Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nghi lễ xá tội vong nhân tháng 7 âm lịch ở chùa người Hoa TP.HCM: Cây cầu đặc biệt

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/08/2025 09:34 GMT+7

Mùng 7 tháng 7 âm lịch, hàng trăm người dân tham gia nghi lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện (TP.HCM), cùng bước qua cây cầu đặc biệt mang ý nghĩa siêu thoát.

Chiều mùng 7 tháng 7 âm lịch (ngày 29.8), sảnh chính của chùa Khánh Vân Nam Viện náo nhiệt bởi sự có mặt của những đạo sĩ, đạo cô và dàn nhạc hành lễ. Ở phía chánh điện, trên tầng cao nhất, 3 người đàn ông, khoác lên mình chiếc áo đạo sĩ rực rỡ. Chủ trì nghi thức là ông Châu Huệ Bang, Trưởng ban hội tự chùa Khánh Vân Nam Viện. Phía bên dưới là bàn gồm 10 đạo sĩ và đạo cô. Tất cả cùng đọc những bài kinh bằng tiếng Hoa thuộc trong nghi thức xá tội vong nhân mỗi năm mới có một lần.

Nghi lễ này kéo dài một tuần, từ ngày mùng 1 và kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Kèm theo đó là những nghi thức như: khai đàn, cầu siêu, phá cửa địa ngục… và phần quan trọng là lễ qua cầu.

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 1.

Nghi lễ xá tội vong nhân được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài 1 tuần, từ mùng 1 - 7 ở chùa Khánh Vân Nam Viện

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 2.

Nghi thức đọc kinh, cúng bái này ở chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Khánh Vân Nam Viện, với lịch sử thành lập từ năm 1943, đã duy trì các phong tục truyền thống được khoảng 80 năm. Khánh Vân Nam Viện vẫn theo tín ngưỡng Đạo giáo từ Trung Quốc, cho nên lễ xá tội vong nhân được xem là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Đây là dịp cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất.

Việc tụng kinh vẫn kéo dài từ sáng đến tận 16 giờ mới kết thúc. Lúc này, các đạo sĩ sẽ rời ghế tụng, tiến đến khu vực đặt bài vị bắt đầu làm lễ qua cầu. Thời điểm này, hàng trăm người dân tay cầm những nén nhang nghi ngút khói đứng dọc hành lang nơi đặt các bài vị người thân và chờ đợi.

Khoảng 16 giờ 30, các đạo sĩ dẫn lần lượt từng đoàn người trên tay cầm nhang, bài vị vòng qua cửa sau rồi ra bên ngoài để qua cầu. Nghi thức này tượng trưng cho việc dẫn các linh hồn cùng bước qua cầu để mong sớm được siêu thoát.

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 3.

Các nghi thức theo tín ngưỡng Đạo giáo, với dàn nhạc dân tộc truyền thống cùng việc đọc kinh bằng tiếng Hoa của các đạo sĩ, đạo cô

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 4.

Song song với việc hành lễ ở chánh điện, phía sau Khánh Vân Nam Viện, tấm bia giấy, hình nộm được bày biện trên bàn lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 5.

Khoảng 15 giờ, 5 đạo sĩ, mỗi người cầm trên tay một loại đậu, bước ra sân, đứng theo hình vuông và rải xung quanh

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 6.

Trong khi đó, người dân đã đến chùa rất đông và chờ đợi ở khu vực phía sau chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 7.

Cũng trong thời gian này, nhiều người tranh thủ đến trước bài vị của người thân mình đặt đồ cúng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 8.

Hành lễ, bái lạy, tưởng nhớ người thân đã khuất

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 9.

Không gian đặt bài vị nghi ngút khói, mọi người giơ cao cây nhang dài gần nửa mét

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 10.

Đây là ngày lễ cuối cùng trong tuần lễ xá tội vong nhân của tháng 7 âm lịch tại Khánh Vân Nam Viện. Đây là dịp cầu siêu để người dân bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và những người đã khuất

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 11.

Khoảng 16 giờ 30, việc đọc kinh đã hoàn tất, các đạo sĩ đi vòng ra sau chùa, dẫn đoàn bước ra ngoài

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người tham dự lễ xá tội vong nhân tại chùa Khánh Vân Nam Viện - Ảnh 12.

Tiếp đến là nghi lễ qua cầu, dòng người cầm theo bài vị của người thân bước qua chiếc cầu làm bằng thép, đặt bên ngoài sân, mong muốn các vong linh siêu thoát, chuyển vào những kiếp sống khác tốt hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Tin liên quan

Lễ Vu lan rằm tháng 7: Ý nghĩa báo hiếu cha mẹ và chuyện bông hồng cài áo

Lễ Vu lan rằm tháng 7: Ý nghĩa báo hiếu cha mẹ và chuyện bông hồng cài áo

Lễ Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch) hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì đang có.

Khám phá thêm chủ đề

xá tội vong nhân rằm tháng 7 âm lịch tháng cô hồn cúng cô hồn lễ Vu Lan cách cúng ngày rằm tháng 7 Khánh Vân Nam Viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận