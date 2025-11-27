Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn lớn của sĩ tử

Báo Thanh Niên dành nhiều tâm huyết đến các sĩ tử

Bắt gặp các chương trình Ôn thi THPT Quốc gia, Tư vấn mùa thi và Tiếp sức mùa thi của Báo Thanh Niên làm tôi khá bỡ ngỡ (khi tôi chỉ mới là học sinh lớp 9). Lúc ấy, tôi chỉ xem vì sự tò mò, nhưng rồi chính sự chất lượng trong từng video được đăng trên YouTube của đội ngũ làm báo cùng với sự uyên bác của quý thầy cô trên kênh đã khiến tôi lặng người. Tôi không ngờ rằng Báo Thanh Niên có thể dành nhiều tâm huyết đến thế cho các sĩ tử thay vì chỉ tập trung vào những thông tin sốt dẻo trong khu vực và thế giới.

Mỗi lời giảng của thầy cô đều là những hành trình "chân không mỏi" được đúc kết từ tâm huyết và tình yêu thương dành cho học trò. Kể cả chất lượng ở hậu kỳ cũng được dàn dựng một cách chu đáo và công phu làm tôi càng thêm cảm phục tấm lòng của những trái tim luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà.



Một cú nhấp chuột vào video giải đề trên chuyên mục ôn thi của Báo Thanh Niên đã mở ra cho tôi một khoảnh khắc vàng - cảm giác hứng khởi mà hiếm nội dung nào về sau có thể sánh được.

Hình ảnh người thầy tóc đã bạc, gương mặt hiền từ chào và giới thiệu tên thầy là Bùi Trọng Quyền - thuộc tổ tiếng Anh (Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM) cầm đề thi THPT Quốc gia năm 2022 trên tay, phân tích từng câu, từng điểm quan trọng để trấn an tâm lý cho sĩ tử. Những chia sẻ súc tích mà sâu sắc về bí quyết làm bài đọc hiểu của thầy là điều làm cho tôi say mê nhất.

Và cho đến năm nay, hành trình ôn luyện và giải đề thi THPT Quốc gia vẫn tiếp tục với sự hướng dẫn của nhiều thầy cô tâm huyết khác từ đơn vị Trường THPT Vĩnh Viễn. Qua từng chương trình, từng gương mặt thân quen ấy, tôi nhận ra sự nhất quán trong mục tiêu của Báo Thanh Niên: đồng hành thật sự, hiểu sĩ tử thật sự, và hỗ trợ một cách tận tâm nhất, phát triển lâu dài, liên tục.

Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Phú Yên (cũ) tổ chức diễn tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Sông Cầu (tháng 3.2025) ẢNH MINH HỌA: HẢI PHONG

Nhìn vào cách một cơ quan báo chí tổ chức, mời quý thầy cô cùng cộng tác, chuẩn bị nội dung, tổng hợp thông tin nghề nghiệp và truyền đạt lại bằng giọng văn gần gũi mà chuẩn xác, tôi càng thấy rõ Báo Thanh Niên không chỉ là một tờ báo. Thanh Niên đã trở thành một "ngọn đuốc" gánh vác một phần trọng trách soi sáng những ngã rẽ quan trọng nhất của tuổi trẻ - giai đoạn đầy hy vọng nhưng cũng lắm bấp bênh…

Đó còn là liều thuốc tinh thần, là sự trấn an kịp thời để các sĩ tử hiểu rằng mình không hề đơn độc. Phía sau họ là những trái tim tận tụy của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các thầy cô và biết bao người đang âm thầm góp sức. Ở đó ấm nồng sự Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy, đúng với những giá trị mà Báo Thanh Niên đã giữ gìn trong nhiều thập kỷ.

Thanh Niên định hướng nghề nghiệp, đem đến nhiều thông tin thiết thực

Báo Thanh Niên định hướng nghề nghiệp cho các sĩ tử qua việc mang đến nhiều thông tin thiết thực, hữu ích, trách nhiệm trong từng câu chữ và hết sức đề cao tính khách quan qua việc phỏng vấn nhiều người có uy tín trong lĩnh vực của họ để mang đến nhiều lời khuyên từ thực tế, thay vì tổng hợp một cách hàn lâm, mang tính cổ động.

Mỗi khung hình, thước phim mà Báo Thanh Niên mang lại đều sưởi ấm tâm hồn trong lòng những khán, thính giả bởi ánh mắt, giọng nói và trái tim tràn đầy sự nhiệt thành của những người làm báo đang thật sự vì thế hệ trẻ - một tương lai của dân tộc.

Đội ngũ biên tập luôn biết chọn điểm xuất phát đúng: định hướng từ gốc, từ những năm tháng các bạn trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trong việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị xây dựng tương lai. Chỉ khi có định hướng đúng từ ban đầu, họ mới có thể kiếm được việc, ổn định cuộc sống, rồi từ đó góp phần phát triển xã hội, kiến thiết nước nhà.

Càng lớn, tôi càng hiểu rằng: một cơ quan báo chí dấn thân vì cộng đồng chính là nơi gieo mầm cho khát vọng của tuổi trẻ. Báo Thanh Niên đã và đang làm điều ấy mỗi ngày, bằng trách nhiệm xã hội, bằng sự thấu hiểu, bằng tình yêu dành cho người đọc - đặc biệt là với học sinh chúng tôi và các anh chị sĩ tử - những người đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới của cuộc đời. Tôi tin rằng Báo Thanh Niên sẽ luôn là một phần của tuổi trẻ của tất cả chúng ta, là hành trang để ta tự tin hơn, vững vàng hơn trên con đường của mình.

Mỗi mùa phượng đỏ, khi những khung hình được ghi nhận trực tiếp sáng lên, tôi biết rằng khát vọng cống hiến và tâm huyết vì thế hệ trẻ vẫn đang rực cháy từ những nhà báo tận tụy đến hàng triệu học sinh Việt Nam. Thanh Niên - không chỉ là tên gọi, mà còn là lời nhắc nhở về những ước mơ đang lớn lên trong mỗi chúng ta.