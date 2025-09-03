Video AI giả mạo giám mục phát ngôn gây hoang mang Giáo hội Công giáo

Mới đây, Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tòa giám mục Mỹ Tho vừa có thông báo về việc bị video AI giả mạo phát ngôn gây hoang mang.

Trong đó, có các video AI phát biểu về một vài nhân vật như thượng tọa Thích Nhật Từ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, linh mục Đặng Hữu Nam của Giáo phận Vinh.

Video giả mạo gây hoang mang Giáo hội Công giáo TGP SG

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm khẳng định: "Tôi không biết những kênh YouTube nói trên là của ai làm và nhằm mục đích gì, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là không phải của tôi. Dù người ta lấy hình ảnh của tôi, kể cả giọng nói giống tôi… nhưng đó không phải là lời phát biểu của tôi. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về những nhân vật nói trên".

Theo giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, những video YouTube ấy có thể gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong giáo hội, kể cả sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Do đó, giám mục thấy cần phải công khai khẳng định rằng những video trên không phải là phát biểu của giám mục.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm lưu ý đến bà con giáo dân cũng như người dùng mạng xã hội, những bài giảng hoặc bài thuyết trình của giám mục được đăng trên trang website của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Giáo phận Mỹ Tho và của các Giáo phận khác là những nơi giám mục được mời đến giảng dạy và thuyết trình.

Đó là những nguồn chính thức, còn nếu được đăng ở những nguồn nào khác, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm không bảo đảm là của tôi và không chịu trách nhiệm về những nội dung trong đó.

"Xin các cha và anh chị em tỉnh táo và cẩn trọng trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vì trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, thật - giả khó lường. Ngay cả Đức Giáo hoàng cũng bị người ta làm giả, dùng hình ảnh của ngài và gán vào miệng ngài những lời không phải là của ngài... Chúng ta cần tỉnh táo và cẩn trọng, nếu không, chúng ta vô tình tiếp tay cho những kẻ tung tin giả", giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ.

Trước đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng phát đi cảnh báo có trang Facebook và website mạo danh hội đồng tổ chức tour hành hương châu Âu và trong nước.