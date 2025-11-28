Thanh Niên và tôi: Tìm lại mình giữa tuổi 18

Người bạn đồng hành cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn

Đó không phải là một mùa hè rực rỡ như trước, mà là khoảng thời gian chông chênh nhất đời tôi. Người ta thường ngợi ca tuổi 18 là tuổi đẹp nhất, nhưng trước khi bước sang, lứa sinh năm 2007 chúng tôi phải vượt qua kỳ thi THPT đầy căng thẳng với một gánh nặng mang tên: "sự thay đổi".

Nào là format đề thi mới hoàn toàn, hàng loại tiêu chí xét tuyển riêng, chứng chỉ ngoại ngữ… Như một người lữ hành cô độc đứng giữa muôn ngả đường, tôi tưởng chừng bản thân muốn bỏ cuộc và kiệt sức khi phải thích ứng với những thay đổi này.

Trong cơn "bội thực" thông tin, xung quanh tôi, ai cũng lao vào cuộc đua mang tên "trường top", đăng ký những khóa học nâng cao, chứng chỉ để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào trường đại học uy tín. Áp lực đồng trang lứa và kỳ vọng gia đình khiến tôi hoang mang đứng trước quyết định: tập trung vào một phương thức duy nhất hay dàn trải nhiều hướng, cố gắng vào trường đại học top đầu hay cân nhắc lựa chọn phù hợp khác…

Giữa những đêm thức trắng đọc tin tức xét tuyển, tôi vô tình tìm thấy website Báo Thanh Niên với chuyên mục Tư vấn mùa thi - một điểm tựa tinh thần, một "người bạn số" đồng hành cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn lúc ấy.

Tôi nhớ những những ngày "cày nát" video bài giảng Bí quyết ôn thi THPT 2024. Năm đó đề thi thay đổi hoàn toàn, từ kiến thức, cách ra đề khiến mọi nguồn tài liệu cũ gần như vô dụng. Khác với những video học online thường bị thương mại hóa, không sát với kiến thức mới, những giáo viên tư vấn trên Báo Thanh Niên mang đến sự chuyên nghiệp và tính thực chiến rõ rệt với những mẹo giải hay, dạng đề thực tế sát với đề thi mới, cách hệ thống kiến thức lịch sử, địa lý được truyền tải ngắn gọn và hoàn toàn miễn phí. Nhờ đó, tôi không còn cảm giác "bơi" giữa biển kiến thức, mà đã có lộ trình rõ ràng để bám theo.

Từ căn phòng tối tràn ngập những lo âu thì ánh sáng từ video của Báo Thanh Niên đã trở thành ngọn hải đăng, xua tan đi nỗi cô độc ôn thi bởi đằng sau những video là sự tâm huyết, nỗ lực của cả một ê kíp, mong muốn trao cơ hội tiếp cận tri thức đến mọi sĩ tử.

Thanh Niên giúp tôi có tư duy định hướng

Nhưng giá trị lớn nhất tôi nhận được không chỉ là kiến thức, mà là tư duy định hướng từ báo. Khi bạn bè tôi đổ xô đi ôn chứng chỉ IELTS, SAT, HSA…, những bài phân tích ưu - nhược điểm của những kỳ thi phụ đã khiến tôi nhận ra mình không đủ thời gian và năng lực để ôm đồm mọi phương thức. Tôi nên chậm lại và suy ngẫm về con đường, phương thức và dạng đề phù hợp nào là thế mạnh. Thay vì chạy theo số đông, tôi lựa chọn một phương thức mạo hiểm nhưng giúp tôi tự tin nhất: sử dụng điểm thi THPT.

Báo Thanh Niên không chỉ cung cấp những tri thức sách vở, mà còn là tư duy chọn trường. Khi mọi người đua nhau đặt nguyện vọng vào trường top đầu, chuyên mục Giáo dục - Hướng nghiệp của báo đã lại mang đến cho tôi một góc nhìn khác biệt: chọn trường giống như chọn đôi giày không quan trọng đẹp hay xấu mà bằng việc nó có vừa chân hay không.

Đôi giày hiệu mà chật thì người chịu đau đớn chỉ có chính bản thân mình. Tôi đọc kỹ những bài viết phân tích kỹ lưỡng về thị trường lao động, xu hướng nghề nghiệp và thực tế đào tạo của từng nhóm ngành. Báo Thanh Niên không hề tô hồng đời sống sinh viên, mà còn cảnh cáo về rủi ro gặp phải khi đưa ra quyết định sai lầm.

Những điều này như đánh trúng "tim đen" của tôi. Bấy lâu nay, tôi chỉ đang cố gắng chạy theo xu hướng nhất thời, bị ảnh hưởng bởi "tâm lý FOMO" (Fear Of Missing Out, tạm dịch: nỗi sợ bị bỏ lỡ) và kỳ vọng gia đình mà bắt ép mình trở thành một khuôn mẫu hoàn hảo chỉ để hòa nhập vào số đông. Hình tượng một ngôi trường đại học top 1, ngành hot trong đầu tôi sụp đổ khi nhận ra mình không yêu thích đến vậy.

Từ dữ liệu mà Báo Thanh Niên phân tích, tôi mới dám suy ngẫm về ước mơ, sở thích và khả năng của mình. Lựa chọn ngành nghề giống như đặt cược tương lai bản thân, nhất là với một người không có tài năng, tài chính mạnh hay vị thế gia đình. Từ đó, tôi đã dũng cảm gạch bỏ nguyện vọng top đầu xa vời chỉ mang tính "cho oai" và ưu tiên những ngành nghề, ngôi trường phù hợp nhất với tôi trên mọi khía cạnh.

Bằng những sự nỗ lực và định hướng rõ ràng, công sức của tôi đã được đền đáp bằng kết quả đỗ đại học. Tôi không quá vỡ òa, mà chỉ cảm thấy bình yên vì biết rằng đó là lựa chọn đúng, phù hợp nhất và tôi có thể làm tốt nhất.

Cảm ơn Báo Thanh Niên - không chỉ là kênh tin tức, mà còn là người anh lớn đi trước, vỗ vai tôi lúc hoang mang và chỉ ra giá trị thật giữa dòng chảy đầy áp lực của năm 2024. Sự đồng hành giản dị nhưng sâu sắc ấy là kỷ niệm đẹp tuổi 18 của tôi.