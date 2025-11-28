Thanh Niên và tôi: Nhờ 'Sống đẹp' tôi đã biết… sống đẹp hơn

Khi sống đẹp chạm đến trái tim

Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày 26/3/2021 khi vào Báo Thanh Niên để đọc tin tức thì bắt gặp thể lệ cuộc thi Sống đẹp. Hai từ sống đẹp giản dị nhưng lại gợi cho tôi rất nhiều điều. Nó tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực sự suy ngẫm, tôi mới thấy nó sâu sắc hơn tôi nghĩ. Tôi tự hỏi: “Liệu mình đã thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của sống đẹp.chưa? Và mình có đang sống đẹp không?”

Có điều gì đó thôi thúc tôi - không phải dự thi để nhận phần thưởng mà là để tìm hiểu. Tôi hằng ngày vào đọc những bài dự thi. Từ phóng sự, ký, ghi chép đến sáng tác văn học, mỗi hình thức đều mang đến một góc nhìn khác về sống đẹp. Khi đọc những bài viết đó, tôi mới “vỡ” ra: Sống đẹp không phải là điều gì to tát, mà là việc làm tốt, hình ảnh đẹp đời thường của mọi cá nhân, tổ chức giúp cho đời đẹp hơn.

Mỗi câu chuyện không ai giống ai, nhưng đều lan tỏa mạnh mẽ nghị lực sống và năng lượng tích cực.

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Là anh Chiến Lê cùng anh em ở Trung tâm cứu hộ sinh vật biển SASA bỏ tiền túi, thời gian để cứu hộ sinh vật biển và tái tạo rạn san hô ở Sơn Trà, Đà Nẵng - những người đem cả gia tài “đổ xuống biển” vì tình yêu biển cả.

Là anh Nguyễn Văn Phú, quê ở Tây Ninh, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn hoàn thành cuốn sách Bạn sinh ra để sống - một thông điệp mạnh mẽ rằng: “Sứ mệnh của bạn sinh ra là để sống. Và bạn đừng từ bỏ dù chỉ một phút giây còn được sống giữa cuộc đời”.

Hay anh Lê Thanh Tùng (43 tuổi, ở Thủ Đức, TP.HCM) với thùng đồ nghề vá xe, đổ xăng miễn phí trên chiếc Dream cũ, thầm lặng giúp đỡ người gặp sự cố trên đường.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa. Từ những bài viết đó, tôi học hỏi được nhiều nghĩa cử sống đẹp. Và quan trọng hơn, tôi nhận ra: mình cũng có thể thực hiện được sống đẹp!

Từ cảm động đến hành động

Sau khi theo dõi các bài viết, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Tôi đã từng nghĩ mình cứ sống âm thầm, làm việc tốt không cần chia sẻ. Nhưng không phải vậy. Những câu chuyện đẹp cần được lan tỏa để trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.

Tác giả đứng lớp ở Viện huyết học truyền máu Trung ương ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi bắt đầu tham gia với vai trò tình nguyện viên của “Mạng lưới vì trẻ em ung thư”. Vì biết mình có trái tim thấu cảm, yêu thương trẻ em, lại có chút năng khiếu về đọc viết, nên tôi nhận vai trò phụ trách lớp học “Gieo hạt” ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Lần đầu tiên bước vào lớp học, tôi xúc động trước những đôi mắt trẻ thơ phía sau những chiếc khẩu trang, trên tay các em vẫn còn các dây truyền. Các em đang chiến đấu với bệnh tật, nhưng trong mắt các em vẫn lấp lánh niềm vui khi được đến lớp.

Tôi đứng lớp cùng các tình nguyện viên khác, dạy đọc sách, hướng dẫn các em viết những bài văn, những tâm sự. Chúng tôi cùng các em chơi các trò chơi khoa học để các em thêm niềm vui, quên đi phần nào nỗi đau bệnh tật.

Có những buổi học, các em mệt quá phải nghỉ giữa chừng. Có những em vừa học vừa truyền thuốc. Nhưng các em vẫn cười, vẫn háo hức khi được cầm sách, được vẽ, được kể chuyện. Chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu: sống đẹp không phải là làm những việc phi thường, mà là mang niềm vui đến cho người khác, dù chỉ là niềm vui nhỏ bé.

Ngoài việc dạy học, tôi cùng "Mạng lưới vì trẻ em" tham gia các buổi workshop vẽ, bán sách gây quỹ để giúp đỡ các em. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình may mắn khi có sức khỏe, có thể làm điều gì đó có ý nghĩa.

Một buổi vẽ gây quỹ cho Mạng lưới vì trẻ em ung thư ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sống đẹp - hành trình không điểm dừng

Cuộc thi Sống đẹp đã thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi hiểu rằng sống đẹp không phải là điều xa vời, mà nó bắt đầu từ những việc nhỏ bé, từ trái tim và hành động của mỗi người.

Từ một người đọc các câu chuyện “sống đẹp”, giờ đây tôi đang cố gắng trở thành một phần của những câu chuyện ấy. Mỗi buổi học với các em ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương, tôi đều nhớ đến những nhân vật trong các bài viết mà mình đã đọc. Họ đã truyền cảm hứng để tôi tin rằng: mỗi chúng ta đều có thể sống đẹp theo cách riêng của mình - bằng sự tử tế, bằng lòng nhân ái, bằng cách sẻ chia.

Cảm ơn Báo Thanh Niên và cuộc thi Sống đẹp đã mở ra cho tôi một cách nhìn mới về cuộc sống, đã dạy tôi rằng sống đẹp không chỉ là đọc và cảm động, mà là hành động và lan tỏa. Nhờ đó, tôi không chỉ là người đọc những câu chuyện đẹp, mà còn đang viết nên câu chuyện của chính mình.

Và hành trình “sống đẹp” của tôi vẫn đang tiếp tục...