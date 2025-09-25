Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/09/2025 06:00 GMT+7

Sau khi nhận, xử phạt nhiều sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) băng qua đường không đúng quy định, CSGT Rạch Chiếc đã vào tận trường tuyên truyền.

Sáng 24.9, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên Trường HUTECH.

Buổi tuyên truyền có sự tham dự của ông Huỳnh Ngọc Anh, Phó hiệu trưởng HUTECH cùng hơn 400 sinh viên.

Quá nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền - Ảnh 1.

CSGT vào tận trường tuyên truyền về băng qua đường cho sinh viên

ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi sinh hoạt, Đội CSGT Rạch Chiếc nhấn mạnh chuyên đề "Qua đường không đúng nơi quy định - Hành vi nhỏ, rủi ro lớn" giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi vi phạm quy định đi bộ qua đường. CSGT cũng tuyên truyền các chế tài xử phạt theo Nghị định 168/2024.

Đại diện nhà trường và sinh viên cùng ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn - văn minh - hiện đại.

Quá nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền - Ảnh 2.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của hơn 400 sinh viên

ẢNH: DIỆU MI

Quá nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền - Ảnh 3.

Sau buổi tuyên truyền, sinh viên ký cam kết không vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, CSGT Rạch Chiếc liên tục ghi nhận, xử phạt nhiều trường hợp là sinh viên băng qua đường không đúng quy định. Cụ thể, trường đại học này nằm trên đường Võ Nguyên Giáp với lưu lượng phương tiện đông đúc.

Cầu vượt bộ hành cách trạm xe buýt vài phút đi bộ nên nhiều sinh viên chọn cách băng qua đường không đúng quy định. Khi bị CSGT phạt, các em đều trình bày chung lý do vi phạm là: đi cho gần, trời nắng.

Quá nhiều sinh viên băng qua đường sai, CSGT TP.HCM vào tận trường đại học tuyên truyền - Ảnh 4.

CSGT phạt trường hợp sinh viên băng qua đường không đúng quy định

ẢNH: DIỆU MI

Với lỗi này, các em sinh viên sẽ bị phạt 200.000 đồng, được đóng phạt bằng cách quét mã QR nộp phạt trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM do CSGT cung cấp.

Không chỉ vậy, sinh viên vi phạm còn bị CSGT lưu thông tin, gửi thông báo về trường để phối hợp xử lý, kiểm tra hạnh kiểm, rèn luyện.

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên vi phạm giao thông: CSGT TP.HCM thông báo về trường

Học sinh, sinh viên vi phạm giao thông: CSGT TP.HCM thông báo về trường

CSGT TP.HCM sẽ thông báo học sinh, sinh viên vi phạm giao thông về trường; đề nghị các trường phối hợp xử lý.

Nữ tài xế chạy lấn vạch kẻ liền bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Công an TP.HCM báo động về tai nạn giao thông liên quan điểm mù

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM băng qua đường sinh viên sinh viên băng qua đường đi bộ sai HUTECH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận