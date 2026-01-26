Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Người trẻ hành động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/01/2026 10:35 GMT+7

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, Đoàn Thanh niên 3 phường của Hà Nội đã ngay lập tức lên đường đến vùng khó khăn, thực hiện chương trình tình nguyện 'Đông ấm - Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia' năm 2026.

Trong 2 ngày 24 - 25.1, Đoàn Thanh niên các phường Đống Đa, Thanh Liệt và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện "Đông ấm - Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia" năm 2026 tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ 3 đơn vị chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Người trẻ Hà Nội tổ chức tình nguyện ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Các đoàn viên, thanh niên 3 phường của Hà Nội thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ

ẢNH: BTC

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên các đơn vị. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên 3 đơn vị đã trao tặng 50 suất quà tết cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, quần áo ấm…).

Người trẻ Hà Nội tổ chức tình nguyện ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Các công trình được trao cho người dân tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ

ẢNH: BTC

Người trẻ Hà Nội tổ chức tình nguyện ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Các công trình được trao cho người dân tại xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ

ẢNH: BTC

Đoàn thiện nguyện cũng khởi công và khánh thành 2 sân chơi thiếu nhi (với nhiều hạng mục như thang leo cầu trượt, bập bênh, xích đu, thú nhún, thang leo bận động thể chất…), thực hiện 3 km công trình "thắp sáng đường quê", trao tặng công trình thanh niên "tri thức số" là 1 máy tính cá nhân với tổng giá trị quà tặng là 216 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn Thanh niên 3 đơn vị cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Thung Nai triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dành cho thiếu nhi địa phương, góp phần mang đến không khí ấm áp, vui tươi trong những ngày giáp tết. 

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên không chỉ phát huy tinh thần tình nguyện, sẻ chia yêu thương mà còn có dịp rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay xây dựng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào thanh niên tình nguyện.

Người trẻ Hà Nội tổ chức tình nguyện ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Đoàn Thanh niên 3 phường của Hà Nội hành trình đến địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho người trẻ

ẢNH: BTC

Đặc biệt, đoàn công tác tổ chức hành trình về nguồn - dâng hương, đến với địa chỉ đỏ: Đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan trên địa bàn xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ. 

Tại đây, đoàn viên, thanh niên không chỉ được ôn lại câu chuyện lịch sử hào hùng, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần quả cảm của một người con xứ Nghệ đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc.

