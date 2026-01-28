Chủ tịch Quốc hội thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 28.1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng thành công, chuẩn bị tết Bính Ngọ 2026 và hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời vì lý tưởng cao đẹp của Đảng

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trò chuyện với bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 5 khóa đại biểu Quốc hội, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Đồng thời là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; coi trọng chất lượng lập pháp, yêu cầu pháp luật phải đồng bộ, khả thi, ổn định, lâu dài, đồng thời được tổ chức thực hiện nghiêm minh.

Trọn cuộc đời cách mạng, cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng luôn kiên trung, bền bỉ, không lùi bước trước khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc, coi "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; là biểu tượng tiêu biểu của đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, tận tụy và nhân văn; được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin yêu, kính trọng và bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết tặng gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ẢNH: GIA HÂN

Đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới thăm, chúc tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định những đóng góp quan trọng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một phần không thể tách rời trong chặng đường phát triển của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những giá trị mà cố Chủ tịch nước để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau noi theo, kế thừa và phát huy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với thân nhân gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ẢNH: GIA HÂN

Đến thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Đại hội XIV vừa qua đã thành công rất toàn diện, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn Đảng.

Đại hội không chỉ tổng kết sâu sắc thực tiễn phát triển đất nước qua 40 năm đổi mới, mà còn xác lập những định hướng chiến lược lớn, mang tầm nhìn dài hạn, mở ra không gian phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao; đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng thời đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội đi trước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và hiến kế tâm huyết của các nguyên lãnh đạo đối với hoạt động của Quốc hội.