Thanh Niên và tôi: Thanh Niên nhân văn, tử tế và tình nghĩa với cả người bán báo vỉa hè

Gần 20 năm gắn bó với sạp báo

Nói là sạp báo cho sang chứ thật ra chỗ bày bán báo chỉ là cái bàn gỗ nhỏ để mấy "đầu báo" bán cho khách, là những người mê đọc báo giấy, trong đó có Thanh Niên, như tôi và ba má. Ở trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, theo tôi biết thì chỉ còn sót lại duy nhất cái sạp báo nhỏ xíu này. Đó là sạp báo của bà Tạ Thị Lý (năm nay bà đã 60 tuổi) nằm ngay trước số nhà 392 đường Quang Trung (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Bà Lý với thâm niên bán báo giấy gần 20 năm.

Ngồi trò chuyện cùng bà Lý, tôi mới vỡ lẽ và biết vì sao bà, nhiều độc giả ở Quảng Ngãi quê tôi lại yêu thích và ghiền đọc báo Thanh Niên mỗi ngày đến như thế.

Khách đến sạp báo của bà Lý mua tờ báo giấy mình yêu thích ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Theo lời bà Lý kể, bà bán báo giấy trên vỉa hè từ những năm 2006 cho đến nay. Nhiều năm trước, thời hoàng kim của báo giấy, báo in, có ngày bà Lý bán hàng trăm tờ báo giấy. Đặc biệt là tờ báo Thanh Niên, mỗi ngày bà bán một vài trăm tờ là chuyện bình thường. Mấy năm gần đây, do báo mạng phát triển mạnh mẽ nên bán báo giấy ế hơn. Riêng báo Thanh Niên vẫn là tờ báo mà bà bán nhiều nhất, mỗi ngày gần 100 tờ.



Quý sự tình nghĩa, tử tế của Báo Thanh Niên

Bà Lý chia sẻ, độc giả, khách hàng thân thuộc của bà thích đọc báo Thanh Niên là vì lý do: báo nhanh, nhạy bén trong việc đưa tin tức. Đặc biệt là đưa tin tức về thời sự, thời cuộc rất chính xác. Bà để ý, những vấn đề thời sự hay những câu chuyện, vụ việc gì xảy ra trong đời sống xã hội thì Thanh Niên là tờ báo đưa tin đầu tiên.

Ngoài ra theo bà Lý, nhiều người thích và ghiền tờ báo Thanh Niên là vì Thanh Niên rất tình nghĩa, tử tế, nhân văn với những người nghèo khó trong đời sống xã hội và tử tế với cả những người nghèo khó bằng công việc bán báo để mưu sinh như bà. Bà nói và khoe với tôi, cứ vào những dịp lễ lớn, tết, ngày kỷ niệm báo chí… là đại diện Báo Thanh Niên đến tận sạp báo nhỏ của bà để tri ân, tặng quà cho người bán báo như bà. Chỉ duy nhất Báo Thanh Niên làm nghĩa cử đó với bà. Bà nói đó là cái tình, sự tử tế và nghĩa cử hào hiệp của Báo Thanh Niên quan tâm đến những người bán báo như bà.

Bà Lý với sạp báo vỉa hè của mình tại trung tâm Quảng Ngãi đã gần 20 năm nay ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nụ cười hiền hậu, giòn tan, bà Lý bảo với tôi gần 20 năm qua bán báo giấy với bà không chỉ là công việc mưu sinh, kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống mà nó đã trở thành "cái nghiệp" và cũng là nỗi nhớ, niềm thương với những trang báo thơm mùi mực, mùi giấy vào mỗi sáng, đặc biệt là tờ báo thân thương Thanh Niên mà bà yêu thích, trân quý vì sự tử tế, tình nghĩa. Có lẽ vì vậy mà độc giả, khách hàng thấy bà ít khi nào nghỉ bán báo giấy dù là ngày mưa hay nắng. Bà bảo với tôi rằng bà "mê mùi báo", "mê Báo Thanh Niên", đó là niềm vui, lẽ sống của đời bà.

Ông Nguyễn Tất Thắng (khách hàng hay mua báo Thanh Niên vào mỗi sáng tại sạp báo của bà Lý) cho biết: "Tôi thích và ghiền đọc báo Thanh Niên mấy chục năm qua cho đến tận bây giờ. Dù nhà có điện thoại, con cháu có máy tính nhưng tôi vẫn thích cầm tờ báo Thanh Niên đọc mỗi ngày. Với tôi, Thanh Niên là một trong những tờ báo lớn của cả nước, có uy tín và rất đáng để tin cậy về những thông tin mà báo đưa tin. Tôi thích sự thẳng thắn đặt vấn đề và tính phản biện trên mỗi bài báo của Thanh Niên. Ngoài ra, tôi cũng rất xúc động đối với sự tử tế, nhân văn và tình nghĩa của báo đối với những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo. Đó là điều rất đáng cảm kích và trân quý ở Báo Thanh Niên".

Ông Thắng còn cho biết thêm, ông là người có "máu" văn nghệ, thích văn hóa, lịch sử nên ông cũng thích những bài báo trên trang Văn hóa nghệ thuật của Báo Thanh Niên. Ông đặc biệt thích chương trình Duyên dáng Việt Nam và hầu như ông cũng không bỏ sót số nào. Theo ông, đây là một chương trình có tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ rất cao. Thế nhưng ông cũng lấy làm tiếc vì mấy năm nay Duyên dáng Việt Nam chưa "phát sóng" trở lại… Ông mong Báo Thanh Niên tiếp tục duy trì chương trình văn hóa, văn nghệ có tính nghệ thuật này để những độc giả yêu thích nghệ thuật như ông tiếp tục thưởng thức những chương trình nghệ thuật có tính đỉnh cao trong mấy chục năm qua của Báo Thanh Niên.

Chia tay bà Lý, tôi mong bà có thật nhiều sức khỏe, để bà tiếp tục với sạp báo nhỏ trên vỉa hè, để mỗi sớm mai thức dậy, nhiều độc giả trung thành như tôi, ba má tôi cầm trên tay tờ báo Thanh Niên còn thơm mùi mực in với những thông tin nóng hổi, bổ ích, rất đáng tin cậy mà cũng thật nhân văn, tử tế và đầy nghĩa tình.