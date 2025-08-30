Nghi lễ xá tội vong nhân tháng 7 âm lịch ở chùa người Hoa TP.HCM: Cây cầu đặc biệt

Chiều mùng 7 tháng 7 âm lịch (ngày 29.8), sảnh chính của chùa Khánh Vân Nam Viện náo nhiệt bởi sự có mặt của những đạo sĩ, đạo cô và dàn nhạc hành lễ. Ở phía chánh điện, trên tầng cao nhất, 3 người đàn ông, khoác lên mình chiếc áo đạo sĩ rực rỡ. Chủ trì nghi thức là ông Châu Huệ Bang, Trưởng ban hội tự chùa Khánh Vân Nam Viện. Phía bên dưới là bàn gồm 10 đạo sĩ và đạo cô. Tất cả cùng đọc những bài kinh bằng tiếng Hoa thuộc trong nghi thức xá tội vong nhân mỗi năm mới có một lần.

Nghi lễ này kéo dài một tuần, từ ngày mùng 1 và kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Kèm theo đó là những nghi thức như: khai đàn, cầu siêu, phá cửa địa ngục… và phần quan trọng là lễ qua cầu.

Nghi lễ xá tội vong nhân được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài 1 tuần, từ mùng 1 - 7 ở chùa Khánh Vân Nam Viện ẢNH: PHẠM HỮU

Nghi thức đọc kinh, cúng bái này ở chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Khánh Vân Nam Viện, với lịch sử thành lập từ năm 1943, đã duy trì các phong tục truyền thống được khoảng 80 năm. Khánh Vân Nam Viện vẫn theo tín ngưỡng Đạo giáo từ Trung Quốc, cho nên lễ xá tội vong nhân được xem là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Đây là dịp cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất.

Việc tụng kinh vẫn kéo dài từ sáng đến tận 16 giờ mới kết thúc. Lúc này, các đạo sĩ sẽ rời ghế tụng, tiến đến khu vực đặt bài vị bắt đầu làm lễ qua cầu. Thời điểm này, hàng trăm người dân tay cầm những nén nhang nghi ngút khói đứng dọc hành lang nơi đặt các bài vị người thân và chờ đợi.

Khoảng 16 giờ 30, các đạo sĩ dẫn lần lượt từng đoàn người trên tay cầm nhang, bài vị vòng qua cửa sau rồi ra bên ngoài để qua cầu. Nghi thức này tượng trưng cho việc dẫn các linh hồn cùng bước qua cầu để mong sớm được siêu thoát.

Các nghi thức theo tín ngưỡng Đạo giáo, với dàn nhạc dân tộc truyền thống cùng việc đọc kinh bằng tiếng Hoa của các đạo sĩ, đạo cô ẢNH: PHẠM HỮU

Song song với việc hành lễ ở chánh điện, phía sau Khánh Vân Nam Viện, tấm bia giấy, hình nộm được bày biện trên bàn lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 15 giờ, 5 đạo sĩ, mỗi người cầm trên tay một loại đậu, bước ra sân, đứng theo hình vuông và rải xung quanh ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, người dân đã đến chùa rất đông và chờ đợi ở khu vực phía sau chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng trong thời gian này, nhiều người tranh thủ đến trước bài vị của người thân mình đặt đồ cúng ẢNH: PHẠM HỮU

Hành lễ, bái lạy, tưởng nhớ người thân đã khuất ẢNH: PHẠM HỮU

Không gian đặt bài vị nghi ngút khói, mọi người giơ cao cây nhang dài gần nửa mét ẢNH: PHẠM HỮU

Đây là ngày lễ cuối cùng trong tuần lễ xá tội vong nhân của tháng 7 âm lịch tại Khánh Vân Nam Viện. Đây là dịp cầu siêu để người dân bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và những người đã khuất

ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 16 giờ 30, việc đọc kinh đã hoàn tất, các đạo sĩ đi vòng ra sau chùa, dẫn đoàn bước ra ngoài ẢNH: PHẠM HỮU