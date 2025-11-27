Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - đánh thức 'sống đẹp' trong tôi

Tôi biết đến cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức khi biết người bạn thân của mình đoạt giải A cuộc thi Sống đẹp lần 3 hạng mục truyện ngắn với tác phẩm Đầu mùa gió thổi. Một câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim độc giả.

Đánh thức trong tôi tinh thần sống đẹp

Cuộc sống vùng cao, thiên nhiên khắc nghiệt, đời sống gặp nhiều thiếu thốn nhưng lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và giá trị con người không bị định giá bởi hoàn cảnh. Từ câu chuyện đó đưa lại bài học sâu sắc cho tôi về tình người, lòng nhân ái có thể vượt qua và làm ấm cả những mùa gió lạnh nhất.

Cũng chính từ khi tôi đọc được truyện ngắn của bạn Trần Thị Diệp (tác giả truyện ngắn Đầu mùa gió thổi) trên Báo Thanh Niên, đánh thức trong tôi tinh thần sống đẹp. Tôi đã kể lại những câu chuyện sống đẹp của tập thể, cá nhân về sống đẹp. Sống biết san sẻ yêu thương, biết vượt lên số phận để truyền cảm hứng, không quản ngại gian khổ hy sinh vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Tôi lên Google tìm kiếm với từ khóa "Sống đẹp Báo Thanh Niên" với rất nhiều thông tin được trả về liên quan đến cuộc thi trải dài từ lần đầu đến lần thứ ba,... Rất nhiều câu chuyện từ mọi miền Tổ quốc, từ biên giới đến hải đảo, từ miền xuôi đến miền ngược của các tác giả được viết công phu, tỉ mỉ từng hạng mục. Hình ảnh được chọn lọc để đưa vào bài.

Tôi đọc miết mấy ngày tất cả các hạng mục tham dự cuộc thi Sống đẹp mới thấy cuộc thi này thật sự có ý nghĩa, lan tỏa những giá trị nhân văn mạnh mẽ tới cộng đồng. Một cuộc thi mà sự hưởng ứng nhiệt tình của các thế hệ, lan tỏa những hành động, những câu chuyện thực tế của các tổ chức, cá nhân về lối sống đẹp, sống xanh tới cộng đồng.

Tôi tham gia cuộc thi Sống đẹp lần 4 với chủ đề San sẻ yêu thương trên Báo Thanh Niên với mục đích không phải để lấy giải thưởng. Đó là vì khát vọng tuổi trẻ thanh niên, cần phải làm gì đó cho Tổ quốc, cho đời, lan tỏa những giá trị thiết thực tốt đẹp ở khu dân cư đang sống như lời Bác Hồ từng căn dặn "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Tôi chọn cho mình nhân vật họa sĩ Lê Quang Lĩnh về hành trình vượt lên số phận để truyền cảm hứng, kể câu chuyện bằng hình ảnh về người họa sĩ bị khuyết tật lúc nhỏ nhưng bằng ý chí, nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh. Anh đã học vẽ từ những người thầy, từ cuộc đời để có những tác phẩm đẹp cho đời. Đồng thời truyền cảm hứng cho các em mồ côi ở làng trẻ SOS.

Và câu chuyện thứ hai về phóng sự những người chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh trong lòng nhân dân. Họ thực hiện nhiệm vụ vì bình yên cuộc sống, âm thầm, lặng lẽ, tận tụy, hy sinh bảo vệ an ninh trật tự, giúp dân khi mùa mưa bão đến. Những hành động đẹp đẽ đó, cần được lan tỏa trong ngành công an, trong cộng đồng vì một xã hội tốt đẹp văn minh, giàu mạnh.

Bạn tôi Trần Thị Diệp (thứ hai bên phải sang) đã đoạt giải A hạng mục truyện ngắn cuộc thi Sống đẹp lần 3 ẢNH: BTC

Khi gửi bài qua mail, tôi phấp phỏng, mong muốn tác phẩm của mình sẽ được Báo Thanh Niên truyền tải đến bạn đọc. Ngày nào cũng mở chuyên mục Sống đẹp để xem, đọc bài. Tôi đã chia sẻ những câu chuyện hay, nhân văn đến các con tôi, gia đình, những người bạn và Facebook cá nhân.

Gieo vào lòng người niềm tin về cái đẹp

Khi bài của mình viết về lực lượng công an vì bình yên cuộc sống được lên trang báo điện tử Thanh Niên, tôi vỡ òa vui sướng, tôi vội chia sẻ ngay trên các nền tảng mạng xã hội như hành động lan tỏa những giá trị thiết thực gần gũi của cuộc sống. Rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin đến tôi như là lời cảm ơn, đó là món quà lớn nhất mà ý nghĩa nhất tôi nhận được trong tháng 10.2024.

Kết quả cuối cùng của Sống đẹp lần 4 của tôi khiêm tốn, nhưng tôi vẫn mong Báo Thanh Niên sẽ nhân rộng cuộc thi thêm nhiều lần hơn nữa, có thể là lần 6, lần 7… Trải qua 5 lần cuộc thi tôi đọc trên Thanh Niên, càng ngày số lượng bài viết gia tăng hơn, đầu tư chất lượng hơn, hình ảnh chỉn chu hơn. Cho thấy Báo Thanh Niên ngày một quan tâm đến chất lượng cuộc thi, không những là cầu nối ấm áp giữa tác giả và người đọc mà còn thúc đẩy thay đổi tích cực đến cộng đồng và xã hội.

Với tôi, cuộc thi Sống đẹp không chỉ dừng lại ở những trang viết, mà trở thành nhịp cầu nối con người với những giá trị nhân văn bền bỉ. Mỗi câu chuyện, mỗi hành động đẹp được lan tỏa đã góp phần làm cuộc sống thêm ấm áp, gieo vào lòng người niềm tin về cái đẹp hiện hữu quanh ta. Khi những điều tử tế được kể lại và nhân lên, xã hội sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

Và chính mỗi chúng ta, bằng cách sống đẹp mỗi ngày, đang viết tiếp hành trình đầy ý nghĩa ấy trên Báo Thanh Niên.