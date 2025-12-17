Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại TP.HCM

Tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng Giáng sinh tại TP.HCM ẢNH: TGP TP.HCM

Ông Trịnh Văn Quyết cảm ơn sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo đã đồng hành, ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác an sinh, hỗ trợ đồng bào bị hậu quả thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng, tạo ra sức phát triển mới cho kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Qua đó, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của mọi người dân Việt Nam, dù là người có đạo hay không có đạo, cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, cùng chung tay, góp sức hiện thực hóa khát vọng hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh.

Đáp lời, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam dành cho đồng bào Công giáo. Tổng giám mục bày tỏ niềm vui trước những đổi thay tích cực và thành công của đất nước trong năm 2025, bất chấp những khó khăn từ những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và hậu quả thiên tai bão lũ.

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, người Công giáo đã tích cực tham gia cùng chính quyền hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ẢNH: TGP TP.HCM

Tổng giám mục cho biết, thời gian qua, Tổng giáo phận TP.HCM cùng các giáo phận trong nước đã có những hoạt động tích cực, tham gia cùng chính quyền hỗ trợ đồng bào bị thiên tai khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng khẳng định, người Công giáo sẽ không chỉ đồng hành với dân tộc mà còn nỗ lực làm hơn thế, bởi người Công giáo chính là một thành phần của dân tộc, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng đến thăm và chúc mừng Giáng sinh đến Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Cũng trong sáng nay, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Đoàn đã thăm và chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng; linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn và linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: TGP TP.HCM

Chia sẻ với Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, sau khi hợp nhất, TP.HCM đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thành phố cũng được phân cấp mạnh mẽ hơn, chủ động quyết định một số nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền Trung ương.

Với quy mô lớn, tiềm lực dồi dào và mức độ phân cấp ngày càng sâu, TP.HCM có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn đối mặt với không ít áp lực. Lãnh đạo thành phố cùng toàn bộ hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nỗ lực, trong đó tập trung khai thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực, cả vật chất lẫn tinh thần, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Ông Trần Lưu Quang đánh giá, thời gian qua, bà con giáo dân có nhiều đóng góp cho việc chung của thành phố. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng, phát triển TP.HCM ẢNH: TGP TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục luôn dồi dào sức khỏe, có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, an lành.

Bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm của lãnh đạo TP.HCM, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đồng thời chia sẻ với lãnh đạo thành phố trong bối cảnh bộ máy đang có nhiều đổi mới trong quá trình vận hành.

Tổng giám mục mong muốn trong năm mới, TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 (sửa đổi), đồng thời tin tưởng rằng trong tương lai, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ phát triển hài hòa, song hành giữa tăng trưởng kinh tế và việc nâng cao các chỉ số hạnh phúc.

Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi lời chúc tới Bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo cùng toàn thể người dân thành phố một mùa Giáng sinh hạnh phúc.