp nhân cách của từng thành viên từ các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Những nét đẹp ấy không phải nằm ở những hành động vĩ đại, mà nằm ở sự kiên trì, nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ của các thành viên câu lạc bộ và cả của các em bé nhỏ.

Tôi đã ghi lại hành trình đó bằng một bộ ảnh chất lượng nhất có thể. Bộ ảnh không chỉ là khoảnh khắc, mà là chuỗi cảm xúc: Nụ cười của các em nhỏ khi được tổ chức các trò chơi, sự trân quý từng phần quà, từng phần ăn cũng như ghi lại ánh mắt hy vọng của những người được giúp đỡ.

Hoàn thành tác phẩm, tôi ngồi trước màn hình máy tính thật lâu. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và nhấn nút "Gửi". Cảm giác sau đó là một sự trống rỗng đầy viên mãn, như vừa trút hết tâm tư vào một bức thư quan trọng. Đó là lần đầu tiên tôi gửi tác phẩm cho một tờ báo lớn như Thanh Niên và cảm giác đó thật sự khác biệt, mang theo cả sự kính trọng và hy vọng mong manh.

Thời gian chờ đợi thật sự là thử thách đối với sự kiên nhẫn. Tôi liên tục kiểm tra hộp thư, nửa mong chờ, nửa lo lắng . Rồi một ngày, một email đến với tiêu đề quen thuộc nhưng mang sức nặng bất ngờ: "Thông báo lựa chọn tác phẩm - Sống đẹp mùa 5".

Tôi đã phải dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Bộ ảnh cùng bài viết của tôi về nhóm tình nguyện đã được Ban tổ chức lựa chọn! Hạnh phúc dâng trào không chỉ vì tác phẩm được đăng tải, mà còn vì niềm tin của tôi đã được xác nhận: những câu chuyện đẹp, dù thầm lặng đến đâu, cũng sẽ tìm được tiếng nói của mình.

Tác phẩm trong bộ ảnh Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười tham gia cuộc thi Sống đẹp mùa 5 ẢNH: HUỲNH ĐẠT

Khoảnh khắc tác phẩm được đăng tải trên Báo Thanh Niên, kèm theo dòng giới thiệu trân trọng về tinh thần cống hiến của câu lạc bộ, là giây phút tôi cảm thấy nghề báo thực sự có ý nghĩa. Câu chuyện đẹp đã được chia sẻ rộng rãi, nhận được nhiều bình luận động viên và ủng hộ. Nhiều tổ chức đã tìm đến để hỗ trợ vật chất cho các hoạt động sắp tới.

Bệ phóng lan tỏa những điều tốt lành

Chính khoảnh khắc đó đã củng cố niềm tin trong tôi: Cuộc thi Sống đẹp không chỉ là một giải thưởng, mà là một bệ phóng lan tỏa những điều tốt lành. Ý nghĩa của cuộc thi vô cùng nhân văn. Nó chứng minh rằng, trong xã hội hiện đại, người ta vẫn khao khát đọc, nghe và nhìn thấy những hình ảnh tử tế, những câu chuyện truyền cảm hứng. Sống đẹp mùa 5 đã giúp tôi, từ một cộng tác viên, nhìn rõ hơn vai trò của ngòi bút: không chỉ là ghi chép, mà là thắp lửa hy vọng.

Ánh sáng từ những câu chuyện đó đã tiếp thêm cảm hứng mạnh mẽ cho tôi trong hành trình làm nghề. Mỗi khi đối diện với khó khăn, tôi lại nhớ về những khuôn mặt rạng rỡ của những người trẻ trong bộ ảnh, nhớ về niềm tự hào khi tác phẩm của mình được in trên mặt báo.

Tác phẩm trong bộ ảnh Cho đi yêu thương - nhận lại nụ cười tham gia cuộc thi Sống đẹp mùa 5 ẢNH: HUỲNH ĐẠT

Sống đẹp mùa 5 đã khép lại, nhưng nó đã mở ra một chương mới trong "sự nghiệp viết lách" của tôi. Hiện tại, tôi đang dồn hết tâm huyết chuẩn bị cho mùa 6. Tôi hiểu rằng, sự chuẩn bị lần này phải chuyên nghiệp và kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tôi đang tìm kiếm những nhân vật, những hành động đẹp có chiều sâu, góc nhìn mới mẻ và độc đáo hơn để tham gia.

Tôi kỳ vọng Sống đẹp mùa 6 của Thanh Niên sẽ tiếp tục bùng nổ, tiếp tục là nơi để các cây bút trẻ như tôi đóng góp và trưởng thành. Tôi đã sẵn sàng với nhiều tác phẩm chất lượng hơn để tham gia. Bởi đối với tôi, Sống đẹp chính là nguồn cảm hứng vô tận, là động lực để tôi theo đuổi con đường làm báo, mang những giá trị nhân văn đến với cộng đồng.