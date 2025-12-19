Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…

Nhớ lại những ngày mình mới vào TP.HCM năm 2018. Lúc đó, mình đi theo con trai Nguyễn Minh Nhật để cổ vũ con thi Giọng hát Việt nhí. Mang căn bệnh suy thận nhiều năm nên cuộc sống mình không thể xa rời máy lọc máu.

Vào đó, mình vẫn phải duy trì đến bệnh viện chạy thận định kỳ 3 lần/tuần và phát hiện thêm bị biến chứng suy thận dẫn đến u tuyến cận giáp rất nặng. Mổ xong u tuyến cận giáp thì cơ thể mất khả năng giữ canxi, hai chân cũng yếu dần không đi lại được nữa. Thế là cả nhà quyết định chuyển hẳn vào TP.HCM và đó là một hành trình không dễ dàng…

Báo Thanh Niên kết hợp với Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức chương trình Chạm vào ước mơ vào ngày lễ trưởng thành của Minh Nhật ẢNH: TGCC

Tiền vay mượn để thực hiện ca mổ đã hết sạch, căn phòng trọ hơn 10 m2 cho 3 người ở, cộng thêm chú chó từ quê dẫn theo. Tuy rất chật hẹp nhưng cả nhà được ở cùng nhau là hạnh phúc lắm. Tiền nhà trọ 2,5 triệu đồng/tháng, tiền điện nước cũng gần

2 triệu đồng/tháng. Rồi tiền học cho con, tiền đi bệnh viện của mình, tiền ăn uống của cả nhà. Thời gian mình đau bệnh đã lâu nên hai vợ chồng không còn tiền để dành, chỉ cố gắng lo từng ngày.

Mình lấy hàng ở quê vô bán online trên Facebook để kiếm tiền. Chồng mình - Nguyễn Ngọc Thành - hồi giờ chỉ biết đi học, ra trường đi dạy, không biết làm công việc gì thêm khác. Vì vợ bệnh, chuyển vào TP.HCM, anh phải nghỉ dạy, từ bỏ cái nghề gần 20 năm gắn bó đầy đam mê và nhiệt huyết để bươn chải đi giao hàng, chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền.

Con mình Minh Nhật, dù mẹ bệnh, gia đình rất khó khăn, vẫn luôn cố gắng học giỏi. Vào thành phố, con may mắn được cô hiệu trưởng tốt bụng của Trường THCS Hà Huy Tập yêu thương, nhận con vào học mà không cần sự giới thiệu nào. Con cũng được thầy cô, bạn bè ở đây đùm bọc và tạo điều kiện rất tốt cho con.

Tác giả và gia đình tại khoa cấp cứu Bệnh viện An Sinh, tháng 10.2018 ẢNH: TGCC

Gia đình nhỏ, tuy rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Minh Nhật tham gia Giọng hát Việt nhí nên có rất nhiều phóng viên các báo đến thăm nhà và ngỏ ý viết về câu chuyện của gia đình. Rất đặc biệt và ấn tượng là vào một ngày nọ, có hai anh chị Báo Thanh Niên đến. Hai người đến nhà như những người bạn lâu ngày ghé lại thăm gia đình vậy. Lúc đó, mình không nghĩ đó là nhà báo nên cảm thấy rất thân thiện và gần gũi, tự nhiên.

Hai anh chị cùng ngồi bệt xuống đất ăn một bữa cơm với gia đình. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau như người thân quen, không e dè, ngại ngùng. Chính vì vậy nên những lời cả nhà kể được chị Vũ Phượng viết và anh Nguyễn Độc Lập chụp lại những khoảnh khắc của gia đình, rất thật và rất cảm xúc.

Chạm vào ước mơ

Nhờ đó, bài viết của hai anh chị Báo Thanh Niên đã lan tỏa rất nhanh đến bạn đọc. Bất ngờ hơn, Báo Thanh Niên còn đứng ra kết hợp với Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức chương trình Chạm vào ước mơ phát trực tiếp vào ngày lễ trưởng thành của Minh Nhật.

