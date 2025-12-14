Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên đồng hành, truyền cảm hứng cho tôi trong giảng dạy

Đọc ké báo rồi yêu Thanh Niên

Lớn lên ở vùng quê xứ núi miền Trung heo hút, nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi", lũ trẻ quê tôi chưa bao giờ biết đến một tờ báo. Xuôi phố để theo bậc học cao hơn, tôi đã bén duyên với Báo Thanh Niên. Đó là lúc tôi làm bán thời gian tại một tiệm cà phê. Mỗi sáng, tôi được chị chủ bày cho cách gấp báo, trưng bày lên kệ cho khách đọc. Rồi những khi vắng khách, tôi lại hí hửng lôi mấy tờ báo đọc ké. Tình yêu với việc đọc báo đã len lỏi vào tôi bao giờ không hay, trong đó có tờ báo quen thuộc, là Báo Thanh Niên.

Thanh Niên với tôi ngày ấy có những tin tức nóng hổi, có những trang thơ mới, những câu chuyện nhân văn, tử tế… Đọc những câu chuyện trên Thanh Niên tôi như được tiếp thêm động lực vượt qua thời sinh viên gian khó.

Ra trường, tôi được bố trí công tác tại vùng cao, trường thiếu thốn vật chất trăm bề. Chẳng tivi, chẳng điện thoại, chỉ có những cuốn sách cũ mèm làm bạn. Một cơ duyên đưa tôi sang bưu điện xã, cách trường tôi vài cây số, nơi ấy tôi mừng rỡ khi phát hiện rất nhiều tờ báo Thanh Niên được xếp ngay ngắn, thế là tôi đánh liều "mượn". Chị thủ thư vui vẻ gật đầu. Vậy là cứ vài ba tuần, tôi lại ghé sang bưu điện. Chị thủ thư ân cần trao xấp báo. Thanh Niên trở thành niềm an ủi của tôi suốt thời gian dài.

Tôi đã sống với Thanh Niên qua những ngày như thế. Rồi nhịp sống chuyển mình, nơi tôi làm việc điều kiện kinh tế dần đi lên. Mạng internet được trang bị, tin tức xã hội cũng vì thế mà dễ dàng được cập nhật hơn. Thế nhưng, tôi vẫn thủy chung với Thanh Niên và mong ước rằng có ngày nào đó tên mình được xuất hiện trên đấy.

Kỷ niệm đáng nhớ của tôi với Thanh Niên là cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen - những chuyện hay tôi kể. Sau khi đọc nhiều bài dự thi, tôi đánh liều viết bài tham gia. Kết quả ngoài mong đợi, bài tôi được chọn vào chung khảo. Dù không đoạt giải nhưng việc được lên bài làm tôi đã có thêm động lực cho niềm tin của mình. Sau đó, tôi lại cần mẫn gửi bài cho Thanh Niên. Và rồi các tản văn tôi lại được chọn lên mục Nhàn đàm. Tôi nghiệm ra một điều: khi bạn có một tình yêu chân chính, khi tình yêu của bạn đủ bền bỉ thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Kỷ niệm của tôi cùng Thanh Niên qua cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên là nguồn cảm hứng cho tôi trong dạy học

Tôi vẫn theo dõi Thanh Niên. Càng theo dõi tôi càng thấy Thanh Niên không chỉ đơn thuần là tờ báo đưa tin mà còn có nhiều vai trò khác. Với tôi, Thanh Niên còn trở thành phương tiện kết nối nghĩa tình, vừa là phương tiện dạy học hữu ích.



Nhờ các cuộc thi trên Thanh Niên, tôi đã kết nối được với rất nhiều bạn bè trên khắp đất nước. Cô giáo Bùi Thị Hồng Vân ở Hòa Bình, cô giáo Giang Dương Châu ở Hưng Yên, đại úy Nguyễn Thanh Tú đang công tác tại TP.HCM… Họ đã trở thành những anh - chị - em thân thương, chia sẻ với tôi kinh nghiệm viết lách, trong công việc, trong đời sống hằng ngày.

Đặc biệt, nhờ cuộc thi Sống đẹp trên Thanh Niên mà tôi được biết thầy giáo dạy tâm lý học giàu nghị lực Đặng Hoàng An ở Tây Ninh - người đã đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của Báo Thanh Niên. Với tôi, An là người em bản lĩnh, một tấm gương sáng vượt qua nghịch cảnh, đồng thời cũng là tấm gương về lòng nhân ái trong công tác thiện nguyện.

Giới thiệu tấm gương sống đẹp trên Thanh Niên trong tiết học ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ những nhân vật trong các bài viết trên Thanh Niên, từ những câu chuyện tử tế mà Thanh Niên lan tỏa trong cuộc thi Sống đẹp qua các mùa, tôi đã lựa chọn để lồng ghép vào mỗi tiết dạy của mình. Tiết ngữ văn của tôi vì thế mà không hình thức, không khô khan. Mỗi giờ ngữ văn, Báo Thanh Niên trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho tôi trong việc lan tỏa truyền thống nhân ái, giúp tôi giáo dục học sinh những bài học về nghị lực sống, lòng vị tha, lòng bao dung.



Cũng như mỗi con người, mỗi sự vật đến với cuộc đời này đều có một sứ mệnh riêng. Báo chí cũng không ngoại lệ. Nhưng trên hành trình tồn tại, có thể, tờ báo ấy vượt ra khỏi ranh giới của sứ mệnh ban đầu, và được chính độc giả đồng hành trao cho nó một sứ mệnh khác thiêng liêng hơn. Với tôi, tờ báo Thanh Niên chính là như thế.

Đâu chỉ còn là một tờ báo với vai trò đưa tin hằng ngày, Thanh Niên với tôi là bạn đồng hành, là sợi dây kết nối và còn là nguồn cảm hứng truyền đi các thông điệp yêu thương, một phương tiện dạy học hữu ích chưa bao giờ là cũ. Tôi thấy biết ơn thật nhiều với tờ báo mà mình yêu quý, Báo Thanh Niên.