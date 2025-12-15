Thanh Niên và tôi: Mỗi ngày, tôi vào đọc Báo Thanh Niên không biết bao nhiêu lần

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Thanh Niên và tôi

Nguyễn Cao
15/12/2025 11:36 GMT+7

Mấy chục năm nay, Báo Thanh Niên nói chung và mục Giáo dục của báo trở thành địa chỉ quen thuộc của bản thân tôi mỗi ngày.

Máy tính của tôi đã cài mặc định Báo Thanh Niên, trang tìm kiếm trong điện thoại của tôi luôn hiện hữu Báo Thanh Niên. Điều này cũng đồng nghĩa, những thông tin mới của báo tôi luôn cập nhật và xem đây là kênh tư liệu hữu ích, chất lượng để tôi tích lũy kiến thức và nắm bắt các thông tin xã hội mỗi ngày.

Đặc biệt, những bài viết của tôi đã được tòa soạn sử dụng đăng tải trên báo in tôi vẫn giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua như những món quà kỷ niệm vô giá của mình.

Tôi bắt đầu đọc Báo Thanh Niên từ tủ sách thư viện nhà trường

Những năm đầu của thế kỷ XXI, qua nhiều kênh khác nhau, tôi được biết Báo Thanh Niên là một trong những tờ báo có lượng phát hành báo in hằng ngày lớn nhất cả nước. Nhưng, những sinh viên nhà quê như tôi làm gì có tiền mua báo in mỗi ngày, báo online lại càng không vì không có điện thoại nối mạng internet, hoặc không có tiền để vào "quán net" đọc tin tức thường xuyên được.

Vì thế, sau mỗi giờ học chính khóa ở giảng đường, tôi thường xuyên lên thư viện của Đại học Huế đọc báo in được nhà trường đặt mua hằng ngày, hoặc mượn máy tính của thư viện đọc thêm. Báo Thanh Niên ngày đó hấp dẫn với lớp ngữ văn chúng tôi một cách lạ thường.

Sự hấp dẫn đến từ những thông tin báo đưa hằng ngày, từ những thầy cô dạy chúng tôi và "đám" sinh viên chúng tôi trò chuyện với nhau. Nhưng, đặc biệt hấp dẫn khi lớp chúng tôi được học một số chuyên đề báo chí với nhà báo Nguyễn Thế Thịnh - hình như ngày đó thầy Thịnh là Trưởng đại diện Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung. Khi học với thầy Thịnh, sinh viên chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về quá trình tác nghiệp của thầy và phóng viên tòa soạn để có những bài viết, những bản tin "nóng hổi" đến với bạn đọc.

Lúc đó, những sinh viên tỉnh lẻ nhưng đầy mơ mộng như chúng tôi, đứa nào cũng mong muốn mình sẽ có được những bài đăng trên Thanh Niên để thỏa niềm mong ước.

Ra trường, bước vào nghề dạy học, điều kiện tiếp cận với Báo Thanh Niên của tôi thuận lợi hơn nhiều. Tôi có điện thoại kết nối internet và thư viện nhà trường đặt mua báo hằng ngày. Tôi cũng đã bắt đầu viết bài cộng tác với một số tờ báo nhưng chưa dám gửi bài cho Thanh Niên.

Sau nhiều năm gửi bài cộng tác với một số báo và có nhiều bài viết được các báo sử dụng, tôi cũng đã mạnh dạn gửi bài cho Báo Thanh Niên. Những bài gửi đầu tiên không được tòa soạn sử dụng nhưng điều đó không làm tôi nản chí.

Một số bài viết của tôi đã được bạn đọc phản hồi, đồng tình

Nhiều năm gửi bài cho Báo Thanh Niên, đến nay, tôi có khoảng 30 bài viết được tòa soạn sử dụng, đăng tải. Có bài viết đăng trên báo in và báo online, cũng có những bài chỉ đăng ở báo online. Dù số lượng bài khá khiêm tốn nhưng với tôi như vậy cũng đã là một niềm vui rất lớn đối với nghề "tay trái".

Những bài tôi gửi cho báo, chủ yếu là những bài viết về giáo dục - lĩnh vực mà tôi am hiểu và đang công tác. Mỗi bài viết là một trăn trở về những bất cập đã và đang xảy ra với ngành giáo dục. Từ chuyện văn hóa ứng xử giữa thầy và trò; chuyện dạy hợp đồng của giáo viên; chuyện thi cử; bệnh thành tích; chuyện chọn sách giáo khoa; chuyện dạy thêm, học thêm…

Đặc biệt, một số bài tôi viết về những bất cập khi triển khai chương trình 2018 đối với các môn học tích hợp ở cấp THCS trong những năm vừa qua. Những bài viết này, được nhiều bạn đọc trên cả nước đồng tình, phản hồi, chia sẻ - đó là niềm động viên lớn cho những cộng tác viên báo chí như tôi.

Những bài viết của tôi được đăng tải trên Báo Thanh Niên, tôi luôn trân trọng, giữ gìn. Có những hôm, biết bài được tòa soạn sử dụng, tôi chạy xe nhiều cây số đến sạp báo mua về đọc lại và cất giữ. Những tờ báo nằm trong tủ sách đã ngả màu theo thời gian nhưng đó là những kỷ vật vô giá đối với tôi.

Hằng ngày, tôi vào đọc Báo Thanh Niên không biết bao nhiêu lần, tôi thuộc tên nhiều phóng viên ở từng chuyên mục, quen với cách viết của nhiều người. Những thông tin ngắn gọn, kịp thời, đầy tính thời sự được biên tập kỹ lưỡng của báo giúp tôi rất nhiều trong công việc của mình hằng ngày.

Xem thêm bình luận