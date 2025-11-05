Hàn Quốc siết mạnh tuyển sinh đại học với thí sinh từng bạo lực học đường

Cánh cửa đại học khép dần

Theo The Korea Herald dẫn dữ liệu từ văn phòng nghị sĩ Kang Kyung-sook thuộc đảng Tái thiết Hàn Quốc, trong số 45 hồ sơ bị từ chối trong kỳ tuyển sinh năm 2025, có 2 hồ sơ nộp vào Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và 22 hồ sơ vào Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU).

Động thái này đánh dấu bước ngoặt trong chính sách giáo dục đại học của Hàn Quốc, vốn từng chú trọng thành tích học tập hơn cả.

Tờ The Straits Times đưa tin, đây mới chỉ là khởi đầu, bởi từ năm 2026, tất cả các đại học ở Hàn Quốc sẽ bắt buộc xem xét hồ sơ vi phạm bạo lực học đường trong quá trình tuyển sinh.

Tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc sẽ bắt buộc xem xét hồ sơ vi phạm bạo lực học đường trong quá trình tuyển sinh từ năm 2026 ảnh: Reuters

Đại học siết chuẩn, sư phạm đi đầu

Hàn Quốc hiện phân loại hành vi bạo lực học đường theo 9 cấp độ xử lý từ nhẹ đến nặng bao gồm: viết thư xin lỗi, cấm liên lạc hoặc, lao động công ích tại trường, hoạt động phục vụ cộng đồng, phải hoàn thành chương trình giáo dục đặc biệt hoặc điều trị tâm lý, đình chỉ học, chuyển lớp, chuyển trường và bị đuổi học.

Các trường đại học được quyền tự quyết định cách thức đánh giá thí sinh dựa vào các cấp độ trên. Trong đó, Đại học Quốc gia Kyungpook hiện đang áp dụng khung đánh giá khắt khe nhất. Trên thang điểm 100, thí sinh sẽ bị trừ 10 điểm nếu vi phạm ở cấp độ 1-3, 50 điểm ở cấp độ 4-7 và 150 điểm cho các trường hợp chuyển trường hoặc đuổi học ở cấp độ 8 hoặc 9. Theo đó, 22 thí sinh bị từ chối đều không đủ điểm vì vi phạm kỷ luật, dù là xét tuyển theo bất kỳ phương thức nào: xét học bạ, năng khiếu nghệ thuật, thể thao hay đánh giá dựa trên bài luận.

"Bạo lực học đường không chỉ là hành vi sai trái cá nhân mà còn làm tổn hại đến niềm tin xã hội. Các trường đại học có trách nhiệm bảo vệ những giá trị chung của cộng đồng", đại diện Đại học Quốc gia Kyungpook nhấn mạnh.



Ngoài ra, 10 đại học sư phạm quốc gia trong đó có trường Seoul, Gyeongin và Busan đã thông báo sẽ loại tự động mọi hồ sơ có tiền sử bạo lực học đường, bất kể mức độ. Một số trường y và sư phạm khác đang cân nhắc áp dụng quy định tương tự, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục "không khoan nhượng với bạo lực".

Lưu hồ sơ vi phạm dài hạn

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, các trường phải lưu hồ sơ kỷ luật học sinh tối thiểu 4 năm sau khi tốt nghiệp, thay vì 2 năm như trước. Riêng trường hợp bị đuổi học (cấp độ 9), hồ sơ sẽ được lưu vĩnh viễn. Korea Times cho biết quy định này đã được ban hành chính thức hồi tháng 3.2024, nhằm đảm bảo hành vi sai phạm được xem xét trong tuyển sinh và tuyển dụng.

Một giáo viên trung học ở Seoul nhận định: "Với những ai từng là nạn nhân, ký ức về bạo lực sẽ theo họ suốt đời. Những người từng gây ra tổn thương cần hiểu rằng hành vi trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai".

Trong quá khứ, bạo lực học đường ở Hàn Quốc thường được xem là chuyện "nghịch ngợm" giữa học sinh. Nhưng sau hàng loạt vụ tự tử, phanh phui người nổi tiếng và ảnh hưởng từ các phim như The Glory, xã hội Hàn Quốc đã coi đây là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Giới chuyên môn nhận định, chính sách mới phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy: đại học không chỉ đánh giá năng lực học tập, mà còn là tấm gương đạo đức của thế hệ tương lai.