Chương trình phát lên như một món quà vô cùng tuyệt vời gửi đến gia đình, như một cánh cửa mới, đầy ánh sáng được mở ra. Nhờ Chạm vào ước mơ, con được cùng hát lại với HLV Vũ Cát Tường (trong Giọng hát Việt nhí) ngay tại trường cho thầy cô và bạn bè. Được HLV Vũ Cát Tường động viên, nhắn nhủ thực sự là món quà vô cùng quý giá mà chương trình đã dành tặng cho con.

https://www.youtube.com/watch?v=b8U8k8A9mZM

Sau Chạm vào ước mơ, gia đình lại càng được nhiều người biết đến hơn và giúp đỡ rất nhiều. Có những nhà hảo tâm tài trợ học bổng, tặng xe đạp điện, hỗ trợ học phí cho con. Bạn bè gần xa cũng biết đến hoàn cảnh gia đình, đến nhà thăm và hỗ trợ tiền. Đặc biệt, cũng ngày hôm đó, con được nhận thêm tiền hỗ trợ học phí hằng tháng của cô Lê Phước Thanh Bình (công tác ở Báo Thanh Niên) từ tổ chức Thiện Nguyện Sài Gòn cho đến tận bây giờ.

Rồi phóng viên Vũ Phượng đã tìm cho gia đình một chỗ ở mới, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn rất nhiều. Mọi người ở TP.HCM biết đến gia đình nhiều hơn nên cũng ủng hộ mua hàng của mình rất nhiều. Chạm vào ước mơ cũng giúp chồng mình được Ban giám hiệu Trường tư thục Hồng Hà nhận về dạy. Tuy nhiên, vì sức khỏe mình không tốt, anh không an tâm để vợ ở nhà một mình nên dạy được vài tuần rồi xin nghỉ, quay về giao hàng cho vợ.

Sau chương trình, gia đình tương đối ổn hơn rất nhiều nhưng Thanh Niên vẫn luôn đồng hành. Hai anh chị Nguyễn Độc Lập và Vũ Phượng vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình nhỏ như người thân. Cảm động nhất là khi ê kíp thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ được nhận thưởng của Ban Biên tập đã tặng cả phần thưởng đó cho cả nhà thay cho lời khích lệ, động viên mọi người tiếp tục cố gắng.

Hơn nữa, anh Thành trong một lần đi giao hàng bị mất điện thoại, được anh chị Vũ Phượng và Độc Lập tặng ngay điện thoại mới để tiếp tục công việc.

Có 7 năm ở thành phố, 6 năm biết đến anh chị ấy, thì tết năm nào gia đình nhỏ cũng được nhận quà yêu thương từ cả hai. Anh Độc Lập và chị Vũ Phượng luôn theo dõi Facebook của mình để biết tình hình mỗi ngày của gia đình. Thỉnh thoảng lại gọi điện hay ghé nhà hỏi thăm...

Lời muốn nói

Vào cấp 3 xong đến đại học, Minh Nhật mong muốn học ngành thiết kế đồ họa. Một lần nữa, Báo Thanh Niên lại đồng hành cùng con. Nhờ tờ báo, nhờ chị Vũ Phượng, Minh Nhật được học ở Trường ĐH Văn Lang đúng ngành yêu thích với mức học bổng 50% của trường. Còn chị Lê Phước Thanh Bình vẫn luôn duy trì gửi tiền hỗ trợ học phí hằng tháng cho con đến tận bây giờ. Chị cũng rất quan tâm, luôn theo dõi Facebook, nhắn tin hỏi thăm, động viên...

Gia đình nhỏ của chị Đức luôn ấm áp dù bệnh tật và khó khăn bủa vây TGCC

Là vậy đó, những con người của Báo Thanh Niên mà mình đã gặp rất tốt, rất thân thiện, gần gũi và tuyệt vời như thế. Họ biết đến một hoàn cảnh, không những chỉ viết bài thôi, mà còn duy trì sự gắn bó, đồng hành quan tâm, giúp đỡ.

Nếu để nói lời cảm ơn của gia đình gửi đến những anh chị của Báo Thanh Niên, cảm ơn Báo Thanh Niên, thì mình có nói ngàn lời cũng không đủ.

Thế nhưng mình vẫn mãi muốn nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất gửi đến Báo Thanh Niên và những con người tuyệt vời đầy tình cảm của tờ báo.

TGCC

Bây giờ con trai Minh Nhật cũng bước sang năm thứ 4 đại học. Điều kỳ diệu và đáng mừng hơn nữa là mình đã có thể đi lại, có thể nấu ăn cho chồng con, dọn dẹp nhà cửa... "Ở hiền thì sẽ gặp lành/Cố gắng sống tốt, trời sẽ dành phúc cho". Biết ơn rất nhiều những mối nhân duyên gặp gỡ những con người tuyệt vời của Báo Thanh Niên. Nhờ vậy mà gia đình mình mới có thể trụ lại được ở thành phố này cho đến bây giờ.

Nhận rất nhiều yêu thương từ mọi người, nên cả nhà 3 người càng có nhiều động lực để cố gắng hơn.