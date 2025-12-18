Thanh Niên và tôi: Nhớ 'Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang'

Nhờ sự kết nối của Báo Thanh Niên...

Ngày đó, cuối năm 1998, tôi công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, có nghe nhiều người nhắc về nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, quê Quảng Nam, rất tài hoa, là nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo, vừa là nhà giáo, có thời gian dạy môn văn và triết học từ năm 1970 - 1975 tại Trường Công lập Bạc Liêu. Anh có kỷ niệm sâu sắc với nhiều lứa học trò, gắn bó cùng bà con Bạc Liêu, với tên gọi thầy Võ Hợi.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thời trẻ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ những thông tin về anh, tôi có ý định tổ chức đêm tác giả - tác phẩm giới thiệu người nhạc sĩ có nhiều ca khúc hay, được công chúng yêu thích như Thu hát cho người, Đau xót lý chim quyên, Điệu buồn phương Nam…

Khi ý tưởng hình thành, có ý kiến nên gắn kết nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, cựu học sinh Trường Công lập Bạc Liêu, cũng là học trò của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, với nhiều ca khúc hay như Giã từ dĩ vãng, Em như tia nắng mặt trời…

Lúc bấy giờ thông tin liên lạc còn khó, tìm số điện thoại cũng không dễ. Bất chợt, nhớ tới Báo Thanh Niên, tờ báo mà tôi luôn đồng hành mỗi ngày, đã có những bài viết rất hay về giới văn nghệ sĩ, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Qua điện thoại tôi liên lạc với tòa soạn Báo Thanh Niên trình bày ý tưởng của mình. Chỉ 30 phút sau, tôi có hai số điện thoại của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung.

Đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm Vũ Đức Sao Biển - Nguyễn Đức Trung thành công rực rỡ. Ngoài việc phục vụ công chúng Bạc Liêu qua truyền hình trực tiếp, còn là cầu nối để hai nhạc sĩ gặp lại người thân nơi mái nhà xưa - Bạc Liêu.

... và cái duyên ra đời Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang

Sau lần đó, tôi lại tiếp tục chủ động mời nhạc sĩ đến một miền quê xa để sáng tác một ca khúc mới về Bạc Liêu. Điểm đến mà tôi hẹn anh là Gành Hào. Đường về lúc đó còn nhiêu khê lắm, phương tiện chủ yếu là tàu, đò, nếu xe gắn máy đi sẽ trầy trật, bụi đường, vất vả.

Một sáng đẹp trời, tôi chở nhạc sĩ trên chiếc xe Cup 70 cà tàng xuất phát. Trên đường đi anh nói với tôi: "Vĩ à! Em vừa chạy vừa hát lại bài Dạ cổ hoài lang".

Nghe xong anh nói: "Hẹn về Bạc Liêu hát mộc cho anh ghi âm lại nhé".

Đến nơi, vì đã liên lạc trước, chúng tôi được Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Gành Hào cùng Bí thư TT.Gành Hào khi đó nhiệt tình đón tiếp. Đêm đó, trăng rằm rất đẹp. Sau buổi tiệc liên hoan, đoàn thả bộ ra đê biển ngắm trăng.

Tôi gợi ý: "Anh Biển nhìn kìa, đêm nay trăng cửa biển đẹp đến nao lòng, lấy cảm hứng viết ca khúc nghen anh?".

Anh cười, không nói.

Trở về đồn, đêm đã khuya vẫn thấy anh lấy sổ sách ghi ghi, chép chép gì đó.

Hơn tháng sau, anh gửi về cho tôi ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, bản viết tay rất đẹp.

Nhân dịp Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu lần thứ nhất, diễn viên Bảo Thanh, Trung tâm Văn hóa Bạc Liêu, hát ca khúc trên, đã đoạt giải nhất, tiếp đến đoạt Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát hẹn hò chín dòng sông tại tỉnh Vĩnh Long năm 2000.

Bài hát thành công ngoài mong đợi, sau đó được các ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn rất nhiều. Khán giả muôn nơi ngưỡng mộ, yêu thích.

Mãi tới hôm nay, sức sống của bài hát mãi còn lan tỏa. Nếu có dịp đi dọc về miền Tây sông nước, ở đâu cũng bắt gặp trong các tiệc cưới, tiệc vui, lúc nào cũng nghe bài hát này, thậm chí các loa kẹo kéo đầu làng, cuối xóm, luôn ngân nga giai điệu thân quen:

"…Thuở ấy thanh xuân, trăng Gành Hào đẹp như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng…".

Sau lần đó, Báo Thanh Niên có nhiều bài viết về anh không quên nhắc về ca khúc này.

Xin cảm ơn cái duyên Thanh Niên và tôi, nhờ đó mà trong lòng người mộ điệu âm nhạc có thêm tác phẩm Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang để thương, để nhớ…