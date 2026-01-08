Sự kiện nào của Đoàn Thanh niên năm 2025 đã đạt hơn 10 tỉ lượt người xem?

Chiều 8.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa XII. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Những dấu ấn tiêu biểu

Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 đã có nhiều con số ấn tượng. Trong đó, Đoàn tham gia tích cực vào các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của đất nước như triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong toàn Đoàn.

Tổ chức Đoàn đã triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước"; "Bình dân học vụ số".

Thanh niên hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng để xây dựng đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tổ chức Đoàn cũng triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ…

Trong đó, phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", toàn Đoàn đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà (gấp 2,2 lần số đăng ký đảm nhận, triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2025) với 102.061 ngày công của đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng giá trị hỗ trợ hơn 68,9 tỉ đồng.

Đợt thi đua tình nguyện tham gia hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc với 283 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, 5.655 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ hơn 5.300 nhà, hơn 1.500 công trình chuồng trại, vật kiến trúc…

Trong năm 2025, đã có hơn 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức (tăng 0,3% so với năm 2024).

Chiến dịch truyền thông với chủ đề "Tự hào Việt Nam" đạt 10,8 tỉ lượt xem ẢNH: PHAN LINH

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2025 đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ như: Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đồng loạt trên cả nước.

Chiến dịch truyền thông Hòa bình đẹp lắm, đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, được xếp hạng chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa lớn nhất trong tháng 4.2025 trên toàn quốc.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, T.Ư Đoàn đã phát động Chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề "Tự hào Việt Nam" và đạt 10,8 tỉ lượt xem, xếp hạng nhất trong các chiến dịch truyền thông lớn của 2 tháng liên tiếp, tháng 8 và 9.2025 trên Buzzmetric.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong năm 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào vững tin theo Đảng". Theo anh Huy, tổ chức Đoàn đã hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu công tác năm.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Điểm sáng lớn nhất được người đứng đầu tổ chức Đoàn nhấn mạnh chính là sự đột phá trong chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ không còn là khẩu hiệu mà đã đi vào thực chất, tạo ra những phương thức tổ chức mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, hình ảnh màu áo xanh thanh niên xung kích hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng, khẳng định vị thế và vai trò của tuổi trẻ trong sự phát triển chung của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Về chủ đề công tác năm 2026, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn xác định đây là năm có ý nghĩa then chốt, là giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ. Chủ đề công tác năm được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thống nhất là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

Anh Bùi Quang Huy cho biết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ có sự thay đổi căn bản trong phương thức xây dựng và triển khai. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy yêu cầu toàn Đoàn thực hiện phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Theo đó, chương trình công tác năm 2026 không còn là những định hướng chung chung mà phải được cụ thể hóa tối đa. Mỗi đầu việc phải xác định chính xác thời gian thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm và kết quả dự kiến.

Cách làm này nhằm đảm bảo tính kỷ luật, hiệu quả và dễ dàng trong công tác kiểm tra, giám sát. Cách xây dựng chương trình công tác năm 2026 sẽ khác so với các năm trước, phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân.