Thanh Niên và tôi: Điều bất ngờ đến từ tờ báo

Tờ báo tôi tìm mua hằng ngày

Quả thật vậy! Tôi đã đi qua những năm tháng gắn bó, say sưa tìm mua, đọc tin tức Báo Thanh Niên đăng tải. Suốt 4 thập kỷ qua, tờ báo đã truyền đạt thông điệp với sự tận tụy; những bài vở, tin tức luôn nóng bỏng, hay, nhanh chóng, chính xác. Báo Thanh Niên đã mang tới cho bản thân tôi, cũng như những bạn đọc khác, nhiều hình ảnh, bài vở, thông điệp thấm đậm tình người, lòng nhân ái. Tờ báo cũng mang tới thông điệp "sống đẹp" cho đời - một món quà tinh thần quý giá, đáng trân trọng.

Là một khán giả, độc giả yêu chuộng môn "thể thao vua", tôi từng may mắn đoạt nhiều giải thưởng từ những lần dự thi viết bình luận bóng đá do Báo Thanh Niên tổ chức (đồng hành cùng các đơn vị tài trợ). Nhớ quá những lần háo hức, nôn nao, miệt mài viết bài dự thi sau khi tận hưởng những giải đấu của World Cup, EURO, SEA Games… qua truyền hình, báo chí. Báo Thanh Niên là một trong những tờ báo tôi tìm mua hằng ngày và không bỏ sót tờ báo nào mỗi dịp có các giải thi đấu thể thao lớn trong nước lẫn quốc tế.

Phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên tác nghiệp tại giải bóng đá AFF Cup (tháng 12.2024) ẢNH: T.N

Đối với tôi, Báo Thanh Niên giống như người bạn đồng hành tận tụy, thân thiết và uy tín. Tờ báo luôn truyền đạt những thông điệp bổ ích, để từ đó, tôi nương theo học hỏi, mở mang tầm hiểu biết, kiến thức trong mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, văn hóa. Đặc biệt là về… thể thao, trong đó có môn bóng đá, là niềm say mê bất tận đã ăn sâu vào tâm huyết tôi từ thời còn là cậu thanh niên trai trẻ với nhiều hoài bão, ước mơ.

Những tin tức, bài viết về các giải đấu của World Cup, EURO, SEA Games trên Thanh Niên truyền tải những thông điệp hay, đậm tính nhân văn. Qua đó, tôi học hỏi được nhiều điều về bản sắc, quê hương, dân tộc của các đội bóng tham gia.

Những bài học hữu ích

Tôi đặc biệt ấn tượng với những câu chuyện về các vận động viên từ nghèo khó, thiếu thốn và bất hạnh nhưng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Bằng ý chí, nghị lực mạnh mẽ, họ đã trở thành vận động viên nổi tiếng, đem vinh quang về cho đất nước, quê hương. Đó là những bài học có giá trị rất hữu ích, đáng được khen ngợi và là tấm gương để mọi người noi theo. Báo Thanh Niên đã, đang và tiếp tục gửi đến độc giả những bài báo hay, nhanh chóng và thuyết phục nhất.

Những cuộc thi viết như Tiết kiệm điện thành thói quen do EVNHCMC và Báo Thanh Niên tổ chức với những bài viết thật bổ ích, có giá trị thực tế trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân Việt Nam, cũng như bạn bè thế giới đang sinh sống tại Việt Nam. Những kinh nghiệm trong các bài viết vừa giúp tiết kiệm tiền bạc, vừa an toàn trong sử dụng điện hằng ngày, góp một phần lợi ích không nhỏ cho bản thân, gia đình và xã hội. Những giải thưởng mà tôi may mắn được ban tổ chức các cuộc thi và nhà tài trợ chọn lọc, trao giải sẽ mãi mãi theo tôi cùng năm tháng.

Mong sao những hình ảnh tốt đẹp, những thông điệp đầy tính khích lệ, động viên, đồng cảm và sẻ chia do Báo Thanh Niên đem lại cho độc giả mọi miền đất nước mãi luôn luôn được gìn giữ.

Cuối cùng, với tấm lòng của một độc giả đã gắn bó lâu năm với Báo Thanh Niên, dù trải qua biết bao thay đổi từ hoàn cảnh gia đình, bản thân nhiều lúc buồn vui, tôi vẫn luôn dành tình cảm đến quý báo. Tôi luôn đồng hành với tờ báo mà mình đã chọn đọc, đã trót xem như "người bạn tri kỷ" không thể thiếu trên bước đường đời mưu sinh, làm việc và học tập...