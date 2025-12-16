Thanh Niên và tôi: Thu nhập 'khá' nhờ Thanh Niên

Bạn đọc có sân chơi bổ ích, tăng thêm thu nhập. Tôi cũng nằm trong diện này, tôi nhận được khoản kinh phí đáng kể từ những đứa con tinh thần.

Đa dạng chủ đề

Một trong những ấn tượng sâu sắc của tôi với Thanh Niên, đó là thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết thú vị. Tháng 8.2023 tôi được giải khuyến khích cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen. Thừa thắng xông lên, tháng 12.2023 tôi tiếp tục được giải khuyến khích cuộc thi viết Sống đẹp.

Cuộc thi viết Cảm xúc World Cup và Cảm xúc EURO của trang Thể thao, được tổ chức mỗi dịp diễn ra Vòng chung kết World Cup và Vòng chung kết EURO. Vừa theo dõi các trận cầu đỉnh cao, lại vừa tham gia cuộc thi viết, được nhận nhuận bút thì còn gì hạnh phúc bằng.

Những bài viết dự thi của tôi được Báo Thanh Niên in vào sách ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cũng liên quan đến thể thao, từ thập niên 1990 đến nay, Thanh Niên duy trì sân chơi đồng hành với các Vòng chung kết World Cup và EURO, bằng những cuộc thi dự đoán kết quả. Nhiều bạn đọc tham gia đủ cả hai thể loại và "rinh" trọn bộ đôi giải thưởng.

Nhiều cuộc thi viết khác của Báo Thanh Niên dù tôi không được giải thưởng, nhưng có bài được đăng cũng là niềm vui và may mắn. Có thể liệt kê như: Hào khí miền Đông, Công tác xã hội trong trái tim tôi. Ngay cả cuộc thi viết Sống đẹp năm 2024, dù tôi không được giải song có đến ba bài viết dự thi được "lên sóng". So với tỷ lệ hàng ngàn bài dự thi gửi về, con số này không hề nhỏ.

Sau những cuộc thi viết, ban tổ chức luôn tập hợp các bài viết của bạn đọc đã được đăng, để in thành quyển sách. Tôi hạnh phúc khi có bài viết của mình được nằm trong số này. Tôi nâng niu và giữ nó như kỷ vật vô giá. Tính tôi cũng hơi "tham", vì tôi thường xin thêm sách để tặng bạn bè. Cũng đồng thời là cách quảng bá hình ảnh của tờ báo mình yêu.

Tác giả và nữ nhân vật chính trong lễ trao giải cuộc thi viết Sống đẹp năm 2023 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hơn cả những cuộc thi

Mỗi giải thưởng với tôi là vinh dự và tự hào của một người viết báo không chuyên. Ý nghĩa của từng cuộc thi không chỉ nằm ở giá trị vật chất, nó còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, tạo điều kiện cho đông đảo bạn đọc phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội chia sẻ cảm xúc, hiến kế và thể hiện góc nhìn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vượt lên trên các giải thưởng là ý nghĩa nhân văn đọng lại, sự lan tỏa mạnh mẽ những điều tốt đẹp trong cuộc sống sau mỗi cuộc thi. Nhiều câu chuyện riêng tư, thầm kín, tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ, nay được bạn đọc kể lại với niềm tin sẽ đón nhận sự cảm thông, thấu hiểu.

Cuộc thi viết Hào khí miền Đông là một trong số ấy. Tôi viết bài 'Cầu Muối' cũng chỉ là cái tên về ông Tư Cầu Muối. Trước đây vốn là một tay anh chị khét tiếng, từng nhiều lần vào tù ra khám do đâm thuê chém mướn. Sau lần ông đánh nhầm người, được chính nạn nhân rộng lượng tha thứ, mở lòng khoan dung, lại còn tặng ông một ít vốn để mở sạp rau củ tại chợ Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ, TP.HCM).

Ông đã tỉnh ngộ, thật sự ăn năn hối cải và "làm lại cuộc đời". Quá khứ của ông đã được bỏ lại phía sau, người dân quanh vùng giờ đây chỉ biết đến một ông Tư hiệp nghĩa, hay giúp đỡ người nghèo. Lan tỏa những câu chuyện về tấm gương "vượt lên chính mình" và chiến thắng số phận, chính là thành công của Báo Thanh Niên qua các cuộc thi viết.

Mỗi dịp tết đến xuân về, Báo Thanh Niên cũng đều tổ chức cuộc thi viết mang phong vị ngày xuân, mong ước sum họp, đoàn tụ. Tên gọi có thay đổi theo từng năm, nhưng cái "hồn" của cuộc thi này vẫn giữ nguyên.

Tính cách "dễ thương" nhất của Thanh Niên, chính là luôn hào phóng dành "đất" của nhật báo để đăng bài viết, ý kiến của bạn đọc. "Đất" trên báo giấy có hạn, song tòa soạn vẫn ưu ái cho độc giả thoải mái tương tác.

Mới đây, Báo Thanh Niên lấy ý kiến của độc giả tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", đó cũng là mong muốn của Thanh Niên mỗi khi tiến hành các diễn đàn, mang chủ đề gắn với những câu chuyện dân sinh.

Thanh Niên cũng luôn lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống. Mọi vướng mắc từ người dân phản ánh, đều được tòa soạn tiếp nhận đầy đủ, khẩn trương xác minh và phản hồi cho bạn đọc trong thời gian ngắn nhất. Báo Thanh Niên chinh phục độc giả bằng hành động cụ thể, không bao giờ để những nguồn tin từ người đọc cung cấp rơi vào quên lãng. Điều này cũng lý giải vì sao trong số đông đảo bạn đọc, bên cạnh các lứa tuổi Gen Y, Gen Z, vẫn luôn có các bậc lão niên "mê" Thanh Niên.

Trên hết, ý nghĩa sâu sắc nhất của Báo Thanh Niên với tôi, chính là niềm tin vì tôi đã "chọn mặt gửi vàng", khi xem tờ báo như người bạn tri kỷ, tâm giao.