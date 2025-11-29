Thanh Niên và tôi: Thanh Niên tiếp niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn cuộc sống

Thanh Niên - từ Tiếp sức mùa thi

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng miệt đồng bưng biền tỉnh Long An cũ. Những năm 2000, với đứa học trò tỉnh lẻ như tôi, việc cầm trên tay tờ báo giấy Thanh Niên buổi sớm mai còn thơm mùi giấy, mùi mực như một sự hiện hữu chắc chắn những thông tin chính xác, đáng tin cậy. Nhất là năm cuối cấp, việc tìm kiếm thông tin tuyển sinh đại học, chương trình Tiếp sức mùa thi của quý báo rất hữu ích.

Tôi nhớ như in mùa tuyển sinh đại học năm 2007, ngay sau ngày thi đầu tiên, tôi sớm tìm mua cho bằng được tờ báo giấy Thanh Niên với bài giải đề thi được lồng ghép vào bên trong tờ báo dày cộm. Cảm giác chờ đợi, hồi hộp rồi cũng tan dần khi cầm tờ báo trên tay, đọc dò bài giải, lòng cảm thấy vững hơn để thi môn tiếp theo.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi rớt nguyện vọng 1 đại học nên ở nhà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

Rời xa trường và sạp báo ngoài thị trấn, những tưởng sẽ rất khó khăn trong việc mua báo giấy của quý Báo Thanh Niên. Cũng may tôi tình cờ tìm được một cô bán báo khi đang giao báo đến UBND xã Mỹ Hạnh Nam gần nhà. Cô trạc tuổi trung niên, người miền Trung, giao báo bằng xe đạp từ huyện Hóc Môn, TP.HCM lên đến nhà tôi là 12 km và gần 8 giờ 30 sáng. Có và đọc được tờ báo nhật trình Thanh Niên, tui vui mừng khi mỗi ngày đều được đồng hành cùng tờ báo quốc dân.

Đến lan tỏa giá trị nhân văn cuộc sống

Cũng như thói quen hằng ngày, Báo Thanh Niên là "món ăn tinh thần" không thể thiếu. Rồi đến một ngày vào tháng 6 năm 2022, thông qua quý báo, tôi biết đến cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây.

Lần đầu đến với cuộc thi viết của một tờ báo uy tín mà mình từng gắn bó, tôi thực sự bất ngờ và vui mừng khi ban biên tập thông báo bài viết của tôi được duyệt qua sơ khảo. Dẫu bài viết của tôi không được giải nhưng được đăng báo và in sách là tôi rất vui mừng khi tình cảm của mình về cuộc sống, con người, người dân miền Tây được thể hiện qua từng câu chữ, từng trang sách được in ấn. Và, hơn cả một cuộc thi viết, quý Báo Thanh Niên đã mang đến những câu chuyện nhân văn rất gần gũi, dung dị như chính những con người miền Tây chân chất.

Gia đình tôi lưu giữ bài viết của mẹ tôi lần đầu được đăng trên Báo Thanh Niên cũng như các giấy chứng nhận, sách khi tôi tham dự và đoạt giải các cuộc thi viết của quý Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Một năm sau, quý Báo Thanh Niên đã mang đến gia đình tôi một điều rất ý nghĩa, mà đến giờ mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến khi có ai đó đến thăm nhà thấy tờ báo giấy Thanh Niên có bài viết của mẹ tôi được đăng báo (lúc này mẹ tôi 73 tuổi). Việc là, trong lúc xuất hàng tại kho, mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại của bạn hàng ngoài xã Đức Hòa Đông (Đức Hòa, Long An cũ): "Alo, chị Út Đẹp hả, chị có hay gì hôn, Báo Thanh Niên đăng bài chị viết kìa!". Út Đẹp là tên mẹ tôi. Mẹ ngạc nhiên quay sang hỏi tôi rồi vui mừng khi bác gái đầu dây bên kia thông báo là "vừa đọc bài viết trên báo giấy in trong sáng nay".

Mẹ tôi đọc lại bài viết trước khi nhờ các con đánh máy gửi bài đến Ban tổ chức cuộc thi Hào khí Miền Đông (năm 2023, lúc mẹ tôi 73 tuổi) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, có một anh nhân viên sale đến thăm cửa hàng và mang theo tờ báo giấy của quý Báo Thanh Niên ngày 20.8.2023, chuyên mục Hào khí Miền Đông với bài viết của mẹ tôi được đăng báo Gốm miền Đông - Hành trình điểm tô cuộc sống. Sau khi đọc xong bài báo, mẹ tôi vô cùng xúc động khi lần đầu tiên trong đời có bài viết được đăng báo mà còn là tờ báo lớn có tiếng.

Mẹ hạnh phúc khi quý Báo Thanh Niên đã lan tỏa giá trị nhân văn của một ngành nghề, một thương hiệu gốm đã thành làng nghề nổi tiếng miền Đông thông qua một cuộc thi viết rất ý nghĩa. Và mẹ bảo tôi lộng khung kính bài báo, đặt nơi trang trọng như lưu giữ một kỷ niệm đẹp với quý Báo Thanh Niên.

Và chỉ mới đây thôi, tôi vinh dự khi đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 của quý Báo Thanh Niên với bài viết Kinh nghiệm phòng chống cháy nổ do điện của 'ông chủ' cửa hàng gas. Nhờ cuộc thi viết của quý báo mà cửa hàng kinh doanh tạp hóa, gas của gia đình tôi ngày càng bán được nhiều sản phẩm, luôn được đông đảo bà con cô bác tin dùng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sạp báo giấy ngoài thị trấn ngày nào cũng không còn, cô bán báo người miền Trung đi xe đạp cũng đã về quê. Và những tờ báo giấy cũng thưa dần nơi tôi đang sống. Một thời báo giấy giờ đây đã trở thành kỷ niệm. Những kỷ niệm của Thanh Niên, của thanh xuân mà đã trở thành nhịp sống ngày ngày trong gia đình tôi. Dù có sự đổi thay của công nghệ, của điện thoại thông minh và mạng xã hội với báo điện tử thay thế phần lớn báo giấy nhưng không vì thế mà làm thay đổi tình yêu, niềm cảm mến của gia đình tôi đối với tờ báo mình từng gắn bó mang tên Thanh Niên.

Báo Thanh Niên - bạn đồng hành cùng cuộc sống!