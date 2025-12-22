Nợ 'Thanh Niên' nhiều chữ tình

Là độc giả trung thành của Báo Thanh Niên ngay từ những những ngày đầu báo còn là Tuần tin Thanh Niên, tôi đã có được ấn tượng tốt đẹp qua những vấn đề thời sự nóng bỏng, những bài báo hấp dẫn lôi cuốn người đọc vào giai đoạn mà tìm nguồn sách báo để đọc thật sự rất hiếm.

L Á THƯ GỬI T HANH N IÊN NĂM 1987

Kết thân hằng tuần với Thanh Niên, tôi vẫn dõi theo những tin tức, bài viết hay các chuyên mục mà Thanh Niên truyền tải cho bạn đọc. Với niềm tin ấy, vào khoảng tháng 7.1987, sau khi thi xong đại học, tôi hụt hẫng khi biết rằng mình không có tên trong danh sách trúng tuyển của Ban Tuyển sinh tỉnh nhà (thời điểm ấy danh sách của Ban Tuyển sinh tỉnh là danh sách chính thức cuối cùng để học sinh có thể vào trường đại học).

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ ngay đến Thanh Niên sau khi đọc hàng loạt bài trên báo về việc kiến nghị Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (sau sáp nhập vào Bộ Giáo dục thành Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày nay) thay đổi quy chế tuyển sinh đại học vào thời điểm ấy.

Bài báo phát hành trên số ra ngày 28.12.1987 mà tác giả còn giữ đến hôm nay ẢNH: NVCC

Thư tôi viết tay bằng viết mực học sinh (vì làm gì có máy tính như sau này), ngoài phong bì tôi vẫn nhớ như in "Kính gửi Ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tổng Biên tập" và gửi đến địa chỉ 20 Ter Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM. Tôi gửi nhưng hy vọng hồi âm là khá mong manh. Hơn 1 tháng sau, một buổi sáng bất ngờ người thân đến báo tôi biết rằng tôi có tên trên báo. Bài báo phát hành trên số ra ngày 28.12.1987 với tiêu đề: Đề nghị cho em Nguyễn Thanh Hải, thị xã Gò Công được vào học đại học vì em là học sinh giỏi quốc gia. Bài báo hiện đã phai màu vàng đậm. Đây là cái "tình" đầu tiên của tôi với Báo.

C ÁI TÌNH TƯ VẤN MÙA THI

Từ ấn tượng tốt đẹp ban đầu đó, tôi tiếp tục là độc giả trung thành của báo từ đó đến nay với tờ báo Thanh Niên mỗi sáng cầm đọc trước khi làm việc. Tình cảm này cũng lan tỏa khắp gia đình tôi khi thân phụ và nhạc phụ tôi (hiện đã 85 tuổi) vẫn đọc báo Thanh Niên mỗi ngày (báo giấy). Đây là minh chứng rõ nét để khẳng định Thanh Niên không chỉ dành cho… thanh niên. Những chương trình thu hút lúc bấy giờ: "Duyên dáng Việt Nam", "Học bổng Nguyễn Thái Bình"; các chuyên trang: "Giáo dục", "Thanh niên và Cuộc sống"; chuyên mục "Chào ngày mới" gây nhiều cảm xúc với bạn đọc nói chung và bản thân tôi nói riêng. Tuy vậy, với tôi, gắn chặt nhất vẫn là chương trình "Tư vấn mùa thi".

Tôi vẫn nhớ vào khoảng đầu năm 2014, trong dịp tình cờ đọc báo, tôi phát hiện Thanh Niên đang làm chương trình ở một tỉnh bạn nhưng vì lý do kỹ thuật đã phải hoãn điểm này. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ: mình thử email cho báo để biết đâu trường mình sẽ được hưởng "đặc ân" này. Thời điểm đó, tôi là Phó hiệu trưởng của Trường THPT Trương Định (trước đây là thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Tôi gõ email khá dài kể lể tình cảm của mình, mong chương trình về với trường tôi và gửi cho phóng viên Mỹ Quyên của báo (tôi hoàn toàn chưa gặp bao giờ đến thời điểm đó). Không biết tôi viết sao mà "động lòng" quý anh chị trong Ban Thanh niên - Giáo dục (thời điểm đó chưa tách thành Ban Giáo dục và Ban Thanh niên cuộc sống như hiện nay) và quý anh chị quyết định thực hiện chương trình tại Trường THPT Trương Định chỉ vài ngày sau đó.

Thầy Nguyễn Thanh Hải phát biểu trong chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên tổ chức tại Trường THPT Trương Định ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Không gì vui hơn, tôi xin ý kiến thầy hiệu trưởng và cùng chuẩn bị cho lần gặp gỡ đầu tiên mang chút cảm giác hồi hộp và lo lắng. Tôi lo vì không biết khâu tổ chức tại trường mình có đáp ứng kỳ vọng của quý anh chị ở Báo Thanh Niên. Đồng thời, tôi cũng sợ ảnh hưởng uy tín của bản thân khi "liều mạng" cam kết với thầy hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh (HS) chương trình sẽ rất bổ ích. Thế rồi, chương trình diễn ra thành công hơn mong đợi. Quý thầy cô trong Ban Tư vấn, quý anh chị làm chương trình đã dành cho thầy trò trường chúng tôi những tình cảm hết sức tốt đẹp và hẹn thực hiện tiếp mùa sau. Và rồi, mùa sau ấy đã bén duyên suốt 10 năm nay. Đó là cái tình thứ hai.

Những mùa tư vấn các năm sau, tôi đã huy động được các trường THPT trong khu vực cùng tham gia. Nhiều phụ huynh và HS đã qua phà cách trường chúng tôi hơn 20 km để chờ tư vấn. Cứ vào những ngày tháng 3 hằng năm, đến hẹn lại lên, HS, phụ huynh và giáo viên Trường THPT Trương Định và các trường bạn lại háo hức đón chờ chương trình diễn ra.

Thật sự, chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên luôn mang lại cảm xúc khác nhau hằng năm, là những bức tranh thật đẹp mà mỗi năm có thêm những nét mới…

Chương trình giúp cho HS và phụ huynh nắm bắt rõ hơn về công tác hướng nghiệp và tuyển sinh. Từ chương trình này, biết bao HS đã "sáng" ra và đã chọn cho mình hướng đi đúng và dứt khoát hơn thay vì lúng túng và còn do dự trong việc chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển. Nhiều phụ huynh phải thốt lên rằng "tại sao nhiều năm qua tôi phải chọn ngành cho con mà lẽ ra việc này là của con tôi?", từ đó đã giảm hẳn hiện tượng HS chọn trường theo ý của cha mẹ mà không là vì đam mê nghề nghiệp và phù hợp sở thích nguyện vọng của mình; hạn chế đáng kể lãng phí về tiền bạc, thời gian qua việc hàng loạt HS phải bỏ học giữa chừng khi vào ĐH, CĐ do đi sai đường.

V À NHỮNG CÁI TÌNH KHÔNG DỨT

Nhờ chương trình "Tư vấn mùa thi", tôi đã kết thân với nhiều chuyên gia tư vấn của các trường đại học: tiến sĩ Phạm Tấn Hạ (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng (Trường ĐH Tài chính - Marketing), tiến sĩ Lê Phan Quốc (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), tiến sĩ Cổ Tấn Anh Vũ (Học viện Hàng không VN)…, những người luôn đồng hành cùng chương trình "Tư vấn mùa thi" của Báo Thanh Niên.

Tôi xin học "nghề" và bén duyên với "nghề" tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho phụ huynh và HS của trường mình những lúc phụ huynh và HS cần thông tin hay xin tư vấn. Một điều không thể phủ nhận, chương trình "Tư vấn mùa thi" của Báo Thanh Niên là địa chỉ tin cậy, thân thiết với các trường THPT, HS, phụ huynh và những ai quan tâm đến công tác tuyển sinh đại học hằng năm. Tận đáy lòng của một người đồng hành cùng chương trình, tôi xin cám ơn quý thầy cô là chuyên gia tư vấn, xin cám ơn Báo Thanh Niên đã xem ngôi trường chúng tôi là những người bạn mỗi mùa tư vấn tuyển sinh.

Học sinh Trường THPT Trương Định (Đồng Tháp) tham gia chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Qua nhiều năm đồng hành, tôi may mắn được Báo Thanh Niên đề xuất Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và tôi được trao nhân kỷ niệm 25 năm chương trình "Tư vấn mùa thi" của Báo Thanh Niên vào tháng 10.2023. Và đó là cái tình thứ ba.

Tôi không biết còn tình "thứ n" nào nữa không nhưng bấy nhiêu đã khiến tôi nặng nợ với Thanh Niên; chắc chắn rằng, bản thân sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý báo để lấy nghĩa trả thay cho tình, giữ mãi hình ảnh và những tình cảm tốt đẹp mà bản thân tôi đã, đang và tiếp tục dành cho Báo Thanh Niên.

40 năm hình thành và phát triển là một chặng đường đầy tự hào của Báo Thanh Niên. Trong suốt hành trình ấy, Thanh Niên không chỉ là tiếng nói của tuổi trẻ, mà còn là diễn đàn để mọi người có thể chia sẻ lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Trước những biến chuyển nhanh chóng của thời đại số, bản thân tôi cũng như mỗi người yêu mến Thanh Niên đều kỳ vọng quý báo tiếp tục giữ vững bản sắc của mình: trung thực, nhân văn và luôn đồng hành cùng bạn đọc trên mọi chặng đường, nâng cao chất lượng thông tin và truyền cảm hứng cho độc giả. Tôi tin Báo Thanh Niên tiếp tục khẳng định vị thế là tờ báo của trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, tôi xin kính chúc quý báo tiếp tục phát triển, mãi giữ lửa "Thanh Niên" và tiếp tục thành công.