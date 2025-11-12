Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ra mắt sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng lực lượng CAND

TTXVN
TTXVN
12/11/2025 08:08 GMT+7

Chiều 11.11, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với dung lượng 600 trang, cuốn sách tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu, thư và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân (CAND) qua nhiều giai đoạn, trên nhiều cương vị công tác, phản ánh sinh động thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm của Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ra mắt sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng lực lượng CAND - Ảnh 1.

Cuốn sách về xây dựng lực lượng CAND của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. Để lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với QĐND. Các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, trao đổi thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng CAND, được tập hợp trong cuốn sách ra mắt ngày hôm nay.

Với nội dung được chia thành 3 phần: "Xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân", "Lực lượng CAND bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Những dấu ấn nổi bật, tình cảm sâu đậm của lực lượng CAND với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị của lực lượng CAND trong thời kỳ mới", cuốn sách đã cung cấp những luận điểm chiến lược về vai trò, vị trí của lực lượng CAND trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hệ thống hóa những định hướng, giải pháp để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Cuốn sách không chỉ là một tư liệu quý mà còn là kim chỉ nam định hướng cho toàn lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo; cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự; động viên khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng.


