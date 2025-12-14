Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn âm thầm bên tôi nhiều chặng đường

Tôi học đánh vần từ tờ báo Thanh Niên

Sinh ra và lớn lên ở một xã biên giới vùng sâu vùng xa của tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), những tờ báo Thanh Niên cũ đồng hành cùng tôi suốt những năm mẫu giáo đến học cấp 1, cấp 2.

Chưa đi học lớp 1 tôi đã được mẹ dạy học đánh vần, ghép chữ. Bảng chữ cái mẹ viết bằng phấn lên vách căn nhà gỗ. Thấy tôi ham học, bác tôi mang về cho mấy tờ báo cũ ở cơ quan. Đó là tờ Thanh Niên - dụng cụ học tập đầu tiên của tôi. Ban đầu tôi chỉ đánh vần, đọc được những chữ to trên báo, sau đó là những chữ nhỏ hơn, tập đọc từ viết tắt, từ tiếng Anh. Những tin tức trên báo đến tay tôi có khi đã qua vài tháng hoặc cả năm. Thế nhưng, ở cái thời sách báo hiếm và quý như lúc ấy, mọi tin tức trên Báo Thanh Niên với tôi đều mới mẻ.

Lên cấp 3, tôi học ở trường chuyên của tỉnh và bắt đầu được đọc báo mới mỗi ngày ở thư viện trường. Tôi có một quyển sổ "bí kíp", dùng để ghi chép sưu tầm những câu chuyện hay trên báo. Những mẩu chuyện gương người tốt việc tốt, thông tin thời sự mới tôi đều ghi chép cẩn thận vào sổ và được đưa vào phần dẫn chứng trong các bài văn nghị luận xã hội. Các bài văn của tôi nhờ vậy luôn được giáo viên khen vì dẫn chứng cụ thể, mới mẻ.

Tôi cũng học được từ các bài báo Thanh Niên cách lập luận sắc bén, cách dùng từ của các nhà báo. Thành tích giải nhì cấp quốc gia môn ngữ văn của tôi được tạo nên từ những kiến thức góp nhặt từ trường học, từ sách báo và Thanh Niên là một trong số đó.

Truyện ngắn của tôi được đăng trên Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Năm thi đại học, khi tất cả các bạn cùng lớp hoặc chọn ngành sư phạm, luật hay những ngành nghề quen thuộc, một mình tôi điền nguyện vọng báo chí và truyền thông (Trường đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn).

Từ những trang báo theo mình khi tập đọc, tôi đã được học cách để viết được một mẩu tin, một bài phóng sự, tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ những nhà báo trước giờ chỉ nghe tên hay đọc bài viết của họ. Dù sau này đi làm, công việc của tôi rẽ hướng sang mảng truyền hình, nhưng tình yêu tôi dành cho Thanh Niên thì vẫn vẹn nguyên.

Buổi sáng trước giờ làm việc, tôi vẫn dành thời gian đọc các tin bài từ Thanh Niên Online, vẫn nhận ra tên các tác giả là bạn cùng lớp với mình thời đại học. Những ngã rẽ cuộc đời đẩy chúng tôi đi những hướng khác nhau, nhưng tình yêu với nghề báo, với những con chữ vẫn luôn đầy nhiệt huyết.

Trang tin tức tôi mở đầu tiên trong ngày là Thanh Niên

Và có lẽ với một chữ "duyên", tôi vẫn có cơ hội đồng hành cùng Báo Thanh Niên qua 2 cuộc thi. Năm 2024, tôi tham gia cuộc thi Sống đẹp với hạng mục dự thi truyện ngắn. Ban đầu tôi chỉ biết truyện mình may mắn được chọn đăng, càng bất ngờ hơn khi một ngày đẹp trời tôi nhận được điện thoại nói nhận báo biếu từ Thanh Niên cuối tuần. Đó là lần đầu tiên tôi có truyện ngắn đăng báo giấy, tờ báo ấy tôi vẫn giữ cẩn thận lưu lại cho mình một kỷ niệm đẹp.

Và càng hạnh phúc hơn khi truyện ngắn Người canh đảo được giải khuyến khích cuộc thi Sống đẹp 2024. Trong lễ trao giải cuộc thi năm ấy, tôi được gặp gỡ những tấm gương sáng đầy nghị lực là chị Én nhỏ Huỳnh Thanh Thảo, là anh Đặng Hoàng An với sức viết dồi dào và nhiều anh chị khác với những câu chuyện lan tỏa nhiều năng lượng tích cực.

Năm 2025, niềm vui tiếp tục đến với gia đình nhỏ của tôi khi clip dự thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 với chủ đề An toàn, tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia đoạt giải ba. Quá trình quay clip dự thi để lại cho gia đình tôi rất nhiều kỷ niệm, như một thước phim lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa. Ông bà nội ngoại hai bên và rất nhiều họ hàng nhận được link clip tôi gửi đều gửi lời khen ngợi cho gia đình nhỏ.

Tác giả nhận giải thưởng cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen năm 2025 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chứng nhận cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen năm 2025 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Với sự phát triển của công nghệ và đời sống, giờ đây những người dân ở quê tôi cũng dễ dàng tiếp cận với thông tin báo đài qua tivi hay chiếc điện thoại thông minh. Nhưng mặt trái của việc này là những tin tức tràn lan, chưa qua kiểm chứng mà các em nhỏ hay thậm chí các bậc phụ huynh lớn tuổi lại là người bị ảnh hưởng.

Biết bố mẹ thích xem tin tức, tôi cài đặt theo dõi Báo Thanh Niên qua Zalo cho mẹ đọc báo mỗi ngày - như một cách giúp bố mẹ chọn lọc nguồn thông tin. Thỉnh thoảng có mấy đứa em họ hỏi ngày xưa chị học văn thế nào, tôi lại kể câu chuyện đọc báo Thanh Niên và quyển sổ tay "bí kíp" năm xưa. Bây giờ các em có rất nhiều sự trợ giúp đắc lực từ nhiều nguồn: YouTube, sách tham khảo, các kênh social, ChatGPT… nhưng tôi vẫn khuyên chân thành về thói quen ghi chép, tổng hợp để lưu giữ thông tin lâu dài.

Thanh Niên vẫn đồng hành cùng tôi: là trang tin tức đầu tiên tôi mở trên máy tính, đọc từng tin bài bên ly cà phê sáng. Trong từng sự kiện lớn của đất nước, thế giới thuộc đủ lĩnh vực từ chính trị, thể thao hay văn hóa - xã hội, tôi đều mong chờ và tin tưởng những cập nhật từ Thanh Niên - bởi tôi biết ở đây có những cây bút sắc sảo, kỳ cựu, có những phóng viên ảnh sáng tạo và mạng lưới cộng tác viên uy tín rộng khắp. Nhiều nội dung cần tra cứu để viết kịch bản, tôi vẫn tìm kiếm trên Thanh Niên và nhận được những thông tin hữu ích, mới mẻ.

Cảm ơn Thanh Niên đã sát cánh cùng tôi qua rất nhiều chặng đường đời, lưu giữ giúp tôi rất nhiều kỷ niệm trân quý.