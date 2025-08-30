Nghi lễ xá tội vong nhân tháng 7 âm lịch ở chùa người Hoa TP.HCM: Cây cầu đặc biệt

Chiều mùng 7 tháng 7 âm lịch (ngày 29.8), sảnh chính của chùa Khánh Vân Nam Viện náo nhiệt bởi sự có mặt của những đạo sĩ, đạo cô và dàn nhạc hành lễ. Ở phía chánh điện, trên tầng cao nhất, 3 người đàn ông, khoác lên mình chiếc áo đạo sĩ rực rỡ. Chủ trì nghi thức là ông Châu Huệ Bang, Trưởng ban hội tự chùa Khánh Vân Nam Viện. Phía bên dưới là bàn gồm 10 đạo sĩ và đạo cô. Tất cả cùng đọc những bài kinh bằng tiếng Hoa thuộc trong nghi thức xá tội vong nhân mỗi năm mới có một lần.
Nghi lễ này kéo dài một tuần, từ ngày mùng 1 và kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Kèm theo đó là những nghi thức như: khai đàn, cầu siêu, phá cửa địa ngục… và phần quan trọng là lễ qua cầu.
Chùa Khánh Vân Nam Viện, với lịch sử thành lập từ năm 1943, đã duy trì các phong tục truyền thống được khoảng 80 năm. Khánh Vân Nam Viện vẫn theo tín ngưỡng Đạo giáo từ Trung Quốc, cho nên lễ xá tội vong nhân được xem là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Đây là dịp cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất.
Việc tụng kinh vẫn kéo dài từ sáng đến tận 16 giờ mới kết thúc. Lúc này, các đạo sĩ sẽ rời ghế tụng, tiến đến khu vực đặt bài vị bắt đầu làm lễ qua cầu. Thời điểm này, hàng trăm người dân tay cầm những nén nhang nghi ngút khói đứng dọc hành lang nơi đặt các bài vị người thân và chờ đợi.
Khoảng 16 giờ 30, các đạo sĩ dẫn lần lượt từng đoàn người trên tay cầm nhang, bài vị vòng qua cửa sau rồi ra bên ngoài để qua cầu. Nghi thức này tượng trưng cho việc dẫn các linh hồn cùng bước qua cầu để mong sớm được siêu thoát.
Bình luận (0)