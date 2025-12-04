Thanh Niên và tôi: Nhờ Thanh Niên tôi đã tìm được con trai lạc trên đất Mỹ

Ngược dòng thời gian cách đây hơn 7 năm, tháng 8.2018, Báo Thanh Niên kết hợp Công ty Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức cuộc thi Hành trình mơ ước đến Mỹ & Canada đã thu hút đông đảo độc giả khắp nơi cả trong và ngoài nước tham gia.

Nhờ bài viết đã có nhiều người giúp gia đình tôi tìm con

Tôi đến với cuộc thi qua bài Thư cho con, nói lên nỗi khắc khoải của người mẹ lạc con ước mơ đến Mỹ tìm lại con trai sau nhiều năm xa cách. Thư cho con được trao giải "Bài viết gây nhiều cảm xúc nhất". Và Thư cho con đã nhận được sự đồng cảm, quan tâm rộng rãi của cộng đồng, trong đó đặc biệt là Báo Thanh Niên với loạt bài của nhà báo Thúy Hằng Người mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ, Trời Mỹ bao la, con tôi đang nơi đâu... cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ nhiều bạn đọc.

Hình kỷ niệm của tôi và nhà báo Thúy Hằng (Báo Thanh Niên) trong lần cô phỏng vấn tôi năm 2018 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhà báo nói: "Tôi nhớ đó là một buổi tối chủ nhật của tháng 8.2018, email của tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị được giúp đỡ bà Thu tìm con trai, tôi đều chuyển cho bà. Tôi cũng gửi đường link bài viết cho những người bạn của mình, những người đã và đang sống ở Mỹ, hội du học sinh Việt ở Boston hoặc các bang khác trên toàn nước Mỹ, không ai từ chối chia sẻ bởi câu chuyện về người mẹ tìm con trai lưu lạc đều khiến trái tim họ rung động".

Vâng, từ loạt bài với câu chuyện kể làm lay động lòng người của nhà báo Thúy Hằng đã có những tấm lòng nhân ái bao la, những vòng tay thương yêu mở rộng tận tình nâng đỡ trợ giúp gia đình chúng tôi tìm con, mà trước hết phải kể đến là Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng (hiện nay là Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên) đã chỉ đạo Ban Công tác bạn đọc chuyển đơn thỉnh nguyện của tôi đến Interpol Việt Nam để nơi đây chuyển tiếp Interpol Mỹ nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đó còn là chị Đặng Thị Phương Thảo ở Hà Nội (nguyên Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, hiện là Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch). Chị Thảo đã chuyển link các bài viết của nhà báo Thúy Hằng đến Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao nhờ liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ giúp đỡ. Đó còn là các bạn đọc Trần Đặng Như Nguyện, Bryce DUC LU, bạn đọc TAN và cô gái trẻ Annie Châu (đều đang sống và làm việc tại Mỹ) sẵn lòng giúp chúng tôi bất cứ lúc nào.

Riêng bạn đọc Trần Đặng Như Nguyện, một Việt kiều định cư lâu năm ở Boston (Mỹ), nơi con tôi từng sống, làm việc, điều trị (và từ đây cất bước ra đi khởi đầu chuỗi ngày lang thang vô định) đã lập nhóm gồm các thân hữu: nhà báo Bồ Công Anh, chị Lê Phước Thanh Bình (Báo Thanh Niên) phối hợp gia đình tôi cùng làm việc. Và rồi, chị Như Nguyện thu thập được thông tin con tôi lưu lạc hơn 1.500 cây số, trôi dạt từ Boston, Massachusetts xuống tận Atlanta bang Georgia. Phát hiện của chị là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội tìm kiếm kết quả khả quan.

Hình tôi được nhà báo Thúy Hằng chụp năm 2018 ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Dành vị trí trang trọng nhất trong trái tim tôi gửi đến Báo Thanh Niên"

Tuy nhiên, công việc tiếp diễn chưa như mong đợi. Thời gian trôi nhanh, năm 2021 thân nhân tôi quyết định tìm tới Atlanta, xúc tiến cuộc dò tìm dài ngày đầy khó khăn, nhiều lúc bế tắc tưởng đã phải dừng lại.

Song, thật bất ngờ, rạng sáng một ngày giữa tháng 4.2021, từ bên kia bán cầu, cuộc gọi video của người em họ báo về đã tìm thấy con tôi, nơi cuối một con đường vắng. Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ qua màn hình sau bao năm chia lìa đầy niềm vui, cũng đẫm nước mắt. Không lâu sau đó tôi bay sang Mỹ gặp con.

Tựu chung, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng mà phép màu đã xảy ra, cho Người mẹ ở Việt Nam tìm thấy con sau 22 năm lạc con trên đất Mỹ (bài viết của nhà báo Thúy Hằng). Tôi đã được toại nguyện với cuộc tương phùng hạnh ngộ, được ôm con vào lòng, vuốt mái tóc con thuở nào còn xanh nay đã điểm bạc mặc cho nước mắt trùng phùng hòa cùng nỗi lòng của mẹ "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con" mà tôi hằng mơ ước trong Thư cho con ngày nào.

Hình chụp bài báo của Báo Thanh Niên năm 2018 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), qua cuộc thi viết Thanh Niên và tôi, tôi xin mạn phép bày tỏ chuyện riêng tư cùng lời tri ân sâu sắc, chân thành gửi đến Báo Thanh Niên, tập thể, cá nhân đã hợp tác hỗ trợ gia đình chúng tôi xuyên suốt hành trình tìm kiếm gian nan vất vả trong những năm qua.

Tôi cũng xin được dành vị trí trang trọng nhất trong trái tim trân trọng gửi đến Báo Thanh Niên, chị Đặng Thị Phương Thảo, nhà báo Trần Việt Hưng, nhà báo Thúy Hằng, nhà báo Bồ Công Anh, chị Lê Phước Thanh Bình, cộng đồng ân nhân đã giúp chúng tôi tìm lại người con yêu quý sau 22 năm biền biệt cách xa, để gia đình tôi có được cuộc sum vầy hạnh phúc hôm nay.