Thanh Niên và tôi: Thi viết là cầu nối giữa tòa soạn với bạn đọc

Niềm vui khó tả khi tên mình xuất hiện trên Báo Thanh Niên

Thế rồi, tôi biết tới các cuộc thi viết trên Báo Thanh Niên và quyết định dự thi.

Lần đầu, tôi được đăng truyện ngắn tại cuộc thi Sống đẹp mùa 2 (năm 2022). Đó là niềm vui rất khó tả đối với tôi khi thấy tên mình in trên báo. Sáng hôm ấy, tôi lên sạp báo phố Hàng Trống (Hà Nội), mua hết số báo Thanh Niên ở đó để biếu bạn bè và người thân. Được bạn bè động viên cổ vũ, tôi tiếp tục tham gia các mùa Sống đẹp và có truyện ngắn và bài viết đăng 3 mùa liên tiếp.

Khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen, tôi cũng tham gia đều đặn và đã hai lần được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.

Một lĩnh vực tôi nhận thấy mình không có kiến thức, đó là nhiếp ảnh. Cách đây gần 2 năm, khi thấy Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi ảnh Khát vọng năm rồng vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, tôi đã mạnh dạn gửi những bức hình do tôi chụp bằng điện thoại để tham dự cuộc thi. Đó là ảnh chụp trong những ngày tết, du xuân cùng gia đình tham quan các danh lam thắng cảnh của thủ đô. Thời điểm đó, tôi tự nhiên cao hứng gửi bài và ảnh dự thi, chứ ít hy vọng sẽ được Ban tổ chức xem xét, sử dụng.

Nhưng niềm vui đã đến với tôi, khi chùm ảnh Mong ước của một người Hà Nội đã được đăng trên Báo Thanh Niên điện tử ngày 15.2.2024. Và cũng rất bất ngờ và hạnh phúc, khi chùm ảnh đạt "Giải ảnh được bạn đọc yêu thích". Qua đó tôi nhận ra rằng, nghệ thuật không phải là kỹ thuật, mà là sự cảm nhận cái đẹp từ tâm hồn!

Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích hai mùa liên tiếp cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen được tác giả trân trọng để trên bàn làm việc ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Mỗi cuộc thi viết của Báo Thanh Niên mở ra một cánh cửa mới

Nhìn lại những lần tham gia các cuộc thi viết và thi ảnh, tôi thấy Báo Thanh Niên không chỉ là nơi đăng tải tin tức, mà còn là chiếc cầu nối giữa tòa soạn và bạn đọc. Mỗi cuộc thi mà báo tổ chức đều mở ra một cánh cửa mới, để những người yêu viết, yêu quan sát cuộc sống được thử sức, thể hiện khả năng của mình và được đồng cảm, sẻ chia với mọi người. Qua đó, những bạn đọc như tôi không đứng ngoài, mà trở thành một phần trong đời sống của tờ báo; mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc, mỗi cảm xúc đều có cơ hội được lan tỏa.

Tôi cũng nhận thấy rằng, mỗi cuộc thi trên Báo Thanh Niên không chỉ là tìm ra những bài viết hay nhất để trao giải; mà qua những cuộc thi như vậy, đã lan tỏa chủ đề tư tưởng cuộc thi, truyền tải và lan rộng những điều nhân văn, ý nghĩa tới bạn đọc. Ví dụ như cuộc thi Sống đẹp nhân vật chân dung trong bài viết của tôi: Trung tá Phạm Cánh Quân (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội) sau khi trở thành nhân vật trong Sống đẹp, đã thôi thúc anh tiếp tục viết tiếp những điều đẹp đẽ trên hành trình không mỏi mệt, đi tới nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước vì những trường học không ma túy.

Bản thân tôi, sau mỗi bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen cũng đã thay đổi thói quen sử dụng điện và vận động các thành viên trong gia đình mình các kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm… Đó mới là ý nghĩa đích thực đằng sau mỗi cuộc thi viết và có lẽ cũng là mong muốn của Ban tổ chức và nhà tài trợ của cuộc thi.

Những ngày này, đọc báo Thanh Niên tràn ngập các tin tức, bài viết, hình ảnh, thông tin đa phương tiện về vùng lũ Nam Trung bộ. Để có tin bài gửi về tòa soạn, tôi biết các anh chị phóng viên như người chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm lao vào vùng lũ, đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân để đưa tới bạn đọc những bài viết, hình ảnh, clip đầy xúc động.

Báo Thanh Niên đang hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). Là một bạn đọc, xin được gửi tới các anh chị lời tri ân sâu sắc và kính chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo luôn mang trong mình sức trẻ, năng động, nhiệt huyết của một tờ báo mang thương hiệu "Thanh Niên": bút sắc, lòng trong, tâm sáng để giữ sự mến mộ và tạo dấu ấn trong lòng các thế hệ bạn đọc.