Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa Thanh Niên

Được độc giả đón nhận bằng trái tim

Đó là hai bài viết trong chủ đề 40 năm Báo Thanh Niên - Khởi đầu. Hai tư liệu về thuở sơ khai ấy như một thước phim quay chậm, đưa tôi trở về với cái thuở ban sơ đầy gian nan nhưng cũng thật lãng mạn, nơi một lý tưởng được nuôi dưỡng bằng nhiệt huyết và sự kiên định không gì lay chuyển.

Nếu ví Báo Thanh Niên là một đại thụ hôm nay, thì sự khởi đầu của tờ báo lại là một hạt mầm bé nhỏ, gieo xuống từ giữa thời khắc đổi mới lịch sử của đất nước ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài viết Những người mở đường (đăng ngày 17.11) đã kể về huyền thoại của cái thuở "3 không": không biên chế, không kinh phí, không trụ sở. Thử hỏi, có sự khởi nghiệp nào lại trần trụi và quả cảm đến thế?

Cái "3 không" ấy, trong mắt những người làm báo đầu tiên, lại được thay bằng "3 có": có khát vọng về một diễn đàn chân thật cho thanh niên; có nhiệt huyết của những người trẻ dám dấn thân; và có niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình.

50.000 đồng vay mượn từ bà Ba Thi để ra số báo đầu tiên, và sự thành công vang dội của tờ Tin nhanh World Cup 86, không chỉ là vốn liếng kinh doanh. Đó là giọt sương đầu tiên mà lòng người đã chắt chiu được, chứng minh rằng một tờ báo sinh ra từ trái tim sẽ được độc giả đón nhận bằng chính trái tim.

Đó là sự dấn thân của một thế hệ, biến những thiếu thốn vật chất thành lò lửa tôi luyện nên bản lĩnh.

Trong thời kỳ đổi mới, Báo Thanh Niên đã can đảm nhìn thẳng vào sự thật, vạch trần tiêu cực, tham nhũng - những vấn đề mà người ta chỉ dám "tắm từ vai trở xuống", nhưng Thanh Niên đã dám "đụng" rất mạnh. Nhờ sự kiên định này, tờ báo đã trở thành tiếng nói chân thật của nhân dân và giới trẻ, giữ vững vai trò người đồng hành và người giám sát xã hội.

Và tôi đã viết thành bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên

Và trong dòng cảm xúc đặc biệt, với ý niệm tri ân những người đã đặt nền móng đầu tiên cho đến bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã chung sức đồng lòng gắn bó làm nên hành trình Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy của Thanh Niên trong suốt 40 năm qua - tôi đã viết thành bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên đồng thời phổ nhạc và dựng thành video.

Đây không chỉ là món quà sinh nhật đặc biệt cho chặng đường 40 năm đầy biến động nhưng cũng vô cùng vinh quang của tờ báo - mà còn là tiếng lòng, sự trân quý, niềm tin tôi dành cho Thanh Niên - nơi cho tôi được rèn bút, lan tỏa năng lượng tích cực qua từng bài viết, cũng như được bồi đắp bao điều hướng thượng, hướng thiện qua bao câu chuyện tử tế, nhân văn của các phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài nước.

Ngày 3 tháng một, năm 86

Giữa Sài Gòn, với hai bàn tay trắng

Không trụ sở, không một đồng kinh phí

Tờ báo ra bằng tất cả tuổi son.





Mượn hành lang làm tòa soạn nhỏ bé

Mượn máy chữ của người Tổng biên tập đầu

Chỉ duy nhất một lòng kiên định

Khát vọng người mở đường đã bắt đầu.





Giữa bão táp đổi mới,

Thời cuộc đang chuyển mình

Cần một tiếng nói thật

Từ những người tiên phong

Khởi nguồn sức sống mới

Từ trái tim rực lửa

Thanh Niên dội lên như một tiếng chuông

sóng động tâm hồn.





Vượt thời gian ngọn lửa Thanh Niên

Vẫn vẹn nguyên lý tưởng, sứ mệnh dấn thân

Dũng khí cầm bút vì dân tộc

Vẹn chữ Tâm và giữ chữ Trí trong lòng.





Hơn cả tin tức là bài học cuộc đời

Là niềm tin sống đẹp không bao giờ rời

Mãi mãi là người bạn thanh xuân

Cùng đất nước vươn tới tương lai rạng ngời.





Từng trang báo nắng mưa vẫn tới

Bám sát cuộc đời, nhân ái sẻ chia

Là cánh cửa mở ra thế giới

Dạy ta cách sống, không bao giờ bỏ cuộc.





Từ thắc mắc của những người trẻ

Đến gian truân của số phận kiên cường

Thanh Niên đã truyền cảm hứng sống đẹp

Đồng hành qua mỗi bước ngoặt cuộc đời.





Có những vấn đề người ta sợ phải nói

Thanh Niên vẫn nhìn thẳng, vẫn bước qua giông tố

Vì lẽ phải, vì sự thật muôn đời

Sắt son lời hứa năm xưa mãi ghi:

"Nhanh không quan trọng bằng thật!"





Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy

Vẫn ngọn lửa Thanh Niên rực cháy

Cùng đất nước vươn xa mãi mãi...

Niềm tin và tinh thần phụng sự dẫn lối

Hành trình tuổi trẻ Việt - có Thanh Niên.

Bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Video ca khúc Ngọn lửa Thanh Niên

Ca khúc Ngọn lửa Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Và tôi tin, ngọn lửa Thanh Niên sẽ mãi rực cháy, dẫn dắt thế hệ trẻ bằng sự thật, tri thức và lương tâm!



