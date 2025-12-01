Thanh Niên và tôi: Tôi đã chứng kiến 'phép màu' từ Thanh Niên

Thăm lại Hữu Chính

Qua Báo Thanh Niên, tôi biết được câu chuyện về Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 2010, ở ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ), dù nguy hiểm tính mạng nhưng em lao vào cứu mẹ nuôi trong một vụ nổ bình gas. Khi ấy, Hữu Chính mới 10 tuổi, tranh thủ nghỉ hè đi chăn vịt thuê phụ giúp cha mẹ. Vụ tai nạn thương tâm khiến cậu bé bỏng rất nặng, cơ thể gần như biến dạng.

Sau khi đọc bài viết về Hữu Chính đăng trên Báo Thanh Niên vào tháng 8.2022, qua sự chỉ dẫn của tác giả Duy Tân, tôi đã tìm đến thăm em. Cậu bé nằm thoi thóp trên giường, chi chít những vết thương, tay chân co quắp, miệng thều thào những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nhà em, một căn nhà nghèo trong hẻm sâu, lụp xụp những tấm phên che chắn.

Thỉnh thoảng, tiếng khóc thút thít của bà Thạch Thị Sà Ra, mẹ của Hữu Chính, khiến không gian như dừng lại. Bà Sà Ra nói rằng, em vẫn đều đặn đi bệnh viện để điều trị, nhưng tiền thì đã hết, sức thì đã cạn, bà chỉ biết cầu trời khẩn Phật.

3 năm trở lại thăm Hữu Chính, trong những ngày giữa tháng 11.2025 mưa dầm, sự đầm ấm, yên vui đã tìm về. Hữu Chính nay đã 15 tuổi, vững vàng hơn trong từng bước đi, sau hơn 40 ca phẫu thuật lớn nhỏ, gương mặt và các vùng da trên cơ thể đã được cải thiện. Em có thể tự ăn cơm, sinh hoạt cá nhân, cầm viết viết những nét chữ nắn nót.

Tác giả bài viết (đứng cạnh Hữu Chính) và tác giả Duy Tân (CTV Báo Thanh Niên) cùng đại diện địa phương trong một lần đến thăm gia đình Hữu Chính ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Quan trọng hơn, vết thương tâm hồn của em dần được chữa lành. Hữu Chính hoạt bát hơn, hay cười và còn nói về những ước mơ. Sau một thời gian ngắn "đi học thử", Hữu Chính đang ấp ủ dự định đi học trở lại.

Ngôi nhà sắp sập ngày nào đã được thay bằng ngôi nhà tường khang trang, tiện nghi. Một bàn thờ Phật trước nhà, một hòn non bộ nho nhỏ… Hữu Chính tìm được sự an yên trong ngôi nhà ấm áp của mình, sau những ngày tháng như chim non trước bão tố đời người.

Bà Sà Ra kể, bà vẫn thường dẫn Hữu Chính tập đi, chuyện trò cùng con và động viên con bước tiếp. Ngước nhìn bàn thờ Phật, bà thiệt tình: "Hồi đó, tôi cứ vái trời Phật độ cho con tôi hoài. Thấy con đau thì tôi vái. Bí bách thì vái vậy chớ có biết làm gì đâu. Ai ngờ, có phép màu cho thằng nhỏ thiệt".

Nụ cười đã nở trên môi Hữu Chính ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Phép màu" từ Thanh Niên

"Phép màu" mà bà Sà Ra nhắc đến chính là Báo Thanh Niên. Sau khi bài báo đăng tải hơn 1 tuần, số tiền bạn đọc báo và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ, động viên Hữu Chính đã lên đến hơn 1 tỉ đồng. Từ bài báo ấy, rất nhiều nhà hảo tâm đã đến với Hữu Chính với trọn lòng thương cảm, sẻ chia.

Bà Sà Ra nói, Báo Thanh Niên đã cứu sống con bà, cứu sống gia đình bà. Từ không thành có, Hữu Chính được chữa trị hiệu quả, gia đình có nhà mới, trả hết nợ nần và có sự yêu thương của cộng đồng. Thanh Niên đã gắn kết vòng tay nhân ái đó, làm nên điều kỳ diệu, nâng đỡ cuộc đời một đứa trẻ chịu nhiều đau thương.

Những bước đi tìm lại tương lai của Hữu Chính có sự đồng hành của Thanh Niên và bạn đọc ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhìn hình ảnh Hữu Chính chăm cháu, lặt rau, quét nhà, hay câu cá, nói chuyện với mọi người, những công việc vốn rất bình thường ấy nhưng với em, để có được, là cả phép màu. Tôi mường tượng con đường Hữu Chính đã phải đi qua, đau khổ nhiều không sao kể xiết nhưng tình thương thì cũng rất đong đầy.

Lẽ ra, một người mẹ Khmer nghèo mù chữ như bà Sà Ra hay cậu bé Hữu Chính không biết đến Báo Thanh Niên đâu. Thế nhưng, ai đến thăm cũng nhắc "đọc trên Báo Thanh Niên" và những lần tác giả Duy Tân mang niềm vui đến cho gia đình, hai tiếng "Thanh Niên" trở nên thân thuộc với mẹ con Hữu Chính. Thanh Niên với họ không chỉ là bài báo, tờ báo mà là một vị ân nhân, không phải thần thánh nhưng có thể mang lại phép màu. Họ không nói điều đó, vì sự vụng về câu chữ, nhưng trong ánh mắt đầy sự hàm ơn, tôi nhìn thấy được.

Lần gần nhất, tôi cùng tác giả Duy Tân đến nhà thăm Hữu Chính, cậu bé ngồi câu cá, dáng vẻ chững chạc như một chàng lãng tử. Gặp chúng tôi, em mỉm cười, cúi đầu chào lễ phép. Ra về, tôi hỏi anh Duy Tân nghĩ gì về câu nói "nhờ Báo Thanh Niên" mà bà Sà Ra nhắc đi nhắc lại, Duy Tân cười nói rằng, anh thấy vui, tự hào về nghề báo và đó cũng là sứ mệnh mà Thanh Niên kiên trì phụng sự.

Thanh Niên đã viết nên phép màu cho Hữu Chính và gia đình ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Một cậu bé 10 tuổi dũng cảm lao vào cửa tử cứu mẹ ngày nào nay được hàng trăm người khác chung tay cứu giúp. Nhân thiện thì quả lành.

Thăm lại Hữu Chính, tôi đã chứng kiến "phép màu" từ Thanh Niên…



