Thanh Niên và tôi: Hình thành thói quen tốt qua cuộc thi viết trên Báo Thanh Niên

Lan tỏa điều hữu ích qua cuộc thi viết trên Báo Thanh Niên

Đến với cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen một cách vô tình nhưng cuộc thi lại đem đến cho tôi niềm hứng khởi vô bờ. Từ khi đọc thể lệ cuộc thi, tôi đã thấy cuộc thi này xuất hiện là... dành cho mình. Mình phải dự thi để khoe điều mà bấy lâu nay ngành giáo dục mầm non của mình đã thực hiện thuần thục như hơi thở để đem lại nơi vui chơi học tập an toàn cho con trẻ. Mình nhất định phải viết để khoe những quy tắc an toàn điện trong trường học, rất đơn giản, nhà nào cũng có thể thực hiện được để tránh những nguy cơ gây mất an toàn cho môi trường sinh hoạt của trẻ em.

Không dám mơ đến việc có giải, đơn giản chỉ từ niềm hăm hở muốn lan tỏa điều hữu ích, hai bài viết của mình về an toàn, tiết kiệm điện đã vượt qua vòng sơ khảo và được đăng trên Báo Thanh Niên. Thật bất ngờ, bài Kế hoạch 'xung kích' phòng chống tai nạn điện hiệu quả của tôi đã vinh dự đạt giải nhì cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 do Báo Thanh Niên tổ chức.

Ban tổ chức và Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi trao giải vô cùng trang trọng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bất ngờ hơn nữa, Ban tổ chức và Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi trao giải vô cùng trang trọng. Tôi thật sự choáng ngợp khi đến hội trường trao giải, một hội trường rất lớn, sang trọng và mọi khâu tổ chức đều vô cùng chuyên nghiệp.

Tại buổi trao giải, tôi còn được Ban tổ chức mời lên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc khi viết bài dự thi. Thú thật là chưa khi nào tôi tham dự một cuộc trò chuyện ở quy mô khán phòng đông như thế. Cảm giác ngồi trên sân khấu nhìn xuống khán phòng rộng lớn khiến tôi có chút mất tự chủ.

Từ cuộc thi của Thanh Niên, tôi dần hình thành thói quen tốt

Có lẽ hiểu được điều đó nên Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị rất chu đáo từ trước đó một tuần. Các anh chị tạo nhóm trao đổi thông tin về buổi trò chuyện. Lại còn có hẳn một buổi cho tôi được làm quen với sân khấu. Bạn dẫn chương trình còn cẩn thận đề xuất cho tôi những kiểu và màu sắc trang phục để tôi thuận tiện di chuyển lên sân khấu và bắt mắt khi lên hình. Khâu chuẩn bị hậu trường và cả việc chuẩn bị tinh thần cho tác giả đạt giải đã khiến tôi vững lòng, quên đi căng thẳng khi ngồi chia sẻ trên sân khấu và trước máy quay truyền hình trực tiếp của kênh Báo Thanh Niên.

Các tác giả đạt giải cao giao lưu tại buổi lễ trao giải thưởng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Là người được nhận giải, là thí sinh cuộc thi nhưng Báo Thanh Niên và đơn vị đồng tổ chức là Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cho tôi thấy mình được coi trọng. Tôi và các bạn tác giả khác được đón tiếp rất nồng hậu. Tôi đã có những ngày tháng hào hứng viết bài dự thi, hồ hởi đọc bài dự thi của các thí sinh khác và tích lũy cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm tiết kiệm điện cũng như sử dụng điện năng hiệu quả. Từ ngày gửi bài dự thi, tôi dần hình thành thêm được thói quen tốt là đọc Báo Thanh Niên mỗi ngày để nhận thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức hữu ích cho đời sống.

Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên, đến ban tổ chức cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen đã cho tôi cơ hội được lan tỏa điều hữu ích đến cộng đồng, cho tôi được vinh dự đứng trên một sân khấu nhận giải rất quy mô. Cảm ơn sự tỉ mỉ, chu đáo của bộ phận hậu cần và bạn dẫn chương trình của cuộc thi. Cảm ơn cuộc thi đã cho con chữ của tôi được xuất hiện trên một tờ báo uy tín và lần đầu tôi được đứng nhận giải cũng như chia sẻ trên một sân khấu lớn.