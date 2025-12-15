Thanh Niên và tôi: Từ chuyện tử tế trên Thanh Niên, vợ chồng tôi tình nguyện hiến xác

Gia đình 3 thế hệ gắn bó bên quầy báo

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 1975. Ngoài sự chịu thương chịu khó, tài sản không có gì. Cuộc sống quá nhiều khó khăn, 3 đứa con quá nhỏ, loay hoay tìm hoài không ra việc.

Những năm đầu 1980, báo chí chưa phát triển. Ở Cần Thơ không có nhiều quầy báo. Sau nhiều đêm suy trước tính sau, bàn tới bàn lui, tháng 3.1983, vợ chồng tôi mạnh dạn mở quầy báo chí, tem thư Hoàng Khải ở đường Cách Mạng Tháng Tám, trên quầy chỉ có mặt vài tờ báo. Đến năm 1986, đất nước đổi mới, báo chí bắt đầu phát triển, nhiều tờ báo và tạp chí ra đời, trong đó có "người bạn" rất trẻ là Báo Thanh Niên.

Đến nay, vợ chồng tôi đã có 27 năm là đại lý phát hành Báo Thanh Niên tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Năm 1998, Báo Thanh Niên bắt đầu tổ chức in ấn tại Cần Thơ để kịp thời đưa báo đến tay bạn đọc các tỉnh thành ĐBSCL vào mỗi sáng sớm. Cũng từ năm đó, tôi chính thức là đại lý phát hành của Báo Thanh Niên - đại lý Hoàng Khải.

Từ thời điểm đó đến nay, gia đình 3 thế hệ của tôi đều in dấu ấn cuộc đời bên cạnh quầy báo nhỏ, gắn bó với công việc phát hành báo mỗi ngày. Nghề bán báo đã giúp vợ chồng tôi có điều kiện nuôi dạy các con khôn lớn, học hành tới nơi tới chốn và tôi luôn tự hào về các con mình. Con gái út hiện là giảng viên Nhạc viện TP.HCM. Con gái đầu lòng đã có con lớn (thế hệ thứ 3) vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin và đang tiếp tục vừa học, vừa làm việc tại TP.HCM.

Tôi cũng rất tự hào về nghề bán báo của mình. Công việc rất thầm lặng như vậy, nhưng vào những ngày lễ kỷ niệm, ngày đầu năm hay cuối năm, tôi lại có dịp gặp và tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng bằng nhiều hình thức. Khi thì trực tiếp, khi thì gián tiếp qua trang báo và truyền hình của Báo Thanh Niên.

Tác động tích cực từ Thanh Niên, vợ chồng tôi tình nguyện hiến xác

Bán báo tuy bận rộn và không ít lo toan nhưng vợ chồng tôi luôn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Lúc nào tranh thủ thời gian được là đọc. Những câu chuyện tử tế, những tấm gương sống đẹp, những chương trình truyền cảm hứng... của Báo Thanh Niên đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ, cuộc sống của chúng tôi. Từ tác động tích cực đó, năm 2002, vợ chồng tôi đã tự nguyện đăng ký hiến xác cho Trường đại học Y Dược Cần Thơ, bởi tôi luôn tin rằng "cho đi là còn mãi".

Sau giờ phát hành và bán báo lẻ, tôi thường cùng bạn bè đọc báo Thanh Niên ẢNH: THANH DUY

Tết này, vợ tôi 73 tuổi, còn tôi 77 tuổi, chúng tôi luôn mong có sức khỏe để theo nghề. Dẫu biết nghề làm đại lý phát hành và bán báo hiện nay là không ít khó khăn, nhưng mỗi sáng thức dậy, được chăm chút từng tờ báo, thấy bạn đọc mỉm cười, tôi tự thấy mọi chuyện đều trở nên xứng đáng.

Tôi nghĩ, không chỉ 40 năm, mà còn hơn thế nữa. Mối quan hệ giữa đại lý phát hành và Báo Thanh Niên là sự gắn kết mật thiết không thể tách rời. Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) - một tờ báo trẻ trung luôn đặt trách nhiệm đối với xã hội lên hàng đầu.