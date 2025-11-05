Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ngành kinh doanh dịch vụ tang lễ thu hút người trẻ tại Hàn Quốc

Tú Quyên
05/11/2025 16:12 GMT+7

Hàn Quốc đang trải qua những thay đổi lớn về nhân khẩu học khi dân số có xu hướng già hóa, điều đó đang thúc đẩy nghề dịch vụ tang lễ phát triển và thu hút giới trẻ.

Theo hãng tin AFP, Hàn Quốc đang đối mặt với một thực tế: gần một nửa dân số đã bước qua ngưỡng tuổi 50, trong khi tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Cùng với đó, tình trạng sống một mình ngày càng phổ biến khi số hộ độc thân chiếm tới 42% tổng số hộ gia đình, khiến hiện tượng “chết trong cô độc” ngày càng gia tăng.

Bối cảnh này đang thúc đẩy “ngành công nghiệp cái chết” phát triển. Ngành kinh doanh dịch vụ tang lễ không chỉ bùng nổ mà còn trở thành một lựa chọn nghề nghiệp thu hút cả giới trẻ.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tang lễ truyền thống, thực tế của xã hội cô đơn đã khai sinh ra một nghề nghiệp mới: dọn dẹp di vật cho những người qua đời một mình.

“Nghề của cái chết” thu hút người trẻ

Tại Viện Khoa học và Công nghệ Busan, những chiếc quan tài được xếp ngay ngắn trong lớp học chuẩn bị cho một buổi thực hành nhân viên tang lễ.

Ngành kinh doanh dịch vụ tang lễ thu hút nhiều người trẻ tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một hoạt động thực hành của sinh viên quản trị tang lễ tại Viện Khoa học và Công nghệ Busan

Ảnh: AFP

Trong bối cảnh xã hội có xu hướng già đi nhanh chóng, người trẻ tìm đến những công việc này vì họ tin rằng nghề này sẽ không bao giờ thiếu việc làm.

Sinh viên Jang Jin-yeong (27 tuổi) cho biết lý do lựa chọn theo ngành quản trị tang lễ tại Viện Khoa học và Công nghệ Busan vì anh cho rằng “nhu cầu cho công việc này cũng sẽ tăng lên trong tương lai”.

Một sinh viên khác là Im Sae-jin (23 tuổi) cho biết anh đã lựa chọn công việc này sau khi bà nội qua đời. “Tại tang lễ của bà tôi, khi chứng kiến các nhân viên chu đáo chuẩn bị buổi tiễn biệt cho bà ấy, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn”, anh Im cho hay.

Nhiều cô gái Hàn Quốc chọn làm hộ tang, lý do là gì?

Trong các lớp học, sinh viên được đào tạo một cách bài bản để trở thành người điều hành tang lễ. Họ được dạy cách khâm liệm bằng cách cẩn thận phủ một tấm vải liệm lên trên hình nộm, vuốt tấm vải một cách tỉ mỉ trước khi đặt hình nộm vào trong những chiếc quan tài.

Nghề dọn dẹp di vật

Hàn Quốc hiện đang có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Tình trạng này đã thúc đẩy sự ra đời của nghề dọn dẹp di vật cho những người qua đời trong cô độc.

Ông Cho Eun-seok (47 tuổi), từng là một nhạc công cổ điển, hiện đang làm công việc dọn dẹp di vật tại nhà những người đã khuất. “Những ngôi nhà đó như thể hiện chính con người của họ”, ông Cho mô tả khi chứng kiến cảnh tượng hàng trăm chai rượu soju được đóng nắp gọn gàng hay những hộp quà bị phủ bụi mà chưa bao giờ được mở.

Ông Cho chia sẻ rằng gần đây ông đã nhận được các yêu cầu dọn dẹp tại những chiếc xe ô tô, nơi một số người đã quyết định chọn làm nơi kết thúc cuộc đời. Ông hiện đang phát triển một thiết bị giúp phát hiện sớm các trường hợp tử vong không có người giám sát, nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường do thi thể phân hủy gây ra.

Công việc ấy đôi khi đòi hỏi nhiều hơn là dọn dẹp. Ông Kim Seok-jung, một người dọn dẹp di vật, nhớ lại khi tìm thấy những bản nhạc chưa từng chia sẻ của một nữ nhạc sĩ và sau đó ông đã chuyển chúng thành bài hát gửi tặng cho gia đình người quá cố.

Theo ông Kim Doo-nyeon, một người làm nghề tang lễ kỳ cựu cho biết ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi 20 theo đuổi công việc này.

“Khi người ta sống cùng nhau, họ chia sẻ mọi thứ, ngay cả khi một người chết, đồ đạc vẫn còn đó. Nhưng khi ai đó chết một mình, mọi thứ đều phải dọn sạch”, ông Nyeon cho hay.

Quay trở lại lớp học ở Busan, sinh viên Im Sae-jin cũng thừa nhận những e ngại về con đường sự nghiệp mà anh đã chọn. “Tôi sợ hãi. Cho dù bạn có chuẩn bị kỹ đến đâu, việc đối mặt với một người đã khuất vẫn rất đáng sợ”, anh Sae-Jin cho biết.

Xem thêm bình luận