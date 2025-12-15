Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Điều bất ngờ đến từ tờ báo

Nguyễn Hoàng Thảo
Nguyễn Hoàng Thảo
15/12/2025 09:45 GMT+7

Cảm giác hạnh phúc, một niềm khích lệ tinh thần, hôm nay, tôi hân hạnh có dịp bày tỏ tâm tư, tình cảm cho độc giả, bạn bè thân hữu cảm nhận; bắt nguồn từ niềm vui trở thành… độc giả trung thành với tờ báo nổi tiếng nhất nhì tại TP.HCM: Báo Thanh Niên.

Tờ báo tôi tìm mua hằng ngày

Quả thật vậy! Tôi đã đi qua những năm tháng gắn bó, say sưa tìm mua, đọc tin tức Báo Thanh Niên đăng tải. Suốt 4 thập kỷ qua, tờ báo đã truyền đạt thông điệp với sự tận tụy; những bài vở, tin tức luôn nóng bỏng, hay, nhanh chóng, chính xác. Báo Thanh Niên đã mang tới cho bản thân tôi, cũng như những bạn đọc khác, nhiều hình ảnh, bài vở, thông điệp thấm đậm tình người, lòng nhân ái. Tờ báo cũng mang tới thông điệp "sống đẹp" cho đời - một món quà tinh thần quý giá, đáng trân trọng.

Là một khán giả, độc giả yêu chuộng môn "thể thao vua", tôi từng may mắn đoạt nhiều giải thưởng từ những lần dự thi viết bình luận bóng đá do Báo Thanh Niên tổ chức (đồng hành cùng các đơn vị tài trợ). Nhớ quá những lần háo hức, nôn nao, miệt mài viết bài dự thi sau khi tận hưởng những giải đấu của World Cup, EURO, SEA Games… qua truyền hình, báo chí. Báo Thanh Niên là một trong những tờ báo tôi tìm mua hằng ngày và không bỏ sót tờ báo nào mỗi dịp có các giải thi đấu thể thao lớn trong nước lẫn quốc tế.

Thanh Niên và tôi: Điều bất ngờ đến từ tờ báo - Ảnh 1.

Phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên tác nghiệp tại giải bóng đá AFF Cup (tháng 12.2024)

ẢNH: T.N

Đối với tôi, Báo Thanh Niên giống như người bạn đồng hành tận tụy, thân thiết và uy tín. Tờ báo luôn truyền đạt những thông điệp bổ ích, để từ đó, tôi nương theo học hỏi, mở mang tầm hiểu biết, kiến thức trong mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, văn hóa. Đặc biệt là về… thể thao, trong đó có môn bóng đá, là niềm say mê bất tận đã ăn sâu vào tâm huyết tôi từ thời còn là cậu thanh niên trai trẻ với nhiều hoài bão, ước mơ.

Những tin tức, bài viết về các giải đấu của World Cup, EURO, SEA Games trên Thanh Niên truyền tải những thông điệp hay, đậm tính nhân văn. Qua đó, tôi học hỏi được nhiều điều về bản sắc, quê hương, dân tộc của các đội bóng tham gia.

Những bài học hữu ích

Tôi đặc biệt ấn tượng với những câu chuyện về các vận động viên từ nghèo khó, thiếu thốn và bất hạnh nhưng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Bằng ý chí, nghị lực mạnh mẽ, họ đã trở thành vận động viên nổi tiếng, đem vinh quang về cho đất nước, quê hương. Đó là những bài học có giá trị rất hữu ích, đáng được khen ngợi và là tấm gương để mọi người noi theo. Báo Thanh Niên đã, đang và tiếp tục gửi đến độc giả những bài báo hay, nhanh chóng và thuyết phục nhất.

Những cuộc thi viết như Tiết kiệm điện thành thói quen do EVNHCMC và Báo Thanh Niên tổ chức với những bài viết thật bổ ích, có giá trị thực tế trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân Việt Nam, cũng như bạn bè thế giới đang sinh sống tại Việt Nam. Những kinh nghiệm trong các bài viết vừa giúp tiết kiệm tiền bạc, vừa an toàn trong sử dụng điện hằng ngày, góp một phần lợi ích không nhỏ cho bản thân, gia đình và xã hội. Những giải thưởng mà tôi may mắn được ban tổ chức các cuộc thi và nhà tài trợ chọn lọc, trao giải sẽ mãi mãi theo tôi cùng năm tháng.

Mong sao những hình ảnh tốt đẹp, những thông điệp đầy tính khích lệ, động viên, đồng cảm và sẻ chia do Báo Thanh Niên đem lại cho độc giả mọi miền đất nước mãi luôn luôn được gìn giữ.

Cuối cùng, với tấm lòng của một độc giả đã gắn bó lâu năm với Báo Thanh Niên, dù trải qua biết bao thay đổi từ hoàn cảnh gia đình, bản thân nhiều lúc buồn vui, tôi vẫn luôn dành tình cảm đến quý báo. Tôi luôn đồng hành với tờ báo mà mình đã chọn đọc, đã trót xem như "người bạn tri kỷ" không thể thiếu trên bước đường đời mưu sinh, làm việc và học tập...

Điều bất ngờ đến từ tờ báo - Ảnh 1.

Tin liên quan

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên đồng hành, truyền cảm hứng cho tôi trong giảng dạy

Thanh Niên và tôi: Nhờ Thanh Niên, tôi có thêm nhiều người bạn mới

Khám phá thêm chủ đề

40 năm Báo Thanh Niên Thanh Niên và tôi Báo Thanh Niên cuộc thi viết Thanh Niên và tôi thanh niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận