Vu lan 2025: Các chùa TP.HCM làm lễ bông hồng cài áo, thả hoa đăng ngày nào?

Lễ Vu lan là ngày rằm tháng 7 âm lịch, là một lễ lớn trong văn hóa Việt Nam và nhiều nước Á Đông, xuất phát từ Phật giáo. Vu lan 2025 rơi vào thứ bảy, ngày 6.9.

Vu lan 2025 rơi vào thứ bảy, ngày 6.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là dịp để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, tổ tiên và làm việc thiện giúp đỡ mọi người, đồng thời cũng gắn với tín ngưỡng dân gian xá tội vong nhân. Đây cũng là dịp con cháu bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà và gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Vào dịp Vu lan, các chùa có nhiều chương trình để lan tỏa giá trị đạo hiếu và lòng nhân ái. Tại TP.HCM, người dân có thể tham dự các chương trình Vu lan của một số chùa như sau:

Lễ Vu lan ở Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng)

Khóa lễ Mục Kiền Liên sám pháp liên tục từ ngày 23.8 - 6.9.2025 (tức từ mùng 1.7 - 15.7 âm lịch) vào lúc 17 giờ 45, với sự tham dự của chư tăng, phật tử, thiện tín vãng lai.

Lễ tác pháp Tự tứ dành cho chư tăng vào lúc 6 giờ 30 ngày 3.9 (tức 12.7 âm lịch). Sau đó, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM khánh tuế Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày trưởng lão hòa thượng Thích Tâm Châu (2015 - 2025) viên tịch; khai kinh Vu lan báo hiếu.

13 giờ: lễ chẩn tế, siêu tiến chư hương linh cửu huyền thất tổ, anh linh liệt sĩ, chiến sĩ, các y bác sĩ, tình nguyện viên, đồng bào qua đời trong dịch Covid-19 và bạt độ cô hồn...



Lễ bông hồng cài áo ở các chùa mùa Vu lan thu hút đông đảo người dân và phật tử tham dự ẢNH: KHÁNH AN

Mùa Vu lan báo hiếu tại Việt Nam Quốc Tự cũng diễn ra các thời thuyết pháp chủ đề về tinh thần tri ân, báo ân do thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký, Phó Thường trực ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM chủ giảng vào lúc 17 giờ 45 ngày 5.9 (tức 14.7 âm lịch); hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM chủ giảng vào lúc 17 giờ 45 ngày 6.9 (tức 15.7 âm lịch).

Chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa)

Xuyên suốt từ 8 giờ 30 - 14 giờ 30 ngày 1.9 - 3.9 (tức từ 10.7 - 12.7 âm lịch): tụng kinh Địa tạng bồ tát bổn nguyện và Mục Kiền Liên sám pháp.

Ngày 4.9 (tức 13.7 âm lịch): 9 giờ tụng kinh A Di Đà, cúng cơm chư hương linh. 15 giờ khai đàn Mông sơn chẩn tế cô hồn.

Ngày 6.9 (tức 15.7 âm lịch): 9 giờ tụng kinh A Di Đà. 10 giờ 10 cúng chư hương linh. 15 giờ tụng kinh Vu lan - báo hiếu, tuyên sớ cầu an, cầu siêu. 18 giờ: Gia đình phật tử Vĩnh Nghiêm dâng lục cúng. 18 giờ 30 pháp thoại "Báo hiếu trong thời hiện đại", chương trình bông hồng cài áo.

Chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc)

Ngày 5.9 (tức 14.7 âm lịch) lúc 10 giờ cúng cơm phổ độ chư vong linh. Ngày 6.9 (tức 15.7 âm lịch): 9 giờ chính thức cử hành đại lễ Vu lan báo hiếu, bông hồng cài áo, tạ pháp dâng y. 11 giờ chư tăng và phật tử thọ trai.

Phật tử đọc kinh làm lễ Vu lan báo hiếu ẢNH: NHẬT THỊNH

Chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung)

Ngày 4.9 (tức 13.7 âm lịch): lễ hoa đăng "Hạnh hiếu là hạnh Phật". Chương trình này giới hạn số lượng người tham gia để bảo đảm trật tự, an toàn. Do đó, người tham dự cần đăng ký trước và dự theo thư mời của chùa.

Ngày 5.9 (tức 14.7 âm lịch): 9 giờ lễ phóng sanh cầu siêu cho gia quyến và cửu huyền thất tổ. 19 giờ chương trình văn nghệ ơn nghĩa sinh thành.

Ngày 6.9 (tức 15.7): 7 giờ chương trình hiến máu nhân đạo, 8 giờ 30 lễ hiến tặng tóc và cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư và 19 giờ là chương trình thuyết giảng.

Chùa Hoằng Pháp (xã Hóc Môn)

Chương trình Vu lan báo hiếu bắt đầu từ 9 giờ ngày 6.9 (tức 15.7 âm lịch). Trong chương trình, nghi thức cài hoa hồng gồm có 2 phần: phút tưởng niệm và ý nghĩa cài hoa hồng. Tiếp theo là chương trình báo hiếu xuất thế gian. Nghi thức dâng y cúng dường, khóa lễ Vu lan và thọ trai kết thúc chương trình.