Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV

Chiều 26.1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối

Ông Chiến chia sẻ về 2 yếu tố giúp Đại hội XIV thành công trong công tác nhân sự. Đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận thức, ý thức của đại biểu dự đại hội, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất.

"Trong đại hội chúng ta không có người giới thiệu thêm, đây cũng là một trong những yếu tố để chúng ta rút ngắn thời gian Đại hội từ 1,5 đến 2 ngày", ông Chiến cho biết.

Vẫn theo Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, đại hội thông qua danh sách bầu ủy viên Trung ương Đảng chính thức gồm 199 người và biểu quyết bầu lấy 180 người (bằng số lượng ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIII).

Đại hội cũng thông qua danh sách bầu ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết gồm 23 người và biểu quyết bầu lấy 20 người (bằng số lượng ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XIII).

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Kết quả: Bộ Chính trị khóa XIV có 19 người, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 người lần đầu tham gia.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Tô Lâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Bí thư khóa XIV sẽ có một số Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ẢNH: GIA HÂN

Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít

Khái quát về mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 trong Báo cáo chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết mục tiêu tổng quát là: giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.

Đảng cũng đã đưa ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đề cập "tư tưởng xuyên suốt" nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển, ông Chiến nhấn mạnh, mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, thậm chí "nói hay, làm dở", thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp...