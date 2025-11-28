Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa Thanh Niên

Lương Đình Khoa
Lương Đình Khoa
28/11/2025 12:32 GMT+7

Khi những trang tư liệu lịch sử về Báo Thanh Niên - tờ báo thân thương đã đồng hành cùng tôi suốt bao năm qua được lật mở, trong tôi có thật nhiều xúc cảm.

Được độc giả đón nhận bằng trái tim

Đó là hai bài viết trong chủ đề 40 năm Báo Thanh Niên - Khởi đầu. Hai tư liệu về thuở sơ khai ấy như một thước phim quay chậm, đưa tôi trở về với cái thuở ban sơ đầy gian nan nhưng cũng thật lãng mạn, nơi một lý tưởng được nuôi dưỡng bằng nhiệt huyết và sự kiên định không gì lay chuyển.

Ngọn lửa Thanh Niên và tôi: Hành trình 40 năm cảm xúc và tri ân - Ảnh 1.

Nếu ví Báo Thanh Niên là một đại thụ hôm nay, thì sự khởi đầu của tờ báo lại là một hạt mầm bé nhỏ, gieo xuống từ giữa thời khắc đổi mới lịch sử của đất nước

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài viết Những người mở đường (đăng ngày 17.11) đã kể về huyền thoại của cái thuở "3 không": không biên chế, không kinh phí, không trụ sở. Thử hỏi, có sự khởi nghiệp nào lại trần trụi và quả cảm đến thế?

Cái "3 không" ấy, trong mắt những người làm báo đầu tiên, lại được thay bằng "3 có": có khát vọng về một diễn đàn chân thật cho thanh niên; có nhiệt huyết của những người trẻ dám dấn thân; và có niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình.

50.000 đồng vay mượn từ bà Ba Thi để ra số báo đầu tiên, và sự thành công vang dội của tờ Tin nhanh World Cup 86, không chỉ là vốn liếng kinh doanh. Đó là giọt sương đầu tiên mà lòng người đã chắt chiu được, chứng minh rằng một tờ báo sinh ra từ trái tim sẽ được độc giả đón nhận bằng chính trái tim.

Đó là sự dấn thân của một thế hệ, biến những thiếu thốn vật chất thành lò lửa tôi luyện nên bản lĩnh.

Trong thời kỳ đổi mới, Báo Thanh Niên đã can đảm nhìn thẳng vào sự thật, vạch trần tiêu cực, tham nhũng - những vấn đề mà người ta chỉ dám "tắm từ vai trở xuống", nhưng Thanh Niên đã dám "đụng" rất mạnh. Nhờ sự kiên định này, tờ báo đã trở thành tiếng nói chân thật của nhân dân và giới trẻ, giữ vững vai trò người đồng hành và người giám sát xã hội.

Và tôi đã viết thành bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên

Và trong dòng cảm xúc đặc biệt, với ý niệm tri ân những người đã đặt nền móng đầu tiên cho đến bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã chung sức đồng lòng gắn bó làm nên hành trình Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy của Thanh Niên trong suốt 40 năm qua - tôi đã viết thành bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên đồng thời phổ nhạc và dựng thành video.

Đây không chỉ là món quà sinh nhật đặc biệt cho chặng đường 40 năm đầy biến động nhưng cũng vô cùng vinh quang của tờ báo - mà còn là tiếng lòng, sự trân quý, niềm tin tôi dành cho Thanh Niên - nơi cho tôi được rèn bút, lan tỏa năng lượng tích cực qua từng bài viết, cũng như được bồi đắp bao điều hướng thượng, hướng thiện qua bao câu chuyện tử tế, nhân văn của các phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài nước.

Ngày 3 tháng một, năm 86

Giữa Sài Gòn, với hai bàn tay trắng

Không trụ sở, không một đồng kinh phí

Tờ báo ra bằng tất cả tuổi son.


Mượn hành lang làm tòa soạn nhỏ bé

Mượn máy chữ của người Tổng biên tập đầu

Chỉ duy nhất một lòng kiên định

Khát vọng người mở đường đã bắt đầu.


Giữa bão táp đổi mới,

Thời cuộc đang chuyển mình

Cần một tiếng nói thật

Từ những người tiên phong

Khởi nguồn sức sống mới

Từ trái tim rực lửa

Thanh Niên dội lên như một tiếng chuông

sóng động tâm hồn.


Vượt thời gian ngọn lửa Thanh Niên

Vẫn vẹn nguyên lý tưởng, sứ mệnh dấn thân

Dũng khí cầm bút vì dân tộc

Vẹn chữ Tâm và giữ chữ Trí trong lòng.


Hơn cả tin tức là bài học cuộc đời

Là niềm tin sống đẹp không bao giờ rời

Mãi mãi là người bạn thanh xuân

Cùng đất nước vươn tới tương lai rạng ngời.


Từng trang báo nắng mưa vẫn tới

Bám sát cuộc đời, nhân ái sẻ chia

Là cánh cửa mở ra thế giới

Dạy ta cách sống, không bao giờ bỏ cuộc.


Từ thắc mắc của những người trẻ

Đến gian truân của số phận kiên cường

Thanh Niên đã truyền cảm hứng sống đẹp

Đồng hành qua mỗi bước ngoặt cuộc đời.


Có những vấn đề người ta sợ phải nói

Thanh Niên vẫn nhìn thẳng, vẫn bước qua giông tố

Vì lẽ phải, vì sự thật muôn đời

Sắt son lời hứa năm xưa mãi ghi:

"Nhanh không quan trọng bằng thật!"


Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy

Vẫn ngọn lửa Thanh Niên rực cháy

Cùng đất nước vươn xa mãi mãi...

Niềm tin và tinh thần phụng sự dẫn lối

Hành trình tuổi trẻ Việt - có Thanh Niên.

Ngọn lửa Thanh Niên và tôi: Hành trình 40 năm cảm xúc và tri ân - Ảnh 2.

Bài thơ Ngọn lửa Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Video ca khúc Ngọn lửa Thanh Niên

Ngọn lửa Thanh Niên và tôi: Hành trình 40 năm cảm xúc và tri ân - Ảnh 3.
Ngọn lửa Thanh Niên và tôi: Hành trình 40 năm cảm xúc và tri ân - Ảnh 4.

Ca khúc Ngọn lửa Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Và tôi tin, ngọn lửa Thanh Niên sẽ mãi rực cháy, dẫn dắt thế hệ trẻ bằng sự thật, tri thức và lương tâm!

Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa Thanh Niên - Ảnh 1.


Tin liên quan

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Thanh Niên và tôi: Nhịp cầu nối tình yêu gia đình và quê hương

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn lớn của sĩ tử

Khám phá thêm chủ đề

40 năm Báo Thanh Niên Thanh Niên và tôi Ngọn lửa Thanh Niên Lương Đình Khoa thanh niên cuộc thi viết Thanh Niên và tôi Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận