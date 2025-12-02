Thanh Niên và tôi: Thanh Niên chắp cánh ước mơ tuổi thơ bay cao

Nhớ thời trưa hè, cả đám quây quần đọc báo Thanh Niên

Tôi sinh ra, được nuôi dưỡng bởi hạt gạo đậm phù sa quê lúa Thái Bình. Tuổi thơ nghèo khó chắp cánh cho đứa trẻ cưỡi lưng trâu rong ruổi trên con đê đầu làng khát khao bùng cháy. Ngày đó, nghỉ hè tụi tôi bay nhảy khắp cánh đồng làng. Không smartphone, không trò chơi điện tử. Bạn đồng hành là sách báo đọc đến thuộc lòng, đứa này chuyền tay đứa kia đến quăn cả mép.

Lẫn trong đó thì Báo Thanh Niên được nhiều đứa lựa chọn bởi bài viết hay gửi trao nhiều ý niệm, gương người tốt, việc tốt. Thằng Tý được cả nhóm o bế như "ông hoàng" vì bố công tác ở ủy ban huyện mang cả xấp báo cho "cậu ấm" và tụi tôi được thơm lây.

Tham gia các cuộc thi viết của Báo Thanh Niên giúp tôi trưởng thành hơn ẢNH: XUÂN BÌNH

Do nhiều đứa đăng ký nên Tý lập danh sách theo ngày. Phần "lại quả" cho Tý khi thì bắp ngô, khi chùm vải chín. Trưa hè rợp bóng, cả đám quây quần dưới rặng tre đọc báo Thanh Niên. Tiếng nói cười khúc khích và cả tiếng khóc thút thít âm vang nơi xóm quê.

Bố thằng Tý biết tôi ham con chữ nên cho tôi xấp báo Thanh Niên khiến tôi mừng quýnh. Sách vở ngày đó mua 1 bộ, anh chị học rồi để lại cho các em. Sáng kiến giữ tập sách luôn tươi mới là lấy báo bọc bìa. Ấy vậy là sứ mệnh của tờ báo chưa dừng lại. Cuốn vở cũ kỹ được khoác trên mình Báo Thanh Niên trông thật lung linh. Những bài báo tôi đọc ngấm cả trong tiềm thức. Và tôi mong ước bài viết của mình được đăng trên Báo Thanh Niên.

Tiếng lòng của cánh chim thiên di cho mảnh đất đang ôm ấp bản thân vào lòng thông qua cuộc thi viết Hào khí miền Đông ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thời gian thoi đưa, cuộc sống vồn vã không đưa tôi vào Trường đại học KHXH - NV mà yên vị tại trường cảnh sát. Dẫu công việc bộn bề, dẫu áp lực đè nặng nhưng tình yêu văn chương báo chí vẫn hiện diện trong tôi bằng cách này hoặc cách khác.

Những ngày cuối năm 2023, khi bước chân tha phương quá giang nơi miền viễn xứ mong ngóng ngày đoàn tụ gia đình. Lướt chuyên mục trên Thanh Niên Online như thói quen thường nhật bởi thông tin chính xác, mang tính thời sự, tôi bắt gặp cuộc thi viết Hào khí miền Đông đang diễn ra.

Như chạm đúng cảm xúc, tôi gửi gắm tình cảm qua bài viết Nhà Tròn âm vang khúc khải hoàn là tiếng lòng của cánh chim thiên di gửi gắm cho quê hương thứ hai - mảnh đất Bà Rịa anh hùng. Thật bất ngờ! Dòng cảm xúc được chia sẻ, ước mơ tuổi thơ thành sự thật dù chỉ là tản văn nhỏ. Nhưng để được đăng bài trên Báo Thanh Niên là quá trình "đánh vật" với người viết mới.

Phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực của thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và Báo Thanh Niên là ngọn hải đăng soi đường ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên là ngọn hải đăng cho tôi hải trình chí hướng. Tham gia các cuộc thi: Công tác xã hội trong trái tim tôi, Sống đẹp... giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Giải khuyến khích cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 với bài viết Mạch nguồn tiết kiệm điện của cha là minh chứng cho thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.



Thanh Niên cưu mang và hun đúc tình yêu quê nhà cho độc giả. Chẳng nói quá khi Thanh Niên là "bà đỡ" mát tay của nhiều bạn viết. Sự chỉn chu chuyên nghiệp khi kết thúc mỗi cuộc thi là tuyển tập sách nhỏ xinh. Vừa lan tỏa tình cảm bạn đọc, vừa gửi tặng các em học sinh vùng cao hay chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Đó mới là giá trị lớn lao Thanh Niên gửi trao.

Thanh Niên là cầu nối gửi trao niềm tin

Không chỉ ấn tượng bởi cuộc thi viết, với tôi chuyên mục Bạn đọc là cầu nối hữu ích để độc giả chia sẻ phản ánh bất cập mà không biết thổ lộ cùng ai. Thông qua mỗi bình luận chúng ta có góc nhìn đa chiều, vỡ lẽ ra nhiều điều.

Bên cạnh đó, các bài viết trong chuyên mục Lá lành đùm lá rách, Tấm lòng vàng rất chạm đến bạn đọc. Báo Thanh Niên là cầu nối gửi trao niềm tin, hy vọng, tia nắng ban mai cho những mảnh đời đang chật vật với lo toan cuộc sống. Những việc làm âm thầm, nghĩa cử cao đẹp cho thấy tinh thần Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy quả không sai.

Nhật báo Thanh Niên và chuyên mục Bạn đọc trên Thanh Niên Online cho tôi cảm xúc xốn xang về tinh thần trượng nghĩa ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Khi bình minh ló dạng, tôi và anh bạn tề tựu tại quán cà phê nơi góc phố ven đường. Chủ quán là độc giả trung thành và tâm lý khi luôn chuẩn bị sẵn nhật báo Thanh Niên cùng ly cà phê cho khách mối. Có phóng sự điều tra nhiều kỳ được cả khách quen và chủ quán bàn luận sôi nổi cho khởi đầu mạnh mẽ, tinh thần nhiệt huyết ngày mới. Những anh bạn "ghiền" Thanh Niên được anh chủ add vào nhóm Zalo với cái tên rất nghệ "Cafe Thanh Niên" - nơi link bài hay trên Thanh Niên Online được các thành viên chia sẻ.

40 năm dựng xây và phát triển - Thanh Niên đã, đang, sẽ mãi là người bạn tâm giao, một phần không thể thiếu trong cuộc sống năng động với không chỉ riêng tôi khi bước vào kỷ nguyên số, và cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.