Nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền

Sáng 24.9, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên Trường HUTECH.

Buổi tuyên truyền có sự tham dự của ông Huỳnh Ngọc Anh, Phó hiệu trưởng HUTECH cùng hơn 400 sinh viên.

CSGT vào tận trường tuyên truyền về băng qua đường cho sinh viên ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi sinh hoạt, Đội CSGT Rạch Chiếc nhấn mạnh chuyên đề "Qua đường không đúng nơi quy định - Hành vi nhỏ, rủi ro lớn" giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi vi phạm quy định đi bộ qua đường. CSGT cũng tuyên truyền các chế tài xử phạt theo Nghị định 168/2024.

Đại diện nhà trường và sinh viên cùng ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn - văn minh - hiện đại.

Sau buổi tuyên truyền, sinh viên ký cam kết không vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, CSGT Rạch Chiếc liên tục ghi nhận, xử phạt nhiều trường hợp là sinh viên băng qua đường không đúng quy định. Cụ thể, trường đại học này nằm trên đường Võ Nguyên Giáp với lưu lượng phương tiện đông đúc.

Cầu vượt bộ hành cách trạm xe buýt vài phút đi bộ nên nhiều sinh viên chọn cách băng qua đường không đúng quy định. Khi bị CSGT phạt, các em đều trình bày chung lý do vi phạm là: đi cho gần, trời nắng.

CSGT phạt trường hợp sinh viên băng qua đường không đúng quy định ẢNH: DIỆU MI

Với lỗi này, các em sinh viên sẽ bị phạt 200.000 đồng, được đóng phạt bằng cách quét mã QR nộp phạt trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM do CSGT cung cấp.



Không chỉ vậy, sinh viên vi phạm còn bị CSGT lưu thông tin, gửi thông báo về trường để phối hợp xử lý, kiểm tra hạnh kiểm, rèn luyện.