Thanh Niên và tôi: Tờ báo tôi hay mua về đọc nhất là Thanh Niên

Ký ức đáng nhớ về một tờ báo

Với riêng tôi, ký ức với Báo Thanh Niên không chỉ là chuyện của một tờ báo, mà là câu chuyện về những bài học nghề nghiệp, về trách nhiệm công dân và về niềm tin vào sức mạnh của báo chí tử tế.

Tôi còn nhớ như in hành trình chập chững của cá nhân tôi những ngày đầu mới ra trường, bước trên con đường ra thủ đô lập nghiệp. Thời đó, internet còn hạn chế, thông tin chủ yếu dựa trên các tờ báo in. Tôi vẫn thường ghé sạp báo của bà Tuyết Trinh trên phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ, Hà Nội) để đọc và mua báo. Ở đây đa dạng có nhiều tờ báo, tạp chí in. Tờ báo tôi hay mua về đọc nhất vẫn là tờ Thanh Niên.

Tại sao tôi lại chọn tờ Thanh Niên? Vì khi nhắc tới tên Thanh Niên là thành phần đọc hướng tới thường là những người độ tuổi như tôi mới ra trường, gắn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung mục đích của tờ báo hướng tới các cách thức, lối đi lập nghiệp mới. Từ đó, giúp tôi học hỏi được nhiều điều hay, hạn chế được những lỗi gặp phải trong quá trình thực hiện công việc.

Sạp báo của gia đình bà Trinh ở Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ, Hà Nội)

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi rất thích các câu này của Báo Thanh Niên giai đoạn 2000 - 2012, đó là "Trung thực" và "Vì lợi ích cộng đồng". Ngoài định hướng lập nghiệp thì tôi rất thích đọc những loạt bài phóng sự điều tra trên báo, nội dung hấp dẫn, đa chiều, chạm đến trái tim người đọc.

Cho đến sau này, tôi bước vào nghề báo, tôi mới hiểu được để phóng viên viết được một bài báo phóng sự điều tra thật không đơn giản. Phải có sự lăn lộn, trăn trở với nghề, băn khoăn về đời sống xã hội thì mới viết được như vậy. Ngoài ra còn phải đối mặt với biết bao nguy hiểm khi phải dấn mình vào chỗ hiểm nguy thì mới có được những bài viết sâu sắc. Mãi tới sau này slogan "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" trên Báo Thanh Niên được thay đổi phù hợp hơn với báo chí hiện đại.

Nếu nói về sự kiện khiến tôi gắn bó sâu sắc nhất với tờ báo, có lẽ đó là Sống đẹp - chương trình do Báo Thanh Niên khởi xướng từ nhiều năm trước và được bố trí thành một chuyên mục trang trọng trên trang báo điện tử thanhnien.vn. Sau đó được chuyển tải thành cuộc thi Sống đẹp.

Khi theo dõi và sau này tham gia trực tiếp vào cuộc thi, tôi mới thực sự cảm nhận được sức lan tỏa của một hoạt động báo chí hướng thiện. Những câu chuyện về người trẻ cứu người trong lũ dữ, hay về những thầy cô bám bản gieo chữ đã trở thành nguồn năng lượng đẹp trong xã hội. Có lẽ, không ít nhân vật trong đó đã gọi điện cảm ơn Báo Thanh Niên vì đã mang câu chuyện của họ đến với công chúng, để cái đẹp được lan tỏa và nhân lên. Khi nhìn thấy giọt nước mắt xúc động của người dân trong lễ trao giải, tôi hiểu rằng báo chí vẫn còn sức mạnh lớn lao trong việc định hướng giá trị cho cộng đồng.

Chuyên mục Thanh niên lập nghiệp trên Báo Thanh Niên ẢNH: T.N

Khát vọng về một tờ báo vì cộng đồng

Phát triển một tờ báo lớn như Thanh Niên chưa bao giờ là dễ dàng. Việc chuyển đổi phương thức vận hành, đầu tư vào nền tảng đa phương tiện, video, podcast, tương tác trực tuyến… là yêu cầu tất yếu. Và tôi đã thấy sự mạnh dạn của lãnh đạo tờ báo khi quyết định thúc đẩy hệ sinh thái Thanh Niên Online, đưa nội dung đến độc giả bằng tốc độ nhanh hơn, hình thức hiện đại hơn nhưng vẫn giữ chuẩn mực nghề nghiệp.

Một điểm đáng quý nữa ở Báo Thanh Niên là khát vọng đổi mới nhưng không xa rời bạn đọc. Trong các chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, tôi gặp rất nhiều bạn bè, người dân… họ tin tưởng Báo Thanh Niên bởi thông tin rõ ràng, chân thực, không tô hồng, không giật gân. Niềm tin của công chúng chính là thành quả lớn nhất, cũng là áp lực mà mỗi người làm báo phải tự nhắc mình.

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển chóng mặt và mạng xã hội, đôi khi khiến thông tin bị nhiễu loạn, tôi càng mong Báo Thanh Niên giữ vững vai trò của một diễn đàn tin cậy, một kênh thông tin chính thống dành cho người trẻ, một nơi phản ánh chân thật hơi thở cuộc sống.

Và với riêng tôi, ký ức về Báo Thanh Niên luôn là hành trang quý giá. Đó là nơi dạy tôi cách đặt câu hỏi, cách lắng nghe, cách viết một câu chuyện bằng sự tử tế. Báo Thanh Niên, bằng tất cả sự kiên định, đổi mới và trách nhiệm xã hội sẽ còn tiếp tục hành trình kết nối - khai sáng - lan tỏa. Tôi hy vọng con đường phía trước, Báo Thanh Niên tiếp tục vì cộng đồng, vì người trẻ và vì những điều tốt đẹp của cuộc sống.