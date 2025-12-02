Thanh Niên và tôi: Sống đẹp cùng Báo Thanh Niên





Tôi dõi theo 5 mùa thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên

Tôi biết đến Sống đẹp từ mùa đầu tiên, năm 2021 và dõi theo trong suốt 5 mùa. Những bài viết về những con người rất đỗi bình thường mà lấp lánh vẻ đẹp khiến cho tôi quá xúc động.

Đó là vợ chồng anh Vũ Quốc Cường (ở TP.HCM), gia cảnh nghèo đến cùng cực, vẫn dành trọn những đồng tiền kiếm được để mở quán cơm chay từ thiện trong căn nhà trọ 20 m2 với 7 nhân khẩu sinh sống. Đến khi anh Cường mất vì dịch Covid-19, vợ anh một mình đỏ lửa, tiếp nối tâm nguyện của chồng.

Tôi dõi theo suốt các mùa thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đó là anh Nhâm Quang Văn đang là giám đốc một công ty vận tải ăn nên làm ra thì đổi sang "nghề" vớt xác trên sông Thái Bình, với những câu chuyện kể đầy nghẹn ngào, day dứt về số phận những nạn nhân được anh và các anh em vớt lên.

Đó là anh Chiến Lê cùng những anh em ở Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển SASA bỏ tiền túi cùng thời gian, ngày đêm cứu hộ sinh vật biển và tái tạo rạn san hô ở Sơn Trà, Đà Nẵng…

Và rất nhiều những câu chuyện thấm đẫm vẻ đẹp tình người khó có thể kể hết. Họ có hoàn cảnh, công việc khác nhau. Họ cũng gặp muôn vàn khó khăn thiếu thốn trong cuộc mưu sinh, trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng "những bông hoa" ấy luôn giàu lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Mỗi bài viết trong Sống đẹp là một tấm gương bình dị, lặng lẽ mà cao đẹp, đem đến cho tôi sự ấm áp, niềm tin yêu vào những giá trị bền vững giữa cuộc sống bộn bề…

Các nhân vật được vinh danh trong Sống đẹp mùa 4 ẢNH: BTC

Đến mùa Sống đẹp mùa 4, tôi tham gia viết bài. Không phải vì giải thưởng hay vì bất cứ điều gì, mà vì tôi gặp được nhân vật khiến tôi xúc động, nể phục, khiến tôi muốn viết để lan tỏa tinh thần lạc quan và lối sống tích cực của cô ấy. Đó là Én Nhỏ (tên thật Huỳnh Thanh Thảo, sinh năm 1986). Em bị nhiễm chất độc da cam, bị bệnh xương thủy tinh phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người giúp đỡ. Thế nhưng đằng sau thân hình bé nhỏ chưa đủ một vòng ôm ấy là sự nỗ lực và nghị lực phi thường cùng tinh thần lạc quan hiếm có.

Vì bị bệnh, em chưa từng đến trường, tự mày mò học chữ, nhưng từ năm 14 tuổi đến nay, em là cô giáo dạy miễn phí cho những trẻ không có khả năng đến trường; lập thư viện cung cấp sách đọc miễn phí cho trẻ em lẫn người lớn. Hằng năm, Én đều vận động kinh phí để có nhiều hoạt động đồng hành cùng các em có hoàn cảnh khó khăn. Én thành lập nhóm Xương Rồng Thủy Tinh, để những người mắc bệnh xương thủy tinh như Én ở khắp mọi miền Tổ quốc có cơ hội chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau về tinh thần lẫn vật chất, cùng nhau sống vui, sống có ích. Én còn tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng và nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Én Nhỏ và tác giả bài viết ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cho tôi thêm nghị lực trong cuộc sống

Mặc cho những đau đớn khó chịu vì bệnh tật lúc trái gió trở trời, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt Én. Nụ cười ấy mang đến niềm vui, sự yêu đời cho cả người đối diện. Em chia sẻ: "Được sống là hạnh phúc, còn sống là còn hy vọng. Em phải sống làm sao để ba mẹ tự hào. Em nghĩ sinh ra đứa con không lành lặn, không phải là bất hạnh, chỉ là bất tiện mà thôi".

Khi Ban tổ chức công bố kết quả Sống đẹp mùa 4, tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi Én được vinh danh "Nhân vật truyền cảm hứng". Điều mà tôi luôn mong ước khi viết về em, khi gửi bài đi, tôi mong câu chuyện của em được lan tỏa đến nhiều người hơn. Trong buổi giao lưu tổng kết cuộc thi, không ít giọt nước mắt đã rơi khi nghe câu chuyện của Én. Cũng nhờ cuộc thi Sống đẹp, tôi và Én trở nên thân thiết và giữ tình chị em cho đến bây giờ.

Mỗi khi gặp những điều bất đắc trong cuộc sống, khi tâm trạng chùng xuống, tôi lại nghĩ đến Én, đến nghị lực và tinh thần lạc quan của em, đến những tấm gương kiên cường vượt lên số phận của Sống đẹp. Tôi tự nhủ, những trắc trở mình gặp phải có là gì so với những con người ấy. Tôi động viên mình vượt qua, mạnh mẽ đứng dậy, để mỗi ngày sống là một ngày vui, một ngày hữu ích.

Với tôi, sau 5 mùa, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức không chỉ đơn thuần là cuộc thi, mà là một lối sống, là liều thuốc tinh thần thắp lên niềm tin về cuộc đời tươi đẹp, mang yêu thương sưởi ấm trái tim mọi người.