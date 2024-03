Cuộc thi ảnh Khát vọng năm rồng 2024: Lan tỏa nét đẹp văn hóa, truyền thống

Không khí xuân khắp mọi miền

Nhằm tạo sân chơi cho bạn đọc dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ FPT Shop, Samsung, Honor, thương hiệu âm thanh JBL, HD Accessories, FPT Play đã tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề Khát vọng năm rồng.

Tác phẩm Gia Viên mở hội đu tiên độc đáo của tác giả Cao Nguyễn Xuân Đạt đoạt giải nhất cuộc thi

Dù cuộc thi diễn ra trong 2 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm dự thi của quý độc giả từ mọi miền đất nước gửi về. Đặc biệt, có độc giả gửi đến 6 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm dự thi chất lượng đã thể hiện nét văn hóa, truyền thống ngày xuân, sự sum họp đoàn viên, khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp… của bản thân, gia đình hoặc cộng đồng trong năm Giáp Thìn 2024. Tất cả đều thể hiện rõ không khí mùa xuân tươi vui, an lành trên khắp mọi miền đất nước, từ những lễ hội rộn ràng tại kinh đô xưa Cổ Loa (Hà Nội), màn rước pháo Đồng Kỵ vào ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn (Bắc Ninh), đến cảnh mùa xuân về trên cảng cá Tịnh Kỳ (Quảng Ngãi) hay người dân đón lộc trời đầu năm tại bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng)...

Nhiều tác phẩm của quý độc giả gây ấn tượng với hình ảnh của chợ hoa trên bến dưới thuyền, không khí đón tết của người Hoa khu Chợ Lớn (TP.HCM) hay làng mai vàng rực rỡ giữa mùa xuân miền Tây Nam bộ.

Tất cả đã thể hiện rõ vẻ đẹp của một mùa xuân đầy khát vọng, với những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà, mọi miền Tổ quốc.

Kết quả cuộc thi

Vượt qua vòng sơ khảo, các tác phẩm dự thi được chọn vào vòng chung khảo đã được hội đồng giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo, nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh có uy tín tuyển chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Theo đó, hệ thống giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Bên cạnh đó là 10 giải ảnh được bạn đọc yêu thích. Căn cứ theo kết quả chấm giải và các tiêu chí đã được nêu trong thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức công bố kết quả trúng giải như sau:

* Giải nhất (01 smartphone Samsung Galaxy A54 5G):

Cao Nguyễn Xuân Đạt - Gia Viên mở hội đu tiên độc đáo

* Giải nhì: (Mỗi giải 01 smartphone Honor 90 Lite 5G):

Bùi Kim Ngân - Cảm ơn công nhân làm sạch đường phố đêm giao thừa

Gia Uy - Giao thừa 2024 náo nhiệt giữa tình nghĩa xóm giềng trong hẻm TP.HCM

* Giải ba: (Mỗi giải 01 loa Bluetooth JBL PartyBox On The Go kèm 2 micro):

Đinh Quỳnh Nga - Hoàng mai nở vàng rực nơi nhà nhỏ, xuân bừng sáng

Vũ Thanh Nam - Độc đáo cuộc thi vẽ trang trí trâu

Vương Lộc - Rước pháo Đồng Kỵ, năm rồng như ý

* Giải khuyến khích (Mỗi giải 01 sạc dự phòng INNOSTYLE POWERMAG 2 in 1):

Dương Hoàng Hạnh - Hạnh phúc bên nhau

Cát Nhi - "Lộc trời" đầu xuân trên bãi biển Mân Thái

CG - Mong các con bay xa hơn

Ngân Trần - Xuyên tết săn chình giống trên đập Tam Giang

Trang Hiếu - Cảm ơn nhé, mùa xuân bình yên!

* Giải ảnh bạn đọc yêu thích (mỗi giải 01 code tài khoản dịch vụ FPT Play - Gói SMAX trị giá 800.000 đồng/năm):

Ánh Loan - Độc đáo phiên chợ chỉ bán nhánh mai vàng

Phạm Công Thành - Gieo mầm võ Việt

Nguyễn Mạnh Cường - Hoa xuân trên bến dưới thuyền ở TP.HCM

Phan Quốc Cường - Kết chặt tình thân

Nguyễn Quốc Hưng - Khoảnh khắc "bùng nổ" ở phố người Hoa của tôi

Trần Minh - Mong ước của một người Hà Nội

Vương Lộc - "Đào hoa đảo" Nhật Tân

Phạm Ngọc Quang - Mai anh đào báo xuân về trên thành phố ngàn hoa

Tâm An - Duyên dáng áo dài bên đường gốm đỏ dài nhất Việt Nam

Vũ Đình Quốc An - Bắt gặp một khoảnh khắc mùa xuân

Báo Thanh Niên xin chúc mừng quý độc giả đã giành được giải thưởng của cuộc thi Khát vọng năm rồng 2024. Giải thưởng sẽ được trao trong tháng 4.2024. Ban tổ chức sẽ liên hệ với các tác giả đoạt giải để có phương thức trao giải phù hợp nhất.