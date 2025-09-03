Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Video AI giả mạo giám mục phát ngôn gây hoang mang Giáo hội Công giáo

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/09/2025 14:17 GMT+7

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện những đoạn video AI giả mạo giám mục phát ngôn gây hoang mang trong Giáo hội Công giáo, người xem cần tỉnh táo trước tin giả.

Mới đây, Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tòa giám mục Mỹ Tho vừa có thông báo về việc bị video AI giả mạo phát ngôn gây hoang mang.

Trong đó, có các video AI phát biểu về một vài nhân vật như thượng tọa Thích Nhật Từ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, linh mục Đặng Hữu Nam của Giáo phận Vinh.

Video AI giả mạo giám mục phát ngôn gây hoang mang Giáo hội Công giáo - Ảnh 1.

Video giả mạo gây hoang mang Giáo hội Công giáo

TGP SG

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm khẳng định: "Tôi không biết những kênh YouTube nói trên là của ai làm và nhằm mục đích gì, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là không phải của tôi. Dù người ta lấy hình ảnh của tôi, kể cả giọng nói giống tôi… nhưng đó không phải là lời phát biểu của tôi. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về những nhân vật nói trên".

Theo giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, những video YouTube ấy có thể gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong giáo hội, kể cả sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Do đó, giám mục thấy cần phải công khai khẳng định rằng những video trên không phải là phát biểu của giám mục.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm lưu ý đến bà con giáo dân cũng như người dùng mạng xã hội, những bài giảng hoặc bài thuyết trình của giám mục được đăng trên trang website của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Giáo phận Mỹ Tho và của các Giáo phận khác là những nơi giám mục được mời đến giảng dạy và thuyết trình.

Đó là những nguồn chính thức, còn nếu được đăng ở những nguồn nào khác, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm không bảo đảm là của tôi và không chịu trách nhiệm về những nội dung trong đó.

"Xin các cha và anh chị em tỉnh táo và cẩn trọng trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vì trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, thật - giả khó lường. Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng bị người ta làm giả, dùng hình ảnh của ngài và gán vào miệng ngài những lời không phải là của ngài... Chúng ta cần tỉnh táo và cẩn trọng, nếu không, chúng ta vô tình tiếp tay cho những kẻ tung tin giả", giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ.

Trước đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phát đi cảnh báo có trang Facebook và website mạo danh hội đồng tổ chức tour hành hương châu Âu và trong nước.

Tin liên quan

Vu lan 2025: Các chùa TP.HCM làm lễ bông hồng cài áo, thả hoa đăng ngày nào?

Vu lan 2025: Các chùa TP.HCM làm lễ bông hồng cài áo, thả hoa đăng ngày nào?

Các chùa ở TP.HCM vừa công bố chương trình đại lễ Vu lan báo hiếu 2025 với nhiều chương trình như: bông hồng cài áo, thả hoa đăng...

Mạo danh Hội đồng Giám mục Việt Nam lừa đảo tổ chức tour hành hương châu Âu

Khám phá thêm chủ đề

video AI Giả mạo giả mạo giám mục công giáo Hội đồng Giám mục Việt Nam video giả mạo giám mục Nguyễn Văn Khảm tin giả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận