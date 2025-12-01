Thanh Niên và tôi: Cảm nhận từ những cuộc thi trên Báo Thanh Niên

Thanh Niên ra đời đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc

Những năm tháng bao cấp thiếu thốn đủ thứ, trong đó còn có nỗi khổ thiếu thốn cả tin tức. May mắn sao, tờ Thanh Niên cùng Tuổi Trẻ đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp bạn đọc gần xa.

Báo Thanh Niên hấp dẫn ngay từ đầu không phải vì lối câu khách rẻ tiền mà bằng thực lực, bằng nội lực đầy sức sống. Tin tức nhanh nhạy, chính xác; tính chiến đấu cao trước những bất công, những thói xấu; góp phần mang lại niềm tin vào lẽ phải, vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.



Một trong những mục hấp dẫn đó là những cuộc thi viết của Báo Thanh Niên phát động. Phải có một sự nghiên cứu chiều sâu, có những suy nghĩ sâu xa, lay động tới trái tim, tới cảm hứng mọi người mới có được những cuộc thi viết đầy tính nhân văn, nhân ái như vậy!

Thật khâm phục những trăn trở, suy nghĩ của ban biên tập, các biên tập viên, luôn tìm thấy, cảm nhận được mạch ngầm tâm tư, tình cảm của bạn đọc. Vì thế, các cuộc thi viết lần lượt ra đời; có sức hấp dẫn mạnh mẽ và sự lan tỏa mọi miền cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Đó là những cuộc thi viết về những địa danh Thương nhớ miền Trung, Món ngon Hà Nội, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông... thu hút hàng ngàn bài dự thi gửi về. Bên cạnh đó là cuộc thi viết Sống đẹp từ lần thứ nhất (năm 2021) đến lần thứ năm (năm 2025) thu hút hơn 3.000 bài dự thi từ các miền và cả bạn đọc ở nước ngoài gửi về tham dự.

Các cuộc thi viết do Báo Thanh Niên tổ chức những năm qua đã thu hút hàng ngàn bài dự thi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CÂP

Qua các cuộc thi viết, bạn đọc, tác giả gần xa có dịp bày tỏ, bộc lộ tấm lòng, tình cảm của mình qua từng trang viết. Không đơn thuần là bài thi giới hạn số từ nhất định mà chính đó là sự gửi gắm, là sự cảm phục về một tấm gương, là chiều sâu của sự suy tư, sự kết nối của quá khứ và hiện tại cuộn chảy theo dòng cảm xúc.

Đọc Báo Thanh Niên là nạp thêm năng lượng hằng ngày

Cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung chẳng hạn, đã chạm vào sợi tơ lòng dễ rung động nhất của tâm hồn; đã lay động đến tận sâu xa nỗi lòng của những người con miền Trung, dù đang sống ở quê nhà hay đang sống trên những vùng đất khác. Nắng cháy nung người và cái lạnh thấu da đã tôi luyện nên con người miền Trung cần cù, chịu khó, tiết kiệm, giàu lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Miền Trung những ngày qua gồng mình chống bão lụt; nhờ cuộc thi năm ấy, hôm nay bạn đọc càng hiểu thêm về "khúc ruột" miền Trung và con người miền Trung giàu dũng khí.

Miền Trung vừa trải qua cơn bão lũ lịch sử ẢNH: HOÀI NHÂN

Rồi các cuộc thi Nghĩa tình miền Tây rồi Hào khí miền Đông mời gọi bạn đọc thử sức mình! Đề tài thấy chừng dễ nhưng rất khó viết! Viết làm sao cô đọng, câu chữ gọn gàng; lời văn, ý văn có sức nén, có sự âm vang; hình tượng có tính điển hình, có sức lan tỏa… mới là điều khó.

Hình tượng con người miền Tây hào sảng, rộng lượng, bao dung và hình tượng mảnh đất miền Đông "gian lao mà anh dũng" hiện lên thật hào hùng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mảnh đất ấy, con người ấy thuở xưa "một tấc không đi, một ly không rời", kiên quyết bám đất bám làng đánh giặc và nay đang thay da đổi thịt hằng ngày.

Tôi cũng tâm đắc cuộc thi viết Sống đẹp của Báo Thanh Niên đã và đang duy trì, phát huy được thế mạnh tuyên truyền của báo chí cách mạng. Sống đẹp là sống sao cho xứng đáng với danh hiệu con người! "Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?/ Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi/ Chân lý chẳng cần chi đổi bán/ Tình thương vô hạn để cho đời" (Tố Hữu).

Đọc từng câu chuyện sống đẹp, mỗi người đọc đi từ thương yêu, cảm phục này đến thương yêu, cảm phục khác. Mỗi câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích mà nay có thật, hiện diện giữa đời thường! Điều đó, mỗi người luôn tự hoàn thiện mình để sống đẹp hơn, sống tốt hơn với bản thân, với cộng đồng xung quanh.

Có những tấm gương vượt lên chính mình bằng ý chí, bằng nghị lực lực phi thường; vượt lên những hoàn cảnh ngặt nghèo để sống đẹp; có những tấm gương vượt qua tuổi tác để làm từ thiện giúp người, giúp đời! Có gì đẹp hơn, lung linh hơn những tấm lòng như thế!

Từ sâu xa nào mà họ có những việc làm tốt, những việc làm đẹp đến nao lòng người như vậy? Bởi họ biết sống vì người khác, biết "thương người như thể thương thân" và họ biết "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (Tố Hữu).

Đọc Báo Thanh Niên là được nạp thêm năng lượng hằng ngày, tôi thấy mình luôn hứng khởi, mong chờ từng cuộc thi viết tiếp theo. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời của cuộc sống; làm tấm gương cho bạn đọc soi vào, cảm nhận và biết sống có ích hơn, sống đẹp hơn mỗi ngày.