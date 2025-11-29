Thanh Niên và tôi: Miệt mài thi viết trên Báo Thanh Niên

Bài viết của tôi trên Thanh Niên đã lan tỏa đến trường khác

Năm 2023, tôi biết báo và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen. Tôi tự thấy có thể tham gia vì ngay tại trường tôi dạy, việc tiết kiệm điện đã được phát động và thực hiện từ lâu. Nhà trường thay đổi thiết bị điện như chuyển sang dùng đèn lED, đi lại đường dây mới, lắp đặt cầu dao cho an toàn. Học sinh tập thói quen tắt thiết bị khi không sử dụng. Thầy cô cũng nêu gương hạn chế dùng điều hòa, tắt quạt khi ra khỏi phòng họp... Trường còn mời nhân viên điện lực đến nói chuyện với học sinh về trách nhiệm, lợi ích của tiết kiệm điện đối với gia đình, cách cấp cứu người bị tai nạn điện...

Trường tôi ở nơi được gọi là làng hoa Sa Đéc nên việc khuyến khích các em trồng thêm nhiều cây bóng mát, trưng bày hoa kiểng tại lớp, trước phòng học cũng thuận lợi. Trường nhiều năm liền được công nhận "xanh, sạch, đẹp". Các lớp giảm bớt sử dụng quạt máy mà mở cửa tận hưởng không khí trong lành và ánh sáng trời, nhắc nhau tiết kiệm điện trong sinh hoạt.

Bài viết của tôi đạt giải nhì cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 1 năm 2023 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài được đăng. Hăng hái quá, tôi viết tiếp 4 bài với nội dung "tiết kiệm điện thành thói quen" rồi gửi báo. Nội dung bài chuyển đổi từ ngôi trường tôi dạy sang gia đình tôi. Trồng thêm hoa kiểng trước nhà, nhắc con cháu tắt điện khi ra khỏi phòng, mở điều hòa khi thật cần thiết, vệ sinh thiết bị tránh hao tốn điện năng. Có bài tôi viết về những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt gia đình như sử dụng máy giặt đúng công suất, hợp lý, tiết kiệm nước, tận dụng nước đã giặt vào việc khác, giặt tay thay vì lúc nào cũng giặt máy.

Ngày tổng kết cuộc thi, tôi được mời nhận giải. Tôi rất vui. Sách có bài in đạt giải, tôi mang về tặng lại thư viện nhà trường. Các thầy cô, các em tự hào thấy được khen đã có hành động thiết thực, cụ thể để tiết kiệm điện thành thói quen. Trường bạn cũng thi đua làm theo.

Cuộc thi viết năm 2024, tôi tiếp tục tham dự với 5 bài viết đã qua vòng sơ khảo. Lòng sung sướng, tôi nghĩ có lẽ sẽ có bài được trao giải. Nhưng không ngờ, cuộc thi năm này có quá nhiều bài hay, đúng như chủ đề Chuyện hay tôi kể. Khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, các bạn viết có tác phẩm mới, lạ, đặc sắc, mang lại những bài học tiết kiệm điện phong phú.

Khi ban tổ chức công bố kết quả, tôi buồn mấy ngày. Hóa ra, tôi không có được một giải nào cho dù là khuyến khích trong mấy mươi giải của báo. Tôi đọc lại từng bài đạt giải, quả thật các tác giả xứng đáng nhận giải hơn tôi nhiều. Tôi bình tâm trở lại. Tôi thấy cũng học hỏi nhiều điều thiết thực về tiết kiệm điện từ các bài viết ấy.

Tác giả nhận giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những cuộc thi viết của Thanh Niên thật ý nghĩa

Tôi lại thử sức mình tham gia thi viết về đề tài công tác xã hội, Sống đẹp. Tôi chọn ngay nhân vật ở quê mình mà tôi đã biết từ nhiều năm. Người thầy nhân ái của làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) viết về ông giáo bạn của ba tôi với nhiều đóng góp hàng mấy mươi năm cho việc thiện nguyện. Ông khởi xướng và duy trì, phát triển bếp ăn tình thương ở Bệnh viện Sa Đéc, bếp ăn khuyến học cho học sinh nghèo, người bán vé số khó khăn... Đồng nghiệp, nhiều người, nhiều giới, lãnh đạo, chính quyền ủng hộ.

Rồi thấy thầy cô nơi tôi dạy nhiều năm tham gia hiến máu nhân đạo rất nhiệt tình. Nhiều người hiến 10, 20 lần, thành viên nhóm hiến máu ngày càng tăng. Tôi tiếp cận từng người, được chia sẻ tấm lòng vì cộng đồng của thầy cô. Tôi gửi bài ngay. Bài được đăng, Đài truyền hình tỉnh đến trường làm một phóng sự, phát sóng ngay, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho người bệnh ở nhiều nơi. Khi Báo Thanh Niên tổng kết giải, tôi cũng không đạt được gì nhưng lòng cũng vui vì đã đóng góp vào việc biểu dương người tốt, cổ động hiến máu cứu người ở địa phương.

Khi báo phát động thi viết Hào khí miền Đông, tôi nghĩ mãi và chọn viết về người nữ anh hùng trường được mang tên: Võ Thị Sáu. Tôi cũng viết về Côn Đảo, về việc mang đến cho học sinh lòng biết ơn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh suốt 25 năm dạy học của tôi. Lần này tôi đạt giải khuyến khích, được mời dự trao giải tại Vũng Tàu, được mời giao lưu, được truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu phỏng vấn. Tôi vui. Trường, học sinh tự hào.

Khi báo tổ chức thi viết 50 năm thắp sáng niềm tin, Tiết kiệm điện chủ đề An toàn tiết kiệm - Kinh nghiệm sẻ chia, tôi miệt mài đi thực tế, tìm gặp nhân vật, gửi đi gần chục bài viết. Tổng kết, tôi được 2 giải khuyến khích, hài lòng vì đã lan tỏa đóng góp của ngành điện tại quê hương và câu chuyện an toàn điện của bản thân.

Đạt giải vui. Không đạt giải chỉ buồn xíu. Tôi tự nhủ báo tổ chức thi, tôi chắc chắn tham gia. Những cuộc thi viết của Thanh Niên thật ý nghĩa